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Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе»

Психолог рассказала о том, как легко войти в рабочий режим после отпуска

Диана Филатова: «Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе»
Фото предоставил спикер

В отпуске люди чаще всего забывают про все проблемы и наконец-то получают возможность насладиться свободными и насыщенными днями. А когда приходит время возвращаться на работу, то они сталкиваются с эмоциональной подавленностью и отсутствием сил. Как справиться с послеотпускной депрессией и плавно войти в режим − рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

− Почему некоторым людям особенно тяжело войти в рабочий ритм?

− Человек привыкает к отпускному распорядку дня, во время отдыха часто наш режим нарушается. Все это приводит к тому, что организму требуется некоторое время, чтобы вновь настроиться к рабочим будням. И не забываем про эмоциональный фон. Зачастую окончание отпуска может переживаться и вовсе как утрата. Мало кому хочется вернуться на работу после приятно проведенного отпуска. В самом начале, хотим мы того или нет, но придется прикладывать усилия для того, чтобы заставить себя вновь вставать рано, тратить время на дорогу до офиса, сидеть весь день за компьютером или за бумагами.

− Существует ли «послеотпускная депрессия» или это миф? Какие у нее признаки?

− Послеотпускная депрессия определенно существует. Ее отличительные признаки: ощущение невозможности что-либо сделать из-за отсутствия сил, а также нежелание заниматься какой-либо работой, несмотря на чувство бодрости. Человек в этот период может быть рассеянным, раздраженным, а мир вокруг воспринимать в сером цвете.

− Кому чаще всего сложнее возвращаться на работу после отпуска? Связано ли наше подавленное состояние с тем, что нам снова приходится заниматься нелюбимой деятельностью? Или же уныние может прийти и на работе мечты?

− Чем интереснее и ярче человек провел отпуск, тем тяжелее ему будет вернуться к работе. Особенно затруднительно будет тем, кого она не устраивает. Такие люди могут даже просматривать сайты с вакансиями. Однако в послеотпускной период лучше не совершать поспешных поступков и не принимать важных решений. Дождитесь более спокойного периода.

− Что может помочь избежать «послеотпускной депрессии»?

− Есть ряд рекомендаций для того, чтобы человек легче пережил послеотпускной период:

  • Нужно сделать переход от отдыха к работе максимально плавным. Оставить пару дней для подготовки к трудовым будням и провести это время, не нагружая себя домашними и прочими делами. Выходить на работу лучше не с понедельника. Например, некоторые возвращаются к своим обязанностям в пятницу, чтобы вскоре устроить себе передышку;
  • Рекомендуется не браться сразу за выполнение самых сложных задач. Предпочтительнее постепенно погружаться в рабочий процесс;
  • Постарайтесь не задерживаться на работе в первые дни. Если есть возможность, то лучше уйти пораньше и прогуляться до дома пешком;
  • Придумайте себе систему мотивации в виде поощрений;
  • Не забывайте делать перерывы во время работы. Два часа поработали, 30 минут отдохнули и заново вернулись к своим обязанностям;
  • На выходных сходите в гости или в кино. Добавление ярких красок в жизнь уменьшит тоску по воспоминаниям о летних, солнечных днях.

− И как все-таки правильно отдыхать и выходить на работу после отпуска?

− Считается, что оптимальный период для восстановления сил составляет приблизительно две-три недели. Если есть смена часового и климатического пояса, то оставьте запас дней для акклиматизации. За пару дней до выхода постарайтесь войти в привычный режим, особенно это касается организации отхода ко сну и пробуждения.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 233, комментариев: 0
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