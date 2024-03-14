Интервью о том, кто должен убирать снег с крыш жилых помещений Сургута

Уборка снега с крыши зимой — важная работа, которой никак нельзя пренебрегать из-за серьезной угрозы для жизни. О том, как проходит работа по ликвидации снега и наледи с крыш жилых домов в городе, какая ответственность лежит за несвоевременную уборку, и какие штрафы применяются за неисполнение требований к очистке — рассказали начальник отдела управления жилищным фондом и объектами городского хозяйства департамента городского хозяйства администрации Сургута Татьяна Лепихина и муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля контрольного управления администрации Сергей Иченский.

— Кто должен отвечать за уборку снега?

Татьяна Лепихина : Многоквартирные дома относятся к общему имуществу собственников многоквартирных домов, которые заключили договоры на предоставление услуг и выполнения работ с УК. Одним из условий договоров управления является содержание крыш, как общего имущества. Ответственность по уборке, как сторона договора, осуществляет или несет управляющая организация перед жителями дома. Жители дома, как сторона договора, контролируют условия выполнения договора управления УК, связанных с деятельностью предоставления тех услуг, которые прописаны в договоре управления.

— Если житель видит, что на крыше много снега или сосулек, что ему делать?

Т. Л.: Первым делом житель обращается в управляющую организацию, передает заявку в диспетчерскую, пишет письменно, либо звонит в приемную. Он должен информировать руководителя управляющей организации, что на каком-то участке ненадлежащим образом предоставляются услуги. Потому что руководитель может этого не знать, поэтому меры не своевременно принимаются.

— Как быстро УК должна отреагировать на заявку и приступить к чистке крыш?

Т. Л.: Если есть угроза жизни и здоровью граждан, то УК должна отреагировать незамедлительно. Если это плановые работы, которые проводятся в течении всего года, например, по содержанию крыш, то УК проводит плановые мероприятия, чтобы не допускать образования наледей или снежных навесов, которые грозят обрушению.

В том числе УК проводит такие плановые мероприятия, например, как очистка водосточных систем от наледей или от каких-то отложений, грязи и мусора, чтобы они принимали талые воды с крыши. Осуществляются прогрев этих систем. Уборка с крыши — это не просто взять пластиковую или деревянную лопату и сбросить какие-то снежные массы, это еще подготовка конструктивных элементов.

— Должны ли как-то огораживаться работы ради безопасности прохожих?

Т. Л.: Правила безопасности предполагают, что есть требование — оградить на расстоянии десять метров при сбросе снега или наледи с крыш или козырьков выступающих частей здания, но нужно смотреть по ситуации.

Если газон 30 метров от здания, там нет тропинки вблизи, не паркуются автомобили, не гуляют люди, то тогда достаточно человека, который следит за работой. Если тротуар проходит непосредственно вблизи работ — тогда на ширину от стены здания до десяти метров, а иногда и более, должно быть выставлено ограждение и сделаны защитные ленты.

— За крыши и балконы верхних этажей несет ответственность УК, а все, что ниже — ответственность жителей. Так ли это?

Т. Л.: Не совсем так. То, что относится к общему имуществу собственников — за это несет ответственность управляющая организация. А, например, если у нас имеются водоотливы наружные на окнах, и там накопились снежные массы, которые спрессованы к весне и грозят обрушениям, то житель должен самостоятельно принять меры: открыть окно и какими-то предметами сбросить эти снежные массы, когда под окнами никого нет. Это ответственность жителя, потому что окно не входит в состав общего имущества.

Но УК должна обязательно предупредить жителей, когда это производить. Мастер, путем обхода, наблюдает, что накопились снежные массы на водоотливах окон. Он обходит квартиры, развешивает объявления, раскладывает информацию в почтовый ящик о том, какие меры должны принять жители.

— А как быть с балконами?

Т. Л.: Если предусмотрено проектное решение козырька балкона, то это входит в состав общего имущества. Потому что этот козырек предотвращает проникновение осадков, влаги на нижерасположенные балконы. Тогда это ответственность УК. Она очищает парапеты, например, на плоских крышах и балконы домов ленпроекта.

Есть дома, где проектом не предусмотрены козырьки балконов верхних этажей, то есть жители самостоятельно установили опоры — такие конструкции несут угрозу падения снега или наледи. В этом случае УК предупреждает жителей, что они обязаны принять меры и самостоятельно очистить козырьки своих балконов самостроев от снега. И они несут ответственность, вплоть до уголовной, при причинении ущерба людям или их имуществу. В этом случае УК не может направить своего работника на этот козырек, чтобы не подвергать его опасности при очистке таких самостроев.

— В среднем насколько хорошо УК справляется в весенний период с уборкой снега и сосулек с жилого фонда?

Сергей Иченский: Сотрудники контрольного управления на ежедневной основе осуществляют проверку придомовой территории, выездные обследования многоквартирных домов. Если выявляются нарушения, то в адрес УК направляют предостережения при наличии муниципального жилищного фонда. В случае отсутствия муниципально-жилых помещений в адрес УК направляются рекомендательные письма.

Сказать о том, что УК не справляются или целенаправленно не выполняют работу — нельзя. Все УК, при получении рекомендательных писем или предостережений, устраняют нарушения. Понятно, что есть УК, у кого жилищный фонд больше или меньше. Соответственно, те, у кого поменьше жилищный фонд, справляются и устраняют нарушения вовремя, в кратчайшие сроки. Те, у кого побольше жилищный фонд, они исполняют наши требования, но с некими задержками.

— Были ли у вас уже какие-то вопросы по поводу уборки снега с крыши?

С.И: В целом, контрольным управлением на сегодняшний день выдано более 297 предостережений в адрес УК. Это касаемо и снега, и сосулек, и наледи, и других нарушений. Если говорить о свисающей наледи, на сегодняшний день в адрес УК направлено четыре предостережения, это там, где есть муниципальный жилищный фонд. Три рекомендательных письма − об устранении выявленных нарушений и недопущения в дальнейшем таких нарушений.

— Основная ваша работа начинается в плюсовую температуру и таяние снега? Или есть задание заранее подготовиться к этому?

С.И: УК должны выявлять такие признаки нарушений в каждодневном режиме. УК выявляет — должник принимает меры по устранению нарушений. Понятно, что сейчас не установилась стабильно теплая температура. Поэтому пока еще таких моментов не наблюдается. При обильном таянии, да, участятся случаи и на крышах появятся сосульки.

— В сравнении с прошлым годом количество нарушений больше или меньше?

С.И: По сравнению с прошедшим годом, в этом году побольше, примерно на 12-15%.

— Сколько времени есть у УК с момента получения предписания, чтобы устранить нарушения?

С.И: В законодательстве прописано, что по мере выявления. Такие нарушения УК фиксирует и незамедлительно устраняет. Если УК не устраняет выявленные нарушения, то материалы могут быть переданы в службу жилищно-строительного надзора ХМАО для привлечения компании к административной ответственности. Мы говорим о штрафах. Конкретно по штрафам я цифру не могу сказать, это на усмотрение жилищно-строительного надзора. Но штрафы довольно серьезные.

Ответственность УК — это кровля, балконы верхних этажей. Если сосульки образуются на балконах собственников жилых помещений этажами ниже, то это зона ответственности самих собственников. Нам об этом говорит законодательство, так как 36 статья жилищного кодекса не относит балконы к общему имуществу.