Главный аритмолог Югры Илья Силин рассказал об опасности фибрилляции предсердий

Сентябрь – месяц осведомленности о фибрилляции предсердий. В интервью главный аритмолог Югры, заместитель главного врача по медицинской части Окружного кардиодиспансера Илья Силин рассказал, насколько заболевание опасно для жизни и как можно его предотвратить.

– Илья Алексеевич, что такое фибрилляция предсердий?

– Фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия – это социально значимое заболевание и самая частая аритмия. По разным статистическим данным, от 0,5 до 1% населения земли страдают данной патологией в той или иной форме. Во время приступа в предсердиях возникают множественные хаотичные волны возбуждения, которые препятствуют их адекватному сокращению.

– Расскажите о симптомах патологии.

– Симптоматика фибрилляции предсердий – учащенное, неритмичное сердцебиение, которое может сопровождаться общей слабостью, головокружением, снижением артериального давления. Самая опасная форма – бессимптомная. Она встречается примерно в 15-30% случаев. Человек ее не чувствует.

– В чем заключается опасность бессимптомной формы?

– Не зная о болезни, человек не получает лечение. Дело в том, что во время приступа аритмии нарушается ток крови в сердце – ламинарные потоки становятся турбулентными. В сердце есть структура, ушко левого предсердия, представляющее собой мышечную сумку. В случаях фибрилляции предсердий она является ахиллесовой пятой. В ушке начинаются формироваться тромбы.

– А это может привести к инсульту?

– Все верно. Как правило, данные тромбы «улетают» в голову и происходит ишемический инсульт – самое страшное и инвалидизирующее осложнение фибрилляции предсердий. Второе и опасное последствие заболевания заключается в развитии сердечной недостаточности. Она возникает в случаях длительной аритмии. Во время учащенного сердцебиения миокард устает, мышца ослабевает.

– Доктор, опишите портрет пациента, страдающего фибрилляцией предсердий

– Риск развития фибрилляции предсердий повышается после 40 лет и встречается у каждого четвертого пациента. После 65 лет приблизительно 8 из 10 пациентов будут жить с данным диагнозом.

– Что приводит к данному заболеванию? Например, курение или алкоголизм

– Алкоголь сам по себе обладает высоким аритмогенным действием. При злоупотреблении горячительными напитками повышается риск возникновения не только фибрилляции предсердий, но и других заболеваний. Предикторами также могут служить гипертония, ишемическая болезнь сердца.

– Как диагностируется данное заболевание?

– Рекомендую всем иногда проверять свой пульс. Но все же самое главное – это прохождение диспансеризации и профилактических осмотров. Во время осмотра вам снимут электрокардиограмму, врач зафиксирует нарушение ритма и направит к кардиологу.

– Илья Алексеевич, лечение фибрилляции предсердий медикаментозное?

– Общемировая позиция – комбинация хирургического лечения и лекарственной терапии. Многочисленные исследования доказали, что эффективность только лекарственных методов составляет не более 40%. Если сделать операцию, но не назначить препараты, то результативность - не более 55-60%. Только совокупность перечисленных методов позволит достичь максимального эффекта.

– Расскажите об оперативном лечении фибрилляции предсердий

– Существуют три варианта оперативного лечения фибрилляции предсердий: радиочастотная аблация, когда на аритмогенный участок воздействуют тепловой энергией. Второе направление – криоаблация, заключающееся в применении холода. Третья позиция – торакоскопическая радиочастотная аблация.

– Какие симптомы должны насторожить?

– В первую очередь, человека должно насторожить учащенное и неритмичное сердцебиение. Как правило, это состояние сопровождается головокружением. Человек также может испытывать нехватку воздуха. Во время приступа появляется слабость, одышка.

– Что делать в таких случаях?

– Необходимо остановиться, по возможности лечь или хотя бы сесть. Также я всем рекомендую не паниковать – это поможет контролировать ситуацию. Второе важное действие – вызвать бригаду скорой помощи. Специалисты окажут помощь, запишут ЭКГ. Обязательно попросите у врачей второй экземпляр пленки электрокардиограммы, он пригодится в будущем. Если госпитализация не потребуется, все равно посетите врача-кардиолога, который назначит дообследование и лечение.

Справка: в 2022 году специалисты Окружного кардиодиспансера прооперировали более 250 пациентов, страдающих фибрилляцией предсердий. С каждым годом объем вмешательств при данной патологии увеличивается. По словам врачей, фибрилляция предсердий в 2,5 раза повышает риск развития инсульта и в 5 раз – хронической сердечной недостаточности.