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​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий»

Директор департамента культуры и молодежной политики Сургута – о первой в городе школе креативных индустрий

​Антон Акулов: «Мы хотим дать детям базовые навыки для современных и востребованных профессий»
Фото администрации Сургута

В Сургуте 1 сентября открылась первая в городе школа креативных индустрий. Как она была создана, чему и кого там будут учить, по каким направлениям – «НГ» задал эти вопросы директору департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Антону Акулову.

– За счет каких ресурсов получилось реализовать проект школы креативных индустрий?

– Из почти 62 миллионов рублей, которые были направлены на создание школы, порядка 59 миллионов предоставили бюджеты региона и Российской Федерации, остальную сумму выделила администрация Сургута. Одной из важных строк расходов было приобретение оборудования, потому что обучать детей креативным индустриям возможно только при помощи качественной и современной техники. А муниципалитет, в свою очередь, обеспечивал выделение площадей, их ремонт и подготовку согласно жестким правилам лицензирования, выделение штатных единиц – руководителя, методиста, преподавателей, которые будут организовывать весь учебный процесс, приобретение учебной мебели.

– Где будет располагаться эта школа?

– Юридической базой для нее стала городская детская школа искусств №1. Именно она будет оказывать образовательные услуги, хотя непосредственно в ее здании занятия проходить не будут. Всего в школе будут работать четыре студии, одна из них – в Сургутской филармонии, и три – в здании учреждения дополнительного образования «Технополис».

– Что дети будут изучать? Вообще программа этой школы в Сургуте будет уникальной или ее в некотором смысле «спустили сверху», с уровня Федерации?

– В рамках проекта «Придумано в России», включение в который и позволило открыть школу креативных индустрий в Сургуте, на выбор предлагается шесть направлений творческой деятельности. Сургут выбрал четыре из них. Это звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, а также технологии дополненной и виртуальной реальности.

Образовательную программу школа разрабатывает самостоятельно. Так что сургутские дети будут учиться по программе, над которой трудились местные специалисты и педагоги, но с учетом определенных условий, прописанных в федеральном стандарте. В итоге будет 588 учебных часов в течение двух лет, по 294 часа на каждый год. Работа строится на модульном принципе – в первый год ученики будут на базовом уровне изучать каждое из четырех направлений, о которых я говорил выше. А во второй год воспитанники школы выберут специализацию и будут более глубоко погружаться в конкретное направление креативной деятельности.

Важно, что в Сургуте у учеников этой школы будет уникальная возможность совместить теорию и практику. Например, базой для направления «Звукорежиссура» стала Сургутская филармония. Ребята будут не просто изучать азы ремесла работы со звуком, но также познакомятся и поработают с профессиональным оборудованием, которое установлено и активно используется в большом и малом концертных залах этого учреждения. То есть курс будет практико-ориентированным.

Вообще надо сказать, что в сургутской школе креативных индустрий по двум направлениям теория и практика поделены в равных долях по 50 процентов, а в двух других – 60 на 40 в пользу практики. Мы стремимся к тому, чтобы дать детям и подросткам конкретные навыки, которые могут им пригодиться и, возможно, стать основой для будущей профессии.

– Расскажите подробнее о направлениях, по которым будет идти обучение в школе креативных индустрий.

– Во многом их названия говорят сами за себя. «Звукорежиссура» – это запись, монтаж, редактирование авторских аудиотреков, обучение практическим навыкам работы на соответствующей аппаратуре.

«Фото- и видеопроизводство» познакомит ребят с азами этого вида визуального искусства, работой фото- и видеотехники, редактирования изображений и роликов.

«Дополненная и виртуальная реальность» – это крайне интересное направление, находящееся в буквальном смысле на острие прогресса. Оно находит применение в самых разных сферах нашей жизни – от игровой индустрии и культуры в широком смысле этого слова до использования в промышленности. Сегодня все сложнее становится представить современную жизнь без подобных технологий.

«Анимация и 3D-графика» – тоже востребованное направление, в котором воспитанники школы креативных индустрий научатся моделировать трехмерные модели и «оживлять» их, создавая анимационные или программные продукты. Опять же, область практического применения таких навыков крайне широка.

– Кто может учиться в школе креативных индустрий?

– Все желающие и готовые выделить время на подобное обучение, есть только возрастной диапазон – 12-17 лет, то есть, по сути, учащиеся 5-11 классов. Численность каждого потока составит 68 человек, и набирать мы их будем каждый год. Так что, с учетом двухгодичной программы, с 2024 года в школе креативных индустрий будут учиться 136 человек – каждый год мы будем выпускать 68 человек и набирать 68. Все по итогам обучения получат документ о дополнительном образовании, что в перспективе поможет в продолжении образования и поиске работы. И это полностью бесплатно.

– Есть ли еще какие-то еще ограничения, вроде регистрации в Сургуте?

– Я просто перечислю перечень документов, которые потребуются для поступления в школу креативных индустрий. Это заявление, которое могут написать родители, а с 14-летнего возраста – и сам ученик. Далее – документ, удостоверяющий личность поступающего в школу, а также его родителей или законных представителей, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также фотография ребенка. И, конечно, проект нацелен на прием детей, проживающих в Сургуте.

– А если в школу будут записываться значительно больше детей, чем установленный предел в 68 человек – будет конкурс? Или кто-то просто не знал о существовании такой возможности и пропустил запись на этот год?

– Набор в школу креативных индустрий не предполагает конкурса. Поэтому в случае, если желающих окажется больше, чем мест, приоритет будет отдан тем детям, которые подали заявления раньше.

Если кто не смог попасть в школу в этом году – есть и другие возможности развития в этом направлении. Вообще в Сургуте идет активное формирование экосистемы креативных индустрий. В качестве примера стоит рассказать про Арт-резиденцию «Квартира», которую мы открыли весной 2021 года, после того, как на окружном уровне был принят если не первый, то один из первых региональных законов о креативных индустриях. Он стал правовой базой для таких проектов, как Арт-резиденция. На сегодняшний день, в том числе, благодаря ее деятельности, в окружной реестр субъектов креативных индустрий от Сургута внесено 89 субъектов.

Мы вскоре запустим еще один проект – создание молодежного творческого пространства «Точка», которое расположится по адресу улица Кукуевицкого, 10/4. Фактически, это будет переформатирование молодежных подростковых клубов и внедрение в их деятельность новых современных стандартов работы с детьми и подростками, в том числе, из группы риска. Арт-пространство будет нацелено не на образовательную деятельность, а на продуктивный творческий досуг, доступный ребятам по месту жительства – то есть в шаговой доступности. Все желающие смогут без каких-либо условий приходить и заниматься творчеством. Там будет зона коворкинга, студии звукозаписи и хореографии – в общем, все необходимое для раскрытия талантов детей и молодежи.

В следующем году нас ожидает еще один этап – создание пространства под названием «Арт-точка», также на базе молодежного подросткового клуба на ул. Островского, 21а. Оно тоже будет направлено на раскрытие творческих талантов и расширение возможностей для самореализации.

Важно то, что оба проекта реализуются при участии самой молодежи, представители которой оформили свои идеи на конкурс инициативного бюджетирования. Муниципалитет их поддержал финансово, проведя комплексный ремонт и закупку оборудования, а в остальном ребята действовали самостоятельно.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 13:19, просмотров: 94, комментариев: 0
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