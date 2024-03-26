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Виталий Горобец: «На прямых договорах находится 98 процентов управляющих компаний города. Основную задачу мы выполнили»

Заместитель директора СГМУП «ГТС» − о дебиторской задолженности УК, ТСЖ и прямых договорах с РСО

Виталий Горобец: «На прямых договорах находится 98 процентов управляющих компаний города. Основную задачу мы выполнили»
Фото: пресс-служба СГМУП «ГТС»

В Сургуте продолжается борьба с задолженностями управляющих компаний. В течение долгих лет коммунальная сфера города страдает из-за того, что УК не всегда и не в полном объеме отправляет деньги ресурсникам, в свою очередь, занимаясь благоустройством и ремонтами многоквартирных домов (МКД) за счет ресурсоснабжающих организаций (РСО).

С 2019 года Городские тепловые сети начали заключать прямые договоры с сургутянами. О результатах этой практики и нынешних задолженностях рассказал заместитель директора по реализации СГПУП «ГТС» Виталий Горобец.

− Сколько составляет дебиторская задолженность УК и ТСЖ перед СГМУП «ГТС»? Есть ли долги УК, которые безнадежные к взысканию?

− На сегодняшний день задолженность управляющих компаний составляет около 638 миллионов рублей. Из них 389 миллионов безнадежные к взысканию в связи с банкротством управляющих организаций. Это те УК, у которых сейчас нет даже жилого фонда в управлении, и, следовательно, средств, чтобы погасить долг перед нами.

Остановить работу из-за долгов — для Городских тепловых сетей вариант невозможный: в этих условиях предприятие борется со злостными неплательщиками. Фото: Р.Нуриев

Чтобы понять, как так получилось, важно обратиться к исторической справке. На протяжении четырех последних лет предприятия активно переходят на прямые договоры с собственниками помещений в МКД. Начинали добровольно, по решению жителей, потом – в одностороннем порядке на основании ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации. Эта работа, естественно, занимает определенное время. И так совпало, что в пик перехода на прямые договоры у Федеральной налоговой инспекции появились большие вопросы к управляющим организациям, которые должны СГМУП «ГТС». Скажу больше − ко всем крупным компаниям.

Соответственно, были приостановлены перечисления по расчетным счетам УК: они не могли расплатиться не только с нами, но и остальными ресурсниками. Связано это и с тем, что денежные средства арестованы.

Стоит понимать и очередность взыскания денежных средств. Сначала оплачиваются налоги, на счета РСО поступают средства в четвертую-пятую очередь. Если говорить о тех компаниях, которые находятся в стадии банкротства, они рассчитываются только с текущими платежами, к реестровым – еще не перешли. Поэтому такая задолженность скопилась.

− И почему все-таки УК накапливают такие большие долги?

− Для управляющих организаций одна из главных задач − иметь большой жилой фонд. Это коммерческое предприятие: чем больше фонд, тем больше поступлений. УК начинает работать на себя, когда последний составляет около 500 тысяч квадратных метров. Чтобы иметь большой фонд жилья, нужно, чтобы жители проголосовали за компанию. В каком-то смысле они идут на определенные маркетинговые ходы, снижая стоимость обслуживания жилья. И иногда за эти средства невозможно должным образом содержать дома.

Но это было раньше, сейчас, когда за услуги тепловодоснабжения сургутяне перешли на прямые договоры, оплата идет непосредственно к нам. И все равно у них остались обязанности оплачивать ресурсы за содержание общедомового имущества. И некоторые умудряются даже этого не делать. Недавно мы приняли решение, что, если управляющая организация более трех месяцев задерживает оплату и сумма долга составляет более 300 тысяч рублей, будем сразу направлять ее на банкротство.

Большие счета за коммунальные ресурсы приходят в холодное время года, когда котельные работают на полную мощность. Фото: Р.Нуриев

Отмечу, что большие счета за коммунальные ресурсы идут в основном за осенне-зимний период. Например, ООО УК «ДЕЗ ЦЖР» − одна из первых самых больших компаний, которая сейчас находится в стадии банкротства. Инициатором этого была Федеральная налоговая инспекция, если не ошибаюсь.

По другим УК ситуация похожая. Есть компании, которые тоже начали испытывать проблемы с налоговой инспекцией и решили сменить собственника. Произошла так называемая замена бенефициаров, пришло новое руководство, поменяли менеджеров. Так сделали, например, УК «Гравитон», УК «РЭУ №8», УК «Возрождение». Но там тоже появились большие проблемы с платежами ресурсникам: эти УК находятся на стадии банкротства. Также в зоне пристального внимания теплоэнергетиков находятся управляющие организации ООО «УК Комфорт», ООО «Стандарт плюс», ООО «УК ЗАСК», ООО «УК Сервис-3».

− Какие действия предпринимают теплоэнергетики по отношению к неблагонадежным исполнителям коммунальных услуг?

− Как только у УК появляется задолженность, нами выставляется претензия. Это первое, с чего начинается претензионно-исковая работа. Занимает этот процесс около месяца – именно столько времени дается УК для выплаты задолженности ресурсникам.

Потом, если ситуация не меняется, идет подача иска в суд. Этот процесс тоже занимает время – два-три месяца. Иногда суд затягивается из-за того, что противоположная сторона не соглашается с приказом. Судебная система всегда стремится к тому, чтобы мы договорились. Однако пока идет процесс, появляются новые задолженности, они накапливаются.

− Насколько эффективна такая мера, как претензия?

− Претензия — это самое простое, что можно сделать, чтобы предупредить УК о последствиях задолженности. Обычно мы встречаемся с представителями менеджеров или директорами УК. За все годы моей работы всегда была практика общения с управляющими организациями. Мы всегда уточняем, какие проблемы возникают. Иногда мы идем на рассрочку − у нас на предприятии есть комиссия по дебиторской задолженности. Рассматриваем их условия, финансовый результат, устанавливаем сроки. Еще учитываем, что УК должна не только нам, но и другим ресурсоснабжающим организациям.

− А сколько УК сейчас находятся на прямых договорах?

− В общей сложности в Сургуте такую форму оплаты счетов (прямые платежи) за услуги тепловодоснабжения применяют уже порядка 1236 многоквартирных жилых домов – это 98 процентов. Оставшиеся два процента — это жилой фонд тех УК и ТСЖ, которые хорошо выполняют свою работу и оплачивают РСО все вовремя.

Проблемы с оплатой у УК и ТСЖ ныне усугубляются повышенным вниманием налоговиков. Фото: ru.freepik.com

− По вашему мнению, что еще необходимо улучшить, чтобы сократить количество долгов УК и ТСЖ?

− Мое видение такое, что УК, приходя на рынок, не должна ограничиваться лицензированием. Чтобы не все приходили в сферу ЖКХ. Ведь процедура создания управления МКД несложная, ее можно пройти даже через Госуслуги.

Первое, что должно быть, – УК должна состоять в саморегулируемой организации (СРО), которая должна иметь свою лицензию, стоять на государственном учете. И, конечно, нужно, что УК страховалась, чтобы в случае чего она могла возместить возможный ущерб РСО.

Сейчас же я вижу следующую картинку: компания уходит в банкротство, а весь персонал переходит в другую управляющую организацию менеджерами, не неся никакой ответственности.

В нынешних условиях мы будем смотреть, как будут работать конкурсные управляющие задолжавших нам УК и ТСЖ, потому что по законодательству бремя ответственности несет и бенефициант − своим имуществом. И управляющие имеют право затребовать все документы, за три года посмотреть все сделки и отменить их в случае необоснованности.

− Уже более трех лет СГМУП «ГТС» формирует «антирейтинг» УК и ТСЖ. Расскажите о нем.

− В первую очередь хотелось бы отметить, что задолженности за поставленные энергоресурсы негативно отражаются на подготовке оборудования предприятия к осенне-зимнему периоду.

В связи с этим СГМУП «ГТС» ежеквартально публикует антирейтинг управляющих компаний-должников. По состоянию на конец года в списке неблагонадежных плательщиков оказались семь исполнителей коммунальных услуг, из них три управляющие организации находятся антирейтинге более трех лет, с самого начала его составления. С рейтингом можно ознакомиться на сайте предприятия.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 171, комментариев: 0
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