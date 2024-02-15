Медицинский психолог рассказала о VR-терапии, как о новой форме психотерапии

Технология виртуальной реальности вошли во все сферы и области нашей жизни, включая здравоохранение. И сегодня в психотерапии существует направление, которое называется VR-терапия. Это форма психотерапии, которая использует технологию виртуальной реальности для имитации реальных жизненных сценариев — рассказала медицинский психолог БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» Ульяна Павлова.

— С какими проблемами к вам обращались?

— Одна из наших пациенток столкнулась с социофобией и поэтому испытывает сильный страх, избегает общественных мероприятий и чувствует себя неуютно в больших группах. Наша задача - помочь ей преодолеть этот страх и научиться общаться с другими людьми без страха и дискомфорта. Во время наших встреч, мы с пациенткой проработали ряд вопросов, она была обучена методам саморегуляции, таким как дыхание, концентрация внимания, контроль над ходом мыслей. Теперь перешли к работе в виртуальном пространстве. С помощью очков виртуальной реальности она погружена в атмосферу шумного, динамичного, многолюдного Токио. Для человека с социофобией это ужасающая картина, способная вызвать приступ паники. Погрузившись в эту виртуальную среду, пациентка будет использовать все те навыки, которым обучилась ранее. Это дает ей возможность тренироваться и наблюдать за тем как теперь будет проявляться страх. Предполагается проведение нескольких таких сеансов. С каждым разом пациент будет чувствовать себя более уверено, что в последующем поспособствует совладать с негативными чувствами.

— Как еще может помочь VR-терапия?

— Технологии виртуальной реальности помогают нам не только в работе со страхами. Их также можно использовать для пациентов, страдающих излишней тревожностью, хронической усталостью, апатией, напряжением, раздражительностью и даже бессонницей.

Например, пациент с высоким уровнем напряжения и усталости будет погружен посредством VR в глубокую релаксацию. Скорее всего, он будет «отправлен» на побережье или райский остров. Он сможет окунуться в эту атмосферу и побыть в одиночестве для единения с природой. Это позволит ему отдохнуть, а напряжение уйдет. Пациент с апатией, скорее всего, отправиться в невероятное глубоководное путешествие на дно моря или в полет над горными холмами на параплане. Это обязательно вызовет всплеск приятных эмоций, а значит и пробудит интерес к жизни.

— Какие результаты приносит такая терапия?

— Хотя VR-терапия является относительно новым методом работы в психотерапии, множество исследований демонстрируют обнадеживающие результаты. В будущем технологии виртуальной реальности могут стать важным дополнением к традиционным методам лечения психических и физических расстройств.