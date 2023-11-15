О том, как выигрывать в интеллектуальных играх рассказала участница команды-победителя прошлогоднего Кубка главы

Сургутские интеллектуалы готовы к новым испытаниям в ежегодном Кубке главы. Их ждут традиционные соревнования по популярным дисциплинам: «Что? Где? Когда?», «Брейн ринга» и «Мультиигры». О том, почему интеллектуальные игры важны и как качественно к ним подготовиться – поделилась с корреспондентом siapress.ruучастница команды-победителя прошлогоднего Кубка главы Лиана Саитхужина.

− Расскажите о своей команде. С какого года вы этим увлекаетесь?− Официальным днем рождения команды «Ум-до-дыр» мы считаем конец мая 2012 года. Тогда мы впервые собрались на университетский турнир «Рассвет интеллекта». Изначально, это была команда факультета лингвистики Сургутского государственного университета. За 11 лет, конечно, состав видоизменился, кто-то уехал, кто-то, наоборот, переехал в Сургут и влился в команду.

− Как вы готовитесь к интеллектуальным играм? Есть ли у вас предварительный список вопрос или тем, которые будут в игре?

− В классической спортивной версии «Что? Где? Когда?» очень разносторонние вопросы, которые охватывают огромный спектр тем и знаний. Тематические турниры редкость. Формат, когда командам заранее объявляется тема турнира присущ барным квизам или корпоративным турнирам (когда играют команды одной организации или проводится студенческий турнир посвященный определенной тематике). Обычно же от игрока в одном вопросе может требоваться знание классической литературы или истории древнего Рима, а следом идти вопрос по современным реалиям, компьютерным играм или сериалам.

Поэтому советы будут банальны: читать, слушать музыку и подкасты, путешествовать, учить иностранные языки, смотреть фильмы, интересоваться последними новостями. Проще говоря, делать все, чтоб максимально расширить свой кругозор. Даже если в интеллектуальных играх не выиграете, то увлекательно проведете время и будете интересным собеседником.

− Что нужно для того, чтобы выигрывать в интеллектуальных играх? Например, постоянно читать книги или смотреть фильмы?

− Это вопрос, который задают себе все знатоки. У известного игрока теледомика Максима Оскаровича Поташева даже есть книга «Почему вы проигрываете в ЧГК?». В нашей команде есть полушуточный-полусерьезный ответ как побеждать: нужно правильно отвечать на вопросы. Лично для нас основой всего является дружба. Мы все давно друг друга знаем, общаемся вне игр, у нас прекрасная атмосфера за столом. Знаю, что есть команды, которые комплектуются исключительно по спортивному принципу, где у людей нет ничего общего кроме игры, они очень успешны и добиваются впечатляющих результатов. Но для нас важнее не просто выиграть, а хорошо провести время в приятной компании, порой посмеяться и забыть на время о каких-то житейских заботах.

− Есть ли у вас забавный случай с интеллектуальных игр, который особенно запомнился участникам команды?

− Мы всегда вспоминаем курьез с одного из чемпионатов Сургута, когда после вопроса мы все закивали головами, многозначительно посмотрели друг на друга, без обсуждения написали на бланке ответ и сдали его. Лишь после объявления правильного ответа, оказалось, что все подумали про разное. Ответ, к слову, мы дали неправильный. С тех пор, несмотря на многолетнюю дружбу и понимание друг друга с полувзгляда, мы всегда говорим: «Мы же все подумали именно про это?»

− Как вы оцениваете интеллектуальные игры в Югры, в Сургуте? Почему они важны? Чем полезны?

− Интеллектуальное движение в Югре и в Сургуте достаточно многочисленно. Мне довелось побывать на пяти Студенческих Чемпионатах России, где четко можно отследить, в каких регионах интеллектуальное движение очень развито, а где культуры ЧГК практически нет. У нас в городе проходит огромное количество турниров, в которые вовлечены школьники, студенты, работающая молодежь. Это колоссальное движение, в котором участвуют более тысячи человек. Оно держится на плечах нескольких энтузиастов. Здесь стоит поблагодарить Алексея Кучина, Дмитрия Иванова, Сергея Шамрая и Александра Усольцева, уже столько лет они занимаются организацией и развитием нашего прекрасного сообщества. Это отличная площадка для знакомств с интересными людьми, тимбилдинга, саморазвития.

О том, как развивалось проведение интеллектуальных игр в Сургуте и Югре рассказал учредитель АНО «Интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай в материале siapress.ru.