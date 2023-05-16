Когда пора увольняться с нелюбимой работы и как это сделать с минимальными потерями

У всех бывали невыносимо плохие дни на работе. Однако, если вы постоянно считаете минуты до конца дня, не получаете удовлетворения от своей деятельности и живете мечтой о выходных, то это уже превращается в настоящую проблему. Так, ранее стало известно, что каждый третий россиянин собирается уволиться в ближайшее время. Почему у людей возникает желание сбежать с работы и поменять сферу деятельности, когда пора действовать и что делать, если коллеги уговаривают остаться − рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

− Что стоит за желанием сменить работу? И как понять, что пора реализовывать желание?

− Есть разные причины, влияющие на потребность сменить работу: профессиональное выгорание, конфликты с коллегами и начальником, изначально неверно выбранная специальность, неоцененность, чрезмерная нагрузка, чувство несправедливости, несогласие с режимом труда и нарушениями условий трудового договора. Также это может быть связано с желанием развиваться дальше и расти по карьерной лестнице, повысить свой заработок. Ведь иногда это невозможно в нынешних условиях. Это еще не весь список возможных причин, их множество.

Легче всего прислушаться к своему телу. Если после выходных или отпуска, у вас по-прежнему нет желания идти на работу, а мысль о ней вызывает неприятные ощущения в теле, например, тошноту, спазмы желудка, головную боль, и эти симптомы не проходят длительное время при отсутствии заболеваний, то это может послужить основанием или толчком к принятию решения о смене работы.

− А может желание уволиться это лишь нервное напряжение, усталость, выгорание или попытка убежать от проблемы? Как это определить?

− Если желание возникло в какой-то стрессовой ситуации, то нужно дать себе время пережить первые эмоции. Уже позже можно принимать взвешенное решение, оценив все преимущества, недостатки и риски. Если после отдыха напряжение и усталость не проходят, а физическое и психическое состояния ухудшаются, то стоит задуматься об увольнении.

− Во многих ситуациях увольнение и мысли об этом не приносят воодушевление и облегчение. Скорее человек мучительно пытается разобраться в себе, боится решиться на перемены. Нормально ли переживать из-за этого? Почему так происходит?

− Покидать зону комфорта всегда неприятно, даже несмотря на то, что в данный момент ситуация может казаться невыносимой. При увольнении человека тревожит неопределенность. «Найду ли я работу? Как меня примет новый коллектив? Справлюсь ли я с функциональными обязанностями?» − думает он. Жить в ситуации неопределенности очень тяжело. Еще многие испытывают страх перед начальником, которому придется сказать о своем решении. Кто-то ощущает невротическое чувство вины. В любом случае увольнение не самый приятный момент в жизни любого человека, поэтому испытывать деструктивные эмоции нормально.

− Многие при смене работы задаются вопросом: «А что, если в другом месте будет еще хуже?» И в итоге, их терзает тревожное ожидание неудачи и страх потерять стабильное место. Как справиться с этими и другими негативными чувствами и установками? И как настроиться на положительный расклад событий?

− Есть много способов снизить тревогу: дыхательные техники, медитации, аффирмации, техники, связанные с расслаблением тела. Стоит научиться позитивно мыслить, сформировать привычку любое негативное убеждение переводить из знака «минус» в «плюс»: «У меня все получится, я со всем справлюсь, все будет хорошо».

− Людей при решении об увольнении останавливают и другие причины. Кто-то думает, что ему поздно менять сферу деятельности, другой – не может оценить себя как хорошего специалиста. Что делать в таких случаях?

− В таких случаях надо реалистично посмотреть на свои умозаключения, проверить их на логику. Например, понять, что есть ли люди, которые в этом же возрасте меняли работу. Не обесценивать свои успехи. Можно выписать список своих достижений и сильных качеств, а в моменте сомнений его перечитывать.

− Что делать, если окружающие, в том числе коллеги, давят на тебя, уговаривая остаться на прежнем месте? Как не поддастся их воздействию и услышать свои истинные желания?

− Поблагодарить за беспокойство, выразить свое сожаление покидать столь дружный коллектив и попросить не комментировать ваше желание. Помнить, что мы все разные, с индивидуальными потребностями, и вы можете поступать, как угодно, пусть это противоречит чей-то логике. Ориентироваться нужно по своим эмоциям, отклику тела, логике желания увольнения.

− И как принять правильное решение?

− Нет правильных и неправильных решений. Если у вас появилось такое желание, значит на это есть определенные причины. Любое действие лучше бездействия, а правильность определит время.

− Что может помочь в поиске себя и новой сферы профессиональной деятельности?

− Для начала подумайте, а лучше выпишите, какими вы обладаете компетенциями, навыками, образованием, что любите делать, а также что из этого можно монетизировать. Далее будет легче определиться со сферой деятельности. Людям всегда страшно что-то кардинально менять в своей жизни, нас пугает неопределенность, неуверенность в себе, трудности на пути, но, преодолев себя, выйдя на новый уровень, или просто найдя более комфортные условия труда, человек невероятно начинает собой гордиться, а о переживаниях через год и не вспомнит.