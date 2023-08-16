В Сургуте проходит чемпионат по самолетному спорту

В Сургуте проходят соревнования по самолетному спорту. Участие в них принимают порядка 30 сильнейших спортсменов из разных регионов страны, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронежская область, Тюмень, Ишим, Калужская область, Ханты-Мансийск и даже Республика Беларусь.

Самой юной спортсменке, которая покажет свои умения, всего 14 лет. Летчикам предстоит выполнить две программы – обязательную и неизвестную. Репетиция фигур проходила два месяца.

«Большая поддержка оказана администрацией города и главой Андреем Сергеевичем Филатовым. Полагаю, прошлогодние соревнования особо запомнились спортсменам. Количество спортсменов говорит об элитности данного вида спорта. Спортсменам нужно знать физику движения, иметь отличное здоровье, выдержку и желание учиться. Это дано единицам», – рассказал президент Федерации самолетного спорта Югры, депутат Евгений Барсов.

Напомним, что в прошлом году в Сургуте также состоялся чемпионат по самолетному спорту. Тогда соревновались 27 участников. Свою профессиональную оценку площадке для проведения соревнований такого уровня дал абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52 Александр Мякишев: «Я занимаюсь самолетным спортом 7 лет. Знаком со многими спортсменами и бывал на конкурсах в Подмосковье, Беларуси. Могу сказать, что «Боровая» является одной из лучших в стране. Здесь есть качественная полоса, рабочие и крепкие самолеты, хорошее обслуживание. Команда города Сургута – сильная и дружная».

19 августа, в день закрытия, гости и жители Сургута смогут увидеть не только соревновательные полеты. В этот день состоятся показательные выступления пилотажной группы «Барсы». Парашютисты исполнят акробатические прыжки с флагами и цветным дымным шоу.

Планируется яркая концертная программа. Выступят приглашенная кавер-группа «V-band» и творческие коллективы нашего города. Будет работать выставка-показ авто-, мото-, велотехники, специальной техники и авиамоделей.

Программа дня:

09:00 – 12:00 пройдут соревновательные полёты.

15:00 начнется церемония награждения победителей и призеров.

16:00 выступят парашютисты с акробатическими номерами.

16:30 пилотажная группа «Барсы» продемонстрируют свой профессионализм и технику владения самолётом в показательных выступлениях.

До 17:00 на площадке будут выступать артисты, будет работать выставка-показ авто-, мото-, велотехники, специальной техники и авиамоделей.