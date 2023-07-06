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«Пациент каждый раз заходил ко мне со словами: «Здравствуйте, моя спасительница!»

Интервью с врачом-кардиологом Инной Сухаревой во Всемирный день кардиолога

«Пациент каждый раз заходил ко мне со словами: «Здравствуйте, моя спасительница!»
Фото предоставил спикер

Сегодня, 6 июля, медицинские работники празднуют Всемирный день кардиолога. В Югре специалисты этого направления эффективно борются сразу со многими из наиболее серьезных недугов. Так, в прошлом году смертность от инфаркта среди жителей округа снизилась на 14%, от ишемической болезни – на 16%, от острого нарушения мозгового кровообращения – почти на 18%. Врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Инна Сухарева рассказала, почему выбрала эту специальность и как проходит ее рабочий день.

− В Югре вы обрели не только дом, но и новую специальность? Как вы стали кардиологом?

− Я приехала в Югру в 2015 году. Я родилась и жила в Донецке, окончила там медицинский университет, несколько лет отработала участковым терапевтом. Мы с супругом и двумя маленькими детьми были вынуждены уехать. Мы узнали, что в Ханты-Мансийском автономном округе требуются медицинские работники и при трудоустройстве предоставляют служебное жилье. Мы решились переехать за тысячи километров от родного дома. Это был сложный период для нашей семьи. Без родных и друзей, мы осваивались на новом месте. И сегодня, спустя восемь лет, я с огромной благодарностью вспоминаю людей, которые мне помогли в тяжелое время – коллеги, друзья.

Стать кардиологом − это была моя мечта! Она исполнилась здесь, в Сургуте. Еще в студенчестве я подрабатывала медицинской сестрой в кардиологическом отделении, участвовала в кардиологических научных кружках. После переезда в Югру я работала терапевтом. Узнала, что в Окружной кардиоцентр требуется врач в отделение, где оказывают помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Я поняла, что это мой шанс. Прошла переподготовку по специальности «Кардиология» и трудоустроилась в Кардиодиспансер. И тут я убедилась, что нахожусь на своем месте. Счастлива работать в коллективе профессионалов. Мы с коллегами настоящая сплоченная команда.

− Как начинается рабочий день кардиолога Инны Сухаревой?

− Я прихожу в наше кардиологическое отделение минут за 30-40 до начала рабочего дня. Составляю план, пересматриваю истории болезней пациентов, которых лечу. Возможно, кому-то надо скорректировать терапию или назначить дополнительное обследование. Потом уже вместе с заведующей отделением Инной Юрьевной Рахметовой проводим обход в палатах. С каждым пациентом важно поговорить, спросить о самочувствии, уделить внимание.

− Скольким больным Вы смогли помочь за время работы в стационаре Кардиоцентра?

− Около 2 500 человек за четыре года были моими пациентами. Многие из них поддерживают со мной связь и после выписки. Поздравляют с праздниками (Улыбается.). Особенно запомнился один случай. Мужчина поступил с тяжелой коронарной патологией и прогрессирующим легочным заболеванием. Состояние, угрожающее жизни. Был проведен мультидисциплинарный консилиум с участием приглашенного пульмонолога. Пациента удалось стабилизировать и направить для дальнейшего лечения в федеральный центр. Самый критический момент мы преодолели вместе. Все закончилось благополучно. Потом мужчина амбулаторно наблюдался в ОКД, и после каждого визита к лечащему кардиологу заходил ко мне в ординаторскую со словами: «Здравствуйте, моя спасительница. У меня все хорошо». От этого такая благодать на душе! Понимаешь, что твоя жизнь проходит не зря.

− Пациенты кардиологов делятся не только историей своей болезни, но и жизни. Это так?

− Да. Буквально рассказывают, что у них на сердце, что болит, о ком волнуются и переживают. Наша работа требует больших моральных сил. Восстановиться мне помогает активная физическая нагрузка. Каждый день занимаюсь спортом, люблю бег. Также увлекаюсь чтением художественной литературы и путешествиями. Стараемся с супругом вбираться несколько раз в год к морю.

− Ваши дети хотят быть похожими на маму и связать свою профессиональную деятельность с медициной?

− Старший сын больше тяготеет к гуманитарным наукам. Увлекается историей, много читает, у него хорошо развитая речь. А вот дочь не против стать медсестрой. Я ей честно говорю, что медицина – это непросто. Потребуется много знаний и психологической подготовки. Но если дочь выберет для себя этот путь, я, конечно, буду рядом.

Быть рядом − важное качество не только заботливой мамы, но и профессионального медицинского работника. Разделять боль и страдания пациента, вместе с ним радоваться улучшению самочувствия и выздоровлению, применяя не только знания, но и ценные человеческие качества – сострадание, великодушие, чуткость. Помогать от всего сердца – великая миссия и истинное призвание кардиолога.


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