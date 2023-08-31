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«На доступность медикаментозного аборта нововведение Минздрава не повлияет, напротив, данная процедура теперь будет проводиться только квалифицированными специалистами»

Врач акушер-гинеколог рассказала о том, как повлияет учет препаратов для медикаментозного аборта на доступность процедуры

«На доступность медикаментозного аборта нововведение Минздрава не повлияет, напротив, данная процедура теперь будет проводиться только квалифицированными специалистами»
Фото: ИНВИТРО

Минздрав предложил внести мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. По словам представителей ведомства, ранее подобные препараты можно было свободно покупать в аптеке без назначения врача. Корреспондент СИА-ПРЕСС решил уточнить у специалиста, станет ли это помехой для женщин, желающих приобрести экстренную контрацепцию или медикаментозно прервать беременность в клинике. На вопросы ответила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог ИНВИТРО Виктория Дементьева.

– Что такое медикаментозный аборт?

– Медикаментозный аборт – это прерывание беременности на раннем сроке при использовании лекарственных препаратов.

В каких случаях он применяется?

– Медикаментозный аборт может быть проведен по желанию женщины или при наличии медицинских показаний к прерыванию беременности в следующие сроки: до 6 недель беременности (продолжительность аменореи 42 дня).

– Почему медикаментозный аборт наиболее предпочтителен среди женщин, желающих прервать беременность?

– Медикаментозный аборт позволяет избежать инструментального вмешательства в полость матки, которое может нести определенные риски инфекционно-воспалительных осложнений, травматизации базального слоя эндометрия и пр. Медикаментозное прерывание беременности не требует анестезиологического пособия и госпитализации в стационар.

Но принципиальным является своевременное проведение процедуры прерывания беременности, без нарушения окна возможностей метода. Необходимо понимать, что в ряде случаев возможно неполное опорожнение полости матки, наличие остатков плацентарной ткани и плодного яйца, что в дальнейшем не исключает применение инструментальных методик, таких как вакуум-аспирация полости матки и кюретаж.

Правда ли, что подобные препараты можно было купить в аптеке без назначения врача?

– Препараты, применяемые в рамках медикаментозного аборта, всегда относились и относятся к рецептурным. Свободный отпуск из аптек не проводится.

Значит ли нововведение Минздрава (планируется ввести контроль оборота препаратов для прерывания беременности) то, что экстренная контрацепция также станет менее доступна для женщин?

– На доступности препаратов экстренной контрацепции данное нововведение не отразится. Они так же будут отпускаться по рецепту врача и должны применяться при наличии показаний.

– Станет ли этот способ прерывания беременности менее доступным для женщин после нововведения Минздрава?

– На доступность данного метода прерывания беременности нововведение Минздрава не повлияет. Напротив, данная процедура будет проводиться квалифицированными специалистами в клиниках, полностью оснащенных по стандартам оказания данного вида медицинской помощи после соответствующего обследования и при наличии показаний, что позволит снизить частоту осложнений.


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Сегодня в 09:28, просмотров: 286, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:59
Аборты – это на самом деле тема страшная.
Сергей Б
Сегодня в 12:34
Государственным органам в первую очередь надо озаботиться тем, чтобы женщины в России не вздрагивали, узнав, что они беременны. И чтобы при этом в первую очередь не начинали лихорадочно прокручивать в голове варианты и возможности абортов. А для этого им нужна уверенность в будущем, своем и своего ребенка.

А вот с уверенностью в будущем, в России – полный швах.

Жизнь в России, это как жизнь на вулкане, который постоянно сотрясается и где государство извергает на граждан, карабкающихся вверх, всякие кризисы, инфляции, инновации и национальные проекты. С ощущением, что вот-вот вообще рванет.

Да, при таких обстоятельствах доступность медикаментозного аборта, это конечно очень важная опция.
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