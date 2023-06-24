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Поступай правильно!

19 и 20 июня стартовали приемные кампании СурГУ и СурГПУ

Поступай правильно!
Фото: vk.com/surgpu

Пока выпускники школ заканчивают писать ЕГЭ и с нетерпением ждут его результаты, в сургутских университетах началась приемная кампания.

От лица Сургутского государственного педагогического университета на актуальные вопросы для СИА-ПРЕСС ответил Антон Дронь, ответственный секретарь приемной комиссии:

Произошли ли какие-то значительные изменения в приемной кампании в этом году?

— Основным изменением в приемной кампании 2023 года будет прием заявлений от поступающих с указанием приоритетов зачисления по различным условиям поступления, отдельно для поступления на места в рамках бюджетных мест и по договорам об образовании. Также выделен приоритет целевой квоты и приоритет иных мест (особая квота, отдельная квота, основной конкурс). В отличие от ряда предшествующих лет, когда зачисление осуществлялось по заявлению о согласии на зачисление, в этом году зачисление будет проходить исключительно по предоставленному оригиналу документа об образовании или отметке о предоставлении оригинала на сервисе «Поступай в ВУЗ онлайн» на портале Госуслуги.

Как много бюджетных мест в этом году?

— В 2023 году согласно контрольным цифрам приема выделено по направлениям бакалавриата – 460 мест, по программа магистратуры – 148 мест, и по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре – 19 мест. Наибольшее количество бюджетных мест выделено на педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по направленностям:

- ОБЖ и Физическая культура – 25 мест.

- Иностранные языки – 29 мест.

- Дошкольное образование и дополнительное образование – 25 мест.

- Дошкольное образование и начальное образование – 28 мест.

- История и обществознание – 28 мест.

- Русский язык и литература – 29 мест.

Какие направления, по вашим прогнозам, наберут наибольшее количество заявлений?

Традиционно наиболее популярными являются такие направления подготовки, как Дошкольное образование и Начальное образование, Дошкольное образование и Дополнительное образование, Специальное (дефектологическое) образование, Физическая культура, Журналистика.

Какие проходные баллы нужны, чтобы попасть на бюджет?

– Для подачи заявления в ВУЗ необходимо преодолеть порог минимальных баллов по результатам сдачи единого государственного экзамена. На этот учебный год Министерством науки и высшего образования определены минимальные баллы по ЕГЭ, необходимые для поступления в вуз: русский язык — 40 баллов; математика профильного уровня — 39 баллов, физика — 39 баллов, обществознание – 45 баллов, история — 35 баллов, информатика и ИКТ — 44 балла, иностранные языки — 30 баллов, литература — 40 баллов, биология — 39 баллов, география — 40 баллов, химия — 39 баллов.

Зачисление в ВУЗ на бюджетную основу происходит на основании конкурса. Суммируются баллы за все экзамены и абитуриенты с более высокими баллами проходят на бюджетные места.

— Увеличится ли стоимость внебюджетного обучения?

– В 2023 году произошло увеличение стоимости обучения на внебюджетной основе.

Специалист по УМР 1 категории Ольга Кузьмич и начальник отдела по организации приема обучающихся Ольга Трухина Сургутского государственного университета также подробно поделились с нами информацией:

Произошли ли какие-то значительные изменения в приемной кампании в этом году?

— В этом году при подаче документов на образовательные программы бакалавриата / специалитета можно подать два заявления на зачисление: на бюджетную основу и отдельно на внебюджетную основу обучения и в каждом из них указать до трех направлений подготовки или специальностей.

В заявлении обязательно нужно указать приоритетность направлений, которая будет учтена приемной комиссией.

При обработке документов информационная система университета учтет результаты вступительных испытаний абитуриентов, их индивидуальные достижения, приоритеты в заявлении, наличие оригинала документа об образовании и в автоматическом режиме определит направление с самым высоким приоритетом.

Еще одна особенность приемной кампании 2023 года – прием поступающих на все формы обучения пройдет в единые сроки.

Приоритетный этап зачисления для отдельных категорий, поступающих в СурГУ – 28 июля, а основной этап зачисления в СурГУ – 5 августа.

Прием оригинала документов об образовании завершается в 12.00 по московскому времени в день, установленный университетом. В СурГУ этот день 03 августа при поступлении по основному этапу и 28 июля для поступающих по приоритетному зачислению.

Как много бюджетных мест в этом году?

В 2023 году в Сургутском государственном университете на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры выделено 1290 бюджетных мест.

Какие направления, по вашим прогнозам, наберут наибольшее количество заявлений?

Наибольшее количество заявлений мы ожидаем на ИТ- направления, такие как «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии» и медицинские специальности «Педиатрия» и «Лечебное дело». Так же на примере прошлого года очень много заявлений на все специальности Медицинского колледжа.

Какие проходные баллы нужны, чтобы попасть на бюджет?

— СурГУ не устанавливает проходные баллы. Проходной балл рассчитывается после окончания приемной кампании текущего года. Для каждого вступительного испытания установлены минимальные баллы Университетом. Ознакомиться с минимальными баллами можно на официальном сайте Университета.

Увеличится ли стоимость внебюджетного обучения?

Стоимость платных образовательных услуг на 2023-2024 учебный год по сравнению с 2022-2023 учебным годом увеличится с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подробнее со всей информацией о поступлении вы можете ознакомиться на официальных сайтах учебных заведений и в их социальных сетях.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 223, комментариев: 0
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