Рассказываем о том, как проходит работа сотрудников скорой помощи и с какими проблемами они сталкиваются ежедневно

Мне всегда казалось, что сотрудники скорой помощи – строгие люди, способные сохранять хладнокровие в любой внештатной ситуации. А такие случаются у них значительно чаще, чем у любого другого врача: сегодня они помогают женщине родить ребенка вне стен больницы, завтра спасают горожанина, что ненароком выпал из окна, а затем «запускают» сердце мужчины, что пережил клиническую смерть…

Удивительные случаи из работы медиков нашей скорой помощи можно перечислять до бесконечности. Мы решили выяснить, как работает эта сфера медицина в городе на примере одной истории – фельдшера Михаила Борисова. Корреспондент siapress.ru лично побеседовал с ним и даже отправился на вызов к пациенту вместе с бригадой фельдшеров.

«Когда я смотрел, как ехала карета скорой помощи, мне казалось, будто это ангелы летят»

Михаил 13 лет работает в скорой. Приехал сюда из Челябинска, и вот уже 6 лет стоит на страже здоровья и безопасности наших горожан. В медицину он попал не случайно: его мама в свое время также мечтала работать в этой сфере, но ее отговорили. Полностью отказаться от своего желания женщина не смогла – пошла работать санитаркой в больницу.

«Все детство я провел в стенах стационара. О поступлении в медицинский не думал, никто и не настаивал, но так вышло, что я хорошо знал химию и биологию, участвовал в школьных олимпиадах. В совокупности работа мамы и мои знания привели меня к этому выбору – в конце 11 класса предложили поступать в медицинский», – рассказывает фельдшер.

Удивляюсь: почему тогда выбор пал именно на скорую? Работать врачом в поликлинике или больнице гораздо проще. Как оказалось, Михаил хотел связать свою жизнь именно со срочной помощью населению. По его словам, такое желание проснулось в нем еще в детстве: «Когда видел скорую, летящую на «мигалках», мне казалось, будто это ангелы летят».

По себе знаю, что работа с людьми – это тяжелый труд. Не всегда человек может оказаться милым и приятным, а тут еще накладывается страх совершить ошибку.

– Михаил, а вы не боитесь сделать своему пациенту хуже?

– Всегда страшно совершить ошибку. Не до дрожи в руках, но ответственность свою понимаешь. Например, груднички просто плачут, а причин этому может быть много. Как говорит главврач: любой вызов – это твой вызов, ты должен его отработать до конца и правильно.

Человек привыкает ко всему. Вот и здесь также: со временем фельдшер перестает принимать близко к сердцу негатив от пациентов. Люди стали требовать больше и относиться к фельдшерам как к обслуживающему персоналу: предлагают надевать бахилы перед входом в квартиру, снимают на камеру.

Про бахилы слышала из разговоров врачей на форумах. Мол, пациенты требуют, чтобы врачи не ходили по дому в грязных ботинках и просят надеть на обувь бахилы или целлофановые пакеты. Михаил сказал, что сейчас люди требуют этого меньше. Однако во время вызова, на который мне удалось попасть, сестра больного попросила надеть поверх обуви пакеты, прежде чем зайти в комнату:

«Сейчас, конечно, меньше такого. Но мне и самому неловко бывает: у человека дома чистый пол, ковры, а я по ним в грязной обуви. Я не в Америке живу, все-таки. С другой стороны, ты же не просишь пожарных или полицейских надеть бахилы прежде чем они зайдут к тебе? Если в первую очередь во время приезда «скорой» ты думаешь о чистоте в своем доме, а не о здоровье, то не все так плохо, иди в поликлинику. Мы рассчитаны на экстренные случаи».

«С теми людьми работать приятно, которые хотят жить»

При этом сотрудники скорой не становятся черствыми к проблемам людей:

«Я ко всем нормально отношусь. У меня эмпатия ко всем бабушкам. Приятно с ними общаться. Есть много тех, кому 90 с лишним. Приезжал к пациентке, ей 98, она в здравом уме. Дедушка, 97 лет, который перестал рисовать недавно из-за катаракты. Я спросил у него секрет молодости, он ответил, что проходит несколько тысяч шагов в день и делает приседания, – вспоминает он. –С теми людьми приятно, которые хотят жить».

Мне поведали историю о бабушке, что пережила инфаркт и клиническую смерть, ее положили в стационар на две недели. Врачи «скорой» встретили ее уже спустя пять дней: занималась в огороде. На вопросы врачей отвечала, что ей некогда, нужно морковь сажать.

А бывает, что вызывают просто потому, что одинокие:

– Одна старушка вызвала себе бригаду, чтобы поздравить с Днем скорой помощи.

– И как вы к этому относитесь?

– Нормально. Город большой, здесь очень много одиноких бабушек. У кого нет детей, у кого родственники уехали. А им внимание и общение нужно…

Был и другой случай, о котором мне рассказали во время вызова. Молодой человек сорвался с Шихана (прим.ред. – гора в Челябинской области) и «поломался» весь – позже доктора диагностировали серьезные травмы таза, позвоночника, черепно-мозговую травму, перелом конечностей. В анамнезе числилась и обильная потеря крови. Михаил тогда был ближе всего к месту инцидента и отправился туда на пару с водителем: «Я один пошел с парнем, который вместе с пациентом взбирался на гору. С собой взял сумку с растворами (там было около 15 флаконов) и препаратами, ЭКГ. Через год списались, хотел узнать, как у него дела. И вы представляете, уже через полгода он смог встать на сноуборд!»

«Каждая новая смена – это испытание для характера, знаний, умения общаться с людьми»

Теперь, когда мы немного познакомились с рядовым работником «скорой», можно рассказать и о рабочем дне. Фельдшеры заступают на смену в 8 утра. Предварительно идет проверка аппаратуры, уровня кислорода в баллонах и полнота медицинских укладок. Как только поступает вызов – сразу приходит оповещение на специальный планшет. К слову, именно он помогает справиться с большим количеством бумаг, которые необходимо заполнить.

Каждый раз на смену выходит около 25 бригад. За день одна бригада выезжает не менее 10 раз. К моменту моей встречи с Михаилом ему поступало уже 4 вызова. Нередки случаи, когда медики между вызовами не успевают заезжать на станцию.

Вызовы диспетчер разделяет по сложности. «Близость» автомобиля скорой помощи к нужному адресу определяют по ГЛОНАСС, чтобы направить к больному самую ближайшую бригаду.

«И так каждый день, смена за сменой. Рабочий день, который никогда не повторится. Каждая новая смена – это испытание для характера, знаний, умения общаться с людьми», – подчеркнул он.

Мне стало интересно, как обстоят дела с коллективом. Все-таки, работа в «скорой» больше командная, кроме водителя есть еще и напарник.

– Коллектив нормальный, сплоченный, косо никто не смотрит.

– А какое отношение к новеньким? Нет дедовщины?

– Нет, всегда помогаем. Постажировали одного полгода, больного осмотреть может, а вот навыка написания карты нет. Остаемся с ним после смены, подсказываем. Не умеет человек чего-то – научим. Я ведь тоже когда-то пришел такой.

Михаил отметил, что жизнь в стенах училища зачастую сильно отличается от того, что происходит во время работы:

– Нельзя знать всего. У нас проходят конкурсы по повышению профессиональной компетенции. Обучения также проходят часто.

Для тех, кто работает с людьми, самая большая беда – выгорание. Мне сказали, что в этой сфере бывают случаи, когда сотрудники не выдерживают нагрузки и уходят. Отвлечься от тягот помогают семья, хобби и дополнительная работа. Дополнительное трудоустройство фельдшеры ищут не ради денег – это позволяет «переключиться». Сам Михаил свою основную деятельность совмещает с должность медика в аквапарке, а также занимается украшением футболок принтами. Деньги здесь выступают как приятный бонус, нежели цель.

«Эмоции в нашей работе не лучший соратник. Их нужно уметь контролировать, чтобы оказать качественную помощь», – говорит фельдшер.

«Опасность есть всегда»

Как мне казалось до встречи с Михаилом, основная проблема сотрудников «скорой» – хамоватые автомобилисты, которые не пропустят при любом раскладе. Но нет. Водители всегда пропускают «карету», спешащую на помощь.

Другое дело – пациенты, которые вызывают врача попусту. Очень часто фельдшеры приезжают из-за жалоб на температуру, давление, головные боли, хотя люди могли обратиться в поликлинику.

«Болит у тебя голова – прими таблетку, полежи немного и последи за своим состоянием. Здесь можно быстро добраться до поликлиники, а там, где я работал раньше, было 35 километров до областной больницы», – сетует медик.

Бывает и обратная ситуация, когда пациент долго лечится сам или отказывается от госпитализации. В этом случае фельдшерам приходится использовать свой дар убеждения на максимум. Если же и это не помогает, то к делу приходится подключать участкового терапевта. Вот и наш вызов тоже был к парню с высокой температурой. Обычно с таким сразу же идут терапевту или же стараются вылечить себя самостоятельно, но здесь симптомы болезни не проходили в течение нескольких дней. Как оказалось, пациент неправильно принимал препарат.

«С самолечением главное не переусердствовать и делать все правильно. Вот, мы с вами на вызове были, взрослый парень принимал половину таблетки парацетамола, хотя это детская доза. Иногда человеку необходима госпитализация, но он отказывается, тогда информацию передают нашему руководству. Не бывает у нас такого, что пациента с жалобами оставляют без помощи», – подчеркнул Михаил.

Меня волновало и другое – нередко сотрудники скорой помощи сталкиваются с неадекватными пациентами. Алко- и наркозависимые, просто психически нездоровые люди могут начать вести себя агрессивно. Но и эта проблема сейчас решена: по словам фельдшера, в этом случае они работают совместно с полицией.

– Бывало такое, что на вас нападали? Отнимали препараты?

– Опасность есть всегда. В Челябинске получал телесные травмы. Наркоманы как-то из сумки украли мочегонные таблетки. Было смешно. У нас же все серьезные медикаменты в сейфе. На моменте разговора с диспетчером выясняют, состоит ли человек на учете в ПНД и как он ведет себя в данный момент. Если есть подозрение на психоз, вызываем полицию и заходим уже после них – такое правило. Они помогают удержать пациента, довести до машины и сопровождают до стационара.

Но одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются работники экстренной медпомощи – домофоны. Зачастую приходится звонить сразу в несколько квартир, чтобы попасть в подъезд.

– А разве не выдают ключи? Я слышала, что в некоторых компаниях, например, предлагающих провести интернет, сотрудникам выдают.

– Нет, не выдают.

P.S.

Возвращаемся с вызова и едем обратно на станцию «скорой». Изначально Михаил, как мне показалось, не горел большим желанием беседовать со мной «о личном». Вручил мне листок с ответами на заранее заготовленные вопросы.

– Вы хотите поделиться каким-нибудь интересными историями с работы?

– Честно? Нет.

Но разговорить мне его, все-таки, удалось. Скажу честно, даже сама немного заразилась его энтузиазмом и любовью к работе. По пути обратно у нас произошел такой диалог:

– Я, правда, не понимаю, почему выбрали именно меня. Может, потому что опыт большой?

– Про простых людей всегда писать интереснее. Как-то ближе к сердцу их историю воспринимаешь.

– Ну, может быть.

Машина заезжает обратно в гараж. Михаил завершил наше общение такой фразой: «Вот и все. Сейчас немного отдохнем, и опять на вызов».