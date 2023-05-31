Югорский спасатель поделился мнением о своей работе

О панике и рабочей атмосфере, о страшных дорожных авариях и о жизненных ситуациях рассказал счастливый отец 13 детей, спасатель мобильного поисково-спасательного отряда (Ханты-Мансийск) учреждения «Центроспас-Югория» Александр Никитин.

– Расскажите, как вы пришли в профессию спасателя?

– Я с детства хотел заниматься чем-то подобным. Просто жизнь изначально по-другому сложилась, появилась семья, как-то не получилось сразу. Как только появилась возможность - устроился спасателем. Мне по характеру подходит эта профессия.

– Сколько лет вы работаете в учреждении «Центроспас-Югория»?

– 12 лет работаю в Центроспасе. Чтобы обучиться на спасателя, я ездил в Челябинск. До этого момента моя работа совсем не была связана с этим направлением.

– За какой помощью, на ваш взгляд, югорчане чаще всего обращаются к спасателям?

– Если летом, то выезды связаны в основном с рекой, так как реки связывают населенные пункты Ханты-Мансийского района. То у людей бензин в лодке кончится, то мотор сломается, бывает, что маломерные суда переворачиваются, а иной раз человек может просто заблудиться.

Зимой часто выезжаем на зимники. Зима – время рыбалки, охоты. На озерах часто проваливается под лед техника. Люди теряются, заметает снегом этих рыбаков, охотников. В этом случае – едем на поиски и эвакуацию.

– Расскажите о вашей первой спасательной операции.

– Сильно запомнилось мое первое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась ночью, далеко от города, на Горноправдинской трассе. Помню, машина была «япошечка» старенькая, разбитая. Крышу срезали, чтобы человека застрявшего вытащить. Зажатому пострадавшему еще в машине плазму лили, большая потеря крови была. Было много полиции, много машин скорой помощи, пожарные, маяки, куча народу. Мы человека буквально вырезали из машины, в итоге вырезали живого. Жена его подбежала, кричала – впечатления от этого происшествия были сильные, на всю жизнь запомнилось. Главное, что человека удалось спасти.

– Оказавшись в опасности, люди в основном не знают, как себя вести, скорее всего, наступает паника, стресс. Расскажите, как ведут себя люди, когда им требуется ваша помощь.

– Самое главное, чтобы паники не было у спасателей, вся рабочая атмосфера зависит от них. Если спасатели знают, что делают, действуют точно и четко, знают алгоритм работы, уверенно себя ведут, то даже люди, находящиеся вокруг, очевидцы, готовы помогать. Если ты говоришь, что делать, координируешь работу, мужчины помогают, слушают и беспрекословно выполняют, если ты уверен и сам знаешь, что нужно делать.

– А после спасения человека, какую реакцию вы видите от потерпевших?

– Говорят в школе учат писать всех одинаково, но потом все пишут по-разному – люди все разные, ведут себя по-разному. Кто-то очень благодарен, письма пишут, благодарят. А кто-то наоборот, принимает помощь как само собой разумеющееся. Приезжаешь на зимник, допустим, замело машину, люди не могут выехать, потому что у них нет лопат. Молодые ребята сидят, даже не выходят из машины. Мы приехали их спасать, они даже не вышли. Мы говорим, ребята, вот лопата еще одна, помогайте вас спасать… Все ведут себя все по-разному.

– Если ты попал в ДТП и с тобой рядом человек, которого зажало. Что делать?

– Надо элементарно знать правила оказания первой медицинской помощи. Не пренебрегать в школе уроками ОБЖ. Надо знать, как кровь остановить. У меня были такие случаи, когда я был не на работе и стал очевидцем дорожной аварии. Хорошо когда знаешь что делать, как перевязать, оказывать первую помощь. Если необдуманно что-то делать, то можно сделать еще хуже.

О панике – у нас в России панике вообще нельзя поддаваться, надо сохранять чувство оптимизма, иначе совсем грустно будет.

– Что для вас значит работа спасателя?

– Это хорошая, полезная, мужская работа. Она интересная, постоянно что-то новое узнаешь, есть в чем развиваться, чему учиться. Единственный момент – зарплата не велика, а у меня семья большая. А касательно самой работы все нравится.

– Бывали ли неординарные, странные вызовы?

– Бывают частенько. Ночью звонит человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и говорит – спасите нас, мы заблудились. Мы отвечаем: хорошо, куда ехать, где вы находитесь? Ответ изумительный: откуда мы знаем, мы же говорим вам, что заблудились, вы нас спасите, вы же спасатели.

По телефону мы полчаса добивались, чтобы человек сказал, откуда и куда он ехал. Спустя продолжительное время удалось выяснить, из какого поселка они выехали. В лесу, по дороге к охотничьей избушке, у них сломался снегоход. К тому же горячительные напитки сыграли свою роль. Поисковая группа выехала в поселок, спасатели нашли местного охотника, который хорошо ориентируется в местных лесных избушках. Потерпевших нашли, но это очень забавно, когда просят найти, но не говорят в каком направлении искать.

Были на одном пожаре, где муж пытался эвакуировать жену из горящего дома через форточку, притом, габариты последней, не проходили через узкое отверстие, женщина застряла. В итоге все закончилось хорошо.

– Кроме работы, есть какое-то хобби, которое увлекает вас в жизни?

– Семьей я занимаюсь в свое свободное время, воспитанием ребятишек. С ними вместе мастерим что-то, спортом занимаемся, зимой на коньках катаемся. У меня 13 детей – скучать не приходится. Самому старшему – 24 года, самому младшему – 2 года.

– Как родные относятся к вашей работе? Удается ли Вам достаточно времени уделять своей семье?

– Супруга долго не могла привыкнуть к тому, что график меняется часто. С одной стороны хорошо, что он скользящий, то есть ты сходил на сутки, потом свободен. С другой стороны, ты всегда должен быть на связи – в любой момент могут вызвать, и уедешь в командировку на неделю, на 10 дней. Какие-то планы строишь, а тебя на работу вызывают и все планы рушатся. Теперь супруга смирилась, она понимает.

– Никто из детей не хочет пойти по вашим стопам?

– Один из сыновей хочет пойти спасателем работать. Он закончил колледж олимпийского резерва. Я положительно к этому отношусь, пусть будет спасателем.