Интервью о том, как проходит патронаж пенсионеров и инвалидов в Сургуте

Некоторые пожилые люди лишены возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться. Это может быть и по причине заболевания, травмы или наличия инвалидности.И когда близкие не могут постоянно помогать своим родным, на помощь приходят соцслужбы. В Сургуте тоже есть учреждение, занимающееся обслуживанием населения. Редакция siapress.ru узнала подробнее о том, что такое патронаж и как он работает в нашем городе у заведующей специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Карины Воротеляк.

– Сколько сейчас находятся пенсионеров и инвалидов на попечении соцработников?

– На сегодняшний день в учреждении состоят на обслуживании 300 граждан признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг на дому.

– Как происходит оформление патронажа над утратившим трудоспособность человеком?

– Основанием для предоставления социальных услуг в отделении является индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), выданная БУ «Агентство социального благополучия населения», в которой указаны виды, объем, периодичность, условия, форма социального обслуживания, сроки предоставления социальных услуг, поставщик социальных услуг.

Учреждение в течение суток с даты предоставления ИППСУ осуществляет зачисление получателя на социальное обслуживание на основании приказа директора. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные ИППСУ, а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за полную или частичную плату.

Отделение оказывает социальные услуги бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты в соответствии с прейскурантом тарифов на социальные услуги, утвержденным приказом директора учреждения.

– Кто может оформить патронаж?

– Гражданин или его законный представитель имеет право заявиться на предоставление социального обслуживания.

– Что входит в патронаж? Какие виды работ выполняют соцработники над пенсионерами/инвалидами, которые находятся у них на попечении?

– С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются на дому у получателя:

социально-бытовые услуги направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту (например: Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания и средств гигиены, уборка жилого помещения, помощь в приготовлении пищи, помощь в кормлении, гигиенические услуги);

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, измерение артериального давления, пульса; контроль за приемом лекарств, измерение уровня глюкозы в крови, содействие в оказании медицинской помощи (вызов врача на дом, запись на прием, сопровождение получателей социальных услуг в организации здравоохранения и посещение их в случае госпитализации,Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка);

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде.

– Какими договорами регулируется патронаж?

– Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем на срок предоставления услуг, прописанных в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

– Хватает ли в Сургуте соцработников?

– Согласно штатному расписанию учреждения, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов полностью укомплектовано социальными работниками.

– Каким критериям должен соответствовать соцработник при приеме на работу? Какое образование должно быть у соцработника? Нужно ли оно вообще?

– На должность социального работника назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование, прошедшее программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Люди со средним общим образование и профессиональным обучением, которые прошли программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. А также со средним общим образованием и краткосрочным обучением или инструктаж на рабочем месте, без предъявления требований к опыту практической работы.

К работе допускаются лица, прошедшие учебный курс по оказанию первой помощи до оказания медицинской помощи.

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством РФ, а также не прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке

– Как долго длится патронаж пенсионера/инвалида? Как часто проводится патронаж и является ли он круглосуточным?

– Договор о предоставлении социальных услуг заключается на срок действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Периодичность посещений обслуживаемых граждан определяется в зависимости от индивидуальной нуждаемости получателей в социальных услугах на дому (от одного до пяти посещений в неделю). Социальные услуги на дому не предоставляются круглосуточно

– Осуществляется ли патронаж недееспособных граждан?

– Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия граждан. Согласие на социальное обслуживание лиц, признанных в недееспособными, дается их законными представителями. При временном отсутствии законных представителей решение о согласии принимается отделом защиты прав подопечных и совершеннолетних, нуждающихся в опеке и попечительстве, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Сургуту.

– Если родственники нуждающегося в помощи находятся далеко, можно ли в этом случае обратиться в центр?

– С вопросом о предоставлении социального обслуживания на дому может обратиться как сам нуждающийся, так и другой человек/законный представитель или организация. Независимо от того, кто подал запрос, согласие самого гражданина обязательно. Если человек одинок и маломобилен, то после обращения, например, соседей, для оформления заявления специалист учреждения посетит его на дому.

Для оформления индивидуальной программы предоставления социальных услуг нужно подать заявление любым удобным способом: личное посещение, через официальный сайт, единый портал, посредством обращения в МФЦ.