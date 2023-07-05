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Ринат Валиев: «Впервые в жизни не взял в отпуск баян»

Баянист Сургутской филармонии – о Доске почета, хобби и выгорании

Ринат Валиев: «Впервые в жизни не взял в отпуск баян»
Фото: Сургутская филармония

Два баяниста Сургутской филармонии попали на городскую Доску почета. Ринат Валиев, один из них, работает в мощном культурном учреждении города с 2007 года, преподает в Сургутском музыкальном колледже, проводит мастер-классы, участвует в молодежном фестивале «Зеленый шум». Корреспондент siapress.ru поговорил с музыкантом.

– Вы попали на Доску почета Сургута. Расскажите, для вас это было чем-то необычным? Или вы понимали, что с учетом всех ваших заслуг это наступит?

– Для меня это было конечно необычно и неожиданно. Играя в дуэте с Петром Мазуриком мы просто занимались своим любимым делом, концертировали, выступали в различных городах России и за рубежом, постоянно находились в рабочем процессе. И я никогда не думал о том, когда нас или меня наградят. Просто люблю свое дело, делаю его. И спасибо, что наш город, филармония, директор Яков Семенович Черняк, а также художественный руководитель филармонии Юрий Юрьевич Евсеев, департамент культуры города, оценили наш труд. Огромное спасибо, что нас не забывают.

– Талантливый человек талантлив во всем. Поделитесь, есть ли у вас хобби? Тяжело ли отвлекаться от работы?

– Знаете, я стараюсь успевать все делать. И играть на концертах, принимать участие в мероприятиях города и за его пределами, заниматься преподавательской деятельностью. И, в принципе, всего этого к счастью мне хватает, но успеваешь и своими делами заняться. Мое хобби – велосипеды, мотоциклы, горные и беговые лыжи.

– То есть, вы занимаетесь мотоспортом?

– Это просто хобби. С детства люблю мотоциклы. В Сургуте есть свой мотоцикл, езжу на нем. Знаете, когда садишься на него – обо всем забываешь, ты один со своим миром и мыслями.

– Вы не первый год занимаетесь музыкой. Не устаете играть одни и те же композиции?

– Когда мы работаем над новой концертной программой, мы конечно же максимально много с ней занимаемся, все оттачиваем, чтобы звучало достойно на высочайшем уровне, но это совсем не означает что произведения нам надоедают. А потом у нас смена программы происходит. С народным оркестром используем одну программу, с дуэтом баянистов – другую, с симфоническим оркестром – третью. То есть, постоянно одного и того же нет.

– Можно сказать, что выгорания нет?

– Нет, абсолютно. Я думаю, когда человек занимается музыкой с детства и любит свое дело, этого не происходит, может только иногда нужна тишина и спокойствие для восстановления сил и эмоций. Я, можно сказать, начал заниматься музыкой с пяти лет, потому что мой отец – баянист- самоучка, а я вместе с ним подбирал песенки. В итоге когда я пришел в музыкальную школу, я уже десять пьес знал. Видимо, судьба у меня такая.

– А как вы считаете, много у нас в городе делается для культурной отрасли?

– Да. Если посмотреть на филармонию, она очень насыщена мероприятиями и для детской, и для взрослой аудитории, а также есть абонементы для пенсионеров. Приезжают очень много приглашенных, талантливых артистов. В городе есть замечательный музыкальный колледж, который я считаю один из лучших в России. Сургутское отделение международной программы «Новые имена», которая бережет, развивает и направляет одаренных детей. Я думаю, по сравнению с другими городами у нас в этом плане все в порядке.

– Мне сообщили, что вы в пути в отпуск. Поделитесь, вы брали с собой баян для репетиций?

– Знаете, я впервые в жизни не брал с собой инструмент. Настолько насыщенная у нас программа была в этом году, выходных практически не было! Решил для себя просто отдохнуть в тишине.

КСТАТИ!

Ринат Валиев в составе трио стал лауреатом Международного конкурса в Санкт-Петербурге, а также участвовал в Рождественском концерте Международной благотворительной программы

«Новые имена» и Российского Фонда культуры в храме Христа Спасителя. Являлся участником летней творческой школы «Новые имена» в Суздале.

За годы обучения в Российской Академии музыки им. Гнесиных стал лауреатом 10-ого московского фестиваля «Музыкальная осень в Тушино», Второго Международного конкурса баянистов и аккордеонистов в Челябинске и престижнейшего Международного конкурса «КУБОК МИРА» Castello Branco в Португалии.

Выступал с Народным артистом России Юрием Шишкиным.

Ведет активную педагогическую, просветительскую деятельность. Является членом жюри творческих конкурсов. Проводит мастер – классы и организует концерты виртуозов - исполнителей.

На протяжении многих лет Ринат Валиев в качестве исполнителя сотрудничает с Благотворительным фондом «Новые имена им. И.Н. Вороновой», а с 2020 года является членом экспертного совета сургутского отделения Фонда программы «Новые имена Сургута».


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