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«Вклад в банке – это сохранение уже накопленных средств с минимальным риском»

Эксперт рассказал, насколько 92-дневный депозит является эффективным способом увеличения капитала

«Вклад в банке – это сохранение уже накопленных средств с минимальным риском»
Фото: УрГЭУ

Краткосрочные вклады бьют рекорды по популярности. В этом году их открыли больше трети россиян. Такую статистику опубликовал один из банков. По результатам опроса, почти 40% клиентов кладут сбережения под проценты максимум на 3 месяца. Насколько 92-дневный депозит является эффективным способом увеличения капитала, и стоит ли беспокоиться о накоплениях в преддверии очередного заседания Центробанка, объяснил кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Евгений Стрельников.

− Люди выбирают краткосрочные вклады, потому что боятся потерять деньги?

− Депозиты сроком до трех месяцев приобрели особую популярность в последние 1,5-2 года. В крупных банках (а это, как правило, системообразующие банки), расположенных в городах-миллионниках, доля краткосрочных вкладов достигает даже 70%. Клиенты предпочитают таким способом перестраховаться или хотя бы минимизировать риск потери сбережений на фоне роста инфляции.

− Насколько открытие вклада − эффективный способ увеличения капитала?

− Вклад в банке никогда не был действенным способом увеличения суммы сбережений. Его главная функция – сохранение уже накопленных средств с минимальным риском. Например, если размер депозита меньше 1,4 миллиона рублей, даже при банкротстве кредитной организации, государство вернет вам вложенные деньги в течении двух недель. Также это удобный формат хранения, чтобы снять сбережения или переложить их в другой банк, найдя более выгодные условия.

При выборе варианта депозита следует обращать внимание на схему начисления процентов: предусмотрена ли, например, капитализация, то есть дополнительный доход на уже заработанные проценты. Также важно учитывать порядок досрочного закрытия вклада, не сгорит ли вся прибыль. Велика вероятность, что интересные предложения появятся после 15 декабря, когда состоится последнее в этом году заседание Центробанка по ключевой ставке. Я согласен с прогнозами коллег о повышении до 16%. Следом неизбежно ускорятся темпы кредитования населения, поэтому именно для приумножения капитала куда эффективнее, на мой взгляд, приобретать ценные бумаги. Да, это риск, но в случае грамотного инвестирования — это реальная возможность увеличить свой доход. И отдельно следует рассматривать вклады в золото. Здесь доходность напрямую связана со стоимостью тройской унции золота на Лондонском межбанковском рынке. Если цена растет, прибыль на счет капает, а если, наоборот, падает, никакого дохода не будет.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 192, комментариев: 0
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