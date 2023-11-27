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«С 2017 года в ХМАО не зафиксировано ни одного случая, когда коллекторы вредили должнику»

Представитель УФССП Югры рассказала, что делать, если достают коллекторы

«С 2017 года в ХМАО не зафиксировано ни одного случая, когда коллекторы вредили должнику»
Фото: УФССП Югры

Югорчане с каждым годом все чаще жалуются на звонки от коллекторов. Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по ХМАО-Югре Ольга Проводникова рассказала, сколько раз коллекторы могут звонить должнику, имеют ли они право самостоятельно арестовывать имущество и что делать, если поступают угрозы от кредитора либо от коллекторского агентства.

– Когда коллекторы имею право работать с должниками?

– В первую очередь стоит отметить, что работой по возврату просроченной задолженности могут заниматься не только коллекторские агентства, но и сами кредиторы (банки, микрофинансовые организации). Кредитор вправе самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности способами предусмотренными законодательством о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а именно: личные встречи, телефонные переговоры, направление текстовых и голосовых сообщений. Кроме того, кредитор может обратиться в коллекторское агентство для осуществления взаимодействия с должником, уведомив его об этом.

Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществляется кредитором или коллекторским агентством с даты ее возникновения, вне зависимости от суммы долга.

А как понять, что беспокоит именно коллектор?

– При осуществлении взаимодействия посредством телефонных переговоров сотрудник коллекторского агентства обязан в начале каждого телефонного разговора сообщить должнику наименование коллекторского агентства и/или в чьих интересах оно работает, а также сообщить, что ведется аудиозапись разговора.

– Очень часто коллекторы используют обзвон. Как часто они могут звонить должнику?

– По закону не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.

– Могут ли коллекторы звонить семье и друзьям должника?

– Кредиторы либо коллекторские агентства могут звонить третьим лицам должника при наличии согласия должника на взаимодействие с третьими лицами и согласия третьего лица на взаимодействие ним.

– Имеет ли коллектор право приходить к должнику лично?

– Да, по законодательству кредитор либо коллекторское агентство имеет право на личные встречи не более одного раза в неделю по месту жительства или пребывания должника.

– Имеют ли право коллекторские агентства самостоятельно накладывать арест на счета должника, описывать имущество должника с целью его реализации (продажи) в счет погашения задолженности?

– Нет, такими полномочиями коллекторские агентства не наделены. Принудительное взыскание задолженности осуществляется судебным приставом-исполнителем на основании вступившего в законную силу исполнительного документа.

– Как много югорчан обратилось по вопросу нарушения их прав при возврате просроченной задолженности со стороны коллекторов в 2023 году? Изменилось ли количество обращений по отношению к другим годам?

За 10 месяцев 2023 года к рассмотрению принято 624 обращения. Из них в отношении микрофинансовых компаний более 350 обращений, в отношении коллекторских агентств – 65, в отношении кредитных организаций — 122. Остальная часть – это иные лица, когда должник не понимает, кто его беспокоит. Ежегодно количество обращений увеличивается.

– Поступали ли обращения граждан о применении в отношении должника физической силы, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества?

Обязанность по контролю за деятельностью коллекторских агентств с 1 января 2017 года возложена на Федеральную службу судебных приставов. В ХМАО ни разу с этого момента не поступало обращений, когда коллекторы переходили от слов к действиям. Не зафиксировано у нас ни одного случая, когда происходила порча имущества, нанесение вреда здоровью.

– Куда обращаться, если права югорчанина нарушены коллектором?

– Граждане могут направить письменное обращение по почте, а также подать электронное обращение в помощью сервиса «Интернет-приемная» на официальном интернет-сайте Управления.

Чтобы были основания для привлечения коллекторов к ответственности, мы рекомендуем гражданам вести аудиозаписи телефонных переговоров. Если звонят часто или в ночное время, необходимо фиксировать точное время звонков, а также обратиться к своему оператору сотовой связи за детализацией звонков.

Гражданам необходимо всеми возможными способами зафиксировать противоправные действия коллекторов — это позволит провести более полную, всестороннюю и объективную проверку.

– Что грозит коллекторскому агентству за нарушение прав должника?

– За нарушение кредитором либо коллекторским агентством законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 216, комментариев: 0
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