Сургутский политолог Василий Мархинин – о своем переводе книги Бертрана Рассела «Почему люди воюют»

Сургутский политолог, доцент кафедры политико-правовых дисциплин СурГУ Василий Мархинин перевел книгу британского философа и нобелевского лауреата Бертрана Рассела «Почему люди воюют», и этот труд уже опубликован на русском языке. Почему ученый из нашего города взялся за эту работу, и в чем ее ценность для понимания современности – СИА-ПРЕСС узнал непосредственно у Василия Мархинина.

– Как получилось, что вы взялись за перевод этой книги?

– На самом деле, это вышло немного спонтанно. Вообще я довольно много занимаюсь переводами по роду своей работы: у наших студентов-политологов я читаю лекции по истории политических учений, и перевожу разные тексты для занятий. Но именно этой книгой я занялся в порядке хобби: Бертран Рассел – один из тех мыслителей, которые умеют по-настоящему увлекательно говорить о самых сложных вопросах. Переводить и комментировать его тексты – это совершенно уникальное удовольствие. Это не был запрос издательства, и заработать на этом я тоже не планировал: просто захотелось перевести хорошую книгу, пока этого не сделал кто-то другой.

– Когда решили этим заняться и сколько времени в итоге потребовалось?

– Я начал эту работу года три назад, переводил не спеша, наслаждаясь самим процессом. Рассел – блестящий стилист, обладатель легкого и точного слога (недаром в 1950 г. он получил Нобелевскую премию в области литературы), и работать с его сочинениями нужно именно так: не торопясь и с чувством. Наверное, если бы других дел, кроме этого перевода, не было, можно было бы управиться за несколько месяцев – «Почему люди воюют» это сравнительно небольшой текст. Но вышло иначе, о чем я, надо сказать, совершенно не жалею. Хорошие книги можно перечитывать много раз, а вот переводить одну и ту же хорошую книгу несколько раз невозможно.

Зато с публикацией все сложилось очень быстро. Я предложил рукопись издательству и буквально через несколько недель уже держал в руках авторские экземпляры.

– Насколько сложно было заниматься переводом? Все-таки вы политолог, а не специалист по языкознанию.

– Мне в свое время сильно повезло с учителями, в школе и в университете я – без ложной скромности скажу – неплохо овладел английским и немецким. Мои профессиональные интересы сейчас связаны с английской политической философией Раннего Нового времени – это, условно говоря, эпоха Уильяма Шекспира. По сравнению с работой над произведениями тех времен перевод Рассела – это просто отдых.

– Почему именно эта книга?

– На самом деле, глаза разбегались. Рассел много писал на общественно-политические темы, и среди его современников были очень яркие публицисты, которые занимались такими же вопросами, например, Бернард Шоу. До того, как взяться за эту книгу, я уже публиковал переводы некоторых их работ в научных журналах. Но это были довольно небольшие тексты – журналы не жалуют переводы. «Почему люди воюют» – это особенная книга. Она была написана в разгар Первой Мировой, и Рассел сумел в ней объединить то, что другим редко удается: холодный анализ и подлинную страсть, желание сделать все возможное, чтобы человечество сумело научиться жить без войн.

– Чему она может нас научить?

– Обстановка в сегодняшнем мире во многом напоминает ту, что существовала накануне Первой Мировой войны. Противоречия между крупнейшими державами накалены до предела, во внешней политике правительства решаются на такие шаги, которые еще лет пять назад казались совершенно немыслимыми, наша планета определенно становится все менее безопасным местом. То, что мы наблюдаем последние два десятка лет на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, на Кавказе, а теперь – на наших западных рубежах, кажется катастрофой. Увы, все эти грозные события могут оказаться лишь первыми предвестниками настоящей бури. Рассел работал над своей книгой в момент, когда такая буря разразилась – старые хозяева мира (тогда это были не США, а Англия и Франция) слабели, но не желали ни в чем уступать бурно растущей Германии (сейчас примерно это же место занимает Китай), и в итоге началась мировая война.

Вообще, понимание того, что война – это такая вещь, в которой ничего хорошего нет, – не вчера появилось. В 1917 году, когда Рассел издал свою книгу, осуждение войн не было чем-то особенно оригинальным. Но Рассел предлагает очень неожиданный взгляд на эту тему. Он считает, что война это не бедствие, которое случается по злой воле негодных правителей, или из-за каких-то ошибок во внешней политике. Война, пишет Рассел, это один из институтов современного общества, где-то в одном ряду с браком, образованием, регулярными выборами и прочими подобными вещами. И чтобы войны предотвратить, надо менять очень многое не во внешней политике, и не в каких-то высоких сферах, а в повседневных делах. Не стану сейчас раскрывать все подробности, скажу только, что очень многое из наблюдений Рассела выглядят одновременно и очень неожиданными, и весьма убедительными.

– Где можно купить эту книгу?

– Книга вышла в издательстве «Скрипториум», можно заказать непосредственно у них, есть она и на «Озоне», правда, там цена кусается.

– Что еще можно почитать у Рассела?

– Самая известная его книга – «История западной философии». Это увлекательнейшая книга об истории и культуре, и читается она на одном дыхании, практически как роман. Не так давно вышел перевод «Брака и морали» – за эту книгу Рассел получил Нобелевскую премию. Тем, кто хочет познакомиться с Расселом как с математиком и философом, надо читать его «Основания математики» и «Введение в математическую философию».