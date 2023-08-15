Что изменится в связи с повышением ключевой ставки ЦБ

15 августа на внеочередном заседании Совета директоров Банк России поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12%. Директор Института стратегического планирования и финансового анализа Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Максим Марамыгин объясняет, почему регулятор принял такое решение, и чем это обернется для экономики страны.

– Максим Сергеевич, внеочередное собрание совета директоров ЦБ и повышение ключевой ставки связано с падением курса рубля, или существует более весомая причина?

– Да, политика Банка России напрямую связана с курсом национальной валюты. После начала специальной военной операции в феврале прошлого года, ЦБ уже поднимал ставку с 9,5 сразу до 20 процентных пунктов. Тогда в совокупности с другими принятыми мерами это помогло удержать курс рубля. Падение по отношению к доллару и евро произошло, но не так стремительно, как многие этого боялись. Нынешнее повышение также напрямую связано с ситуацией на валютных рынках. Хотя, на мой взгляд, повышать ставку следовало раньше.

– Почему?

– Одна из задач Банка России – сдерживать рост инфляции. Об этом неоднократно заявляли сами руководители ЦБ. Называлась цифра в 4% по итогам текущего года. Однако если сдержать инфляцию не получается, низкая ставка становится проблемой. Деньги дешевеют, а проценты по кредитам и вкладам остаются прежними. Поэтому повышение ставки – это, по сути, признание регулятора, что желаемой цифры достичь не получится. По крайней мере, пока.

– Чем же обернется для экономики новая ставка?

– Во-первых, брать кредиты станет менее выгодно. Следом за ключевой ставкой поднимутся и ставки банков. Снизится предпринимательская активность. Без дешевых кредитов бизнес редко идет на риск, предпочитая более осторожные стратегии. Там же, где без кредитов не обойтись, произойдет повышение цен. Издержки переложат на потребителей. Но есть и «ложка меда»: банковские вклады тоже вырастут. Поэтому в ближайшие недели я бы советовал гражданам искать на сайтах банков новые выгодные предложения по вкладам и депозитам.