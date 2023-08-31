Врач акушер-гинеколог рассказала о том, как повлияет учет препаратов для медикаментозного аборта на доступность процедуры

Минздрав предложил внести мизопростол и мифепристон, используемые для прерывания беременности, в список подлежащих учету. По словам представителей ведомства, ранее подобные препараты можно было свободно покупать в аптеке без назначения врача. Корреспондент СИА-ПРЕСС решил уточнить у специалиста, станет ли это помехой для женщин, желающих приобрести экстренную контрацепцию или медикаментозно прервать беременность в клинике. На вопросы ответила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог ИНВИТРО Виктория Дементьева.
– Что такое медикаментозный аборт?
– Медикаментозный аборт – это прерывание беременности на раннем сроке при использовании лекарственных препаратов.
– В каких случаях он применяется?
– Медикаментозный аборт может быть проведен по желанию женщины или при наличии медицинских показаний к прерыванию беременности в следующие сроки: до 6 недель беременности (продолжительность аменореи 42 дня).
– Почему медикаментозный аборт наиболее предпочтителен среди женщин, желающих прервать беременность?
– Медикаментозный аборт позволяет избежать инструментального вмешательства в полость матки, которое может нести определенные риски инфекционно-воспалительных осложнений, травматизации базального слоя эндометрия и пр. Медикаментозное прерывание беременности не требует анестезиологического пособия и госпитализации в стационар.
Но принципиальным является своевременное проведение процедуры прерывания беременности, без нарушения окна возможностей метода. Необходимо понимать, что в ряде случаев возможно неполное опорожнение полости матки, наличие остатков плацентарной ткани и плодного яйца, что в дальнейшем не исключает применение инструментальных методик, таких как вакуум-аспирация полости матки и кюретаж.
– Правда ли, что подобные препараты можно было купить в аптеке без назначения врача?
– Препараты, применяемые в рамках медикаментозного аборта, всегда относились и относятся к рецептурным. Свободный отпуск из аптек не проводится.
– Значит ли нововведение Минздрава (планируется ввести контроль оборота препаратов для прерывания беременности) то, что экстренная контрацепция также станет менее доступна для женщин?
– На доступности препаратов экстренной контрацепции данное нововведение не отразится. Они так же будут отпускаться по рецепту врача и должны применяться при наличии показаний.
– Станет ли этот способ прерывания беременности менее доступным для женщин после нововведения Минздрава?
– На доступность данного метода прерывания беременности нововведение Минздрава не повлияет. Напротив, данная процедура будет проводиться квалифицированными специалистами в клиниках, полностью оснащенных по стандартам оказания данного вида медицинской помощи после соответствующего обследования и при наличии показаний, что позволит снизить частоту осложнений.
А вот с уверенностью в будущем, в России – полный швах.
Жизнь в России, это как жизнь на вулкане, который постоянно сотрясается и где государство извергает на граждан, карабкающихся вверх, всякие кризисы, инфляции, инновации и национальные проекты. С ощущением, что вот-вот вообще рванет.
Да, при таких обстоятельствах доступность медикаментозного аборта, это конечно очень важная опция.