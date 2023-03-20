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«Так сложилось, что южные ханты практически утратили свою традиционную культуру»

Директор некоммерческой организации «Малая родина» Алена Родионова – об исследовании югорских земель

«Так сложилось, что южные ханты практически утратили свою традиционную культуру»
Фото А.Родионовой

Всем известны слова великого российского ученого Михаила Ломоносова: «Народ, незнающий своего прошлого, не имеет будущего». А что насчет нашего югорского наследия? Нас очень заинтересовала деятельность исторических исследователей организации «Малая родина», чья основная цель – содействие социокультурному развитию малых территорий. В приоритете — изучение и популяризация историко-культурного наследия Нижнего Прииртышья. О легендах южных хантов, об археологических находках нашей необъятной Югры нам рассказала Директор некоммерческой организации «Малая родина» Алена Родионова.

– Расскажите подробнее о своем проекте «Легенды южных хантов»?

– Нижнее Прииртышье – территория традиционного проживания локальной этнической группы – южных хантов. В их героическом эпосе, записанном на рубеже XIX-XX веков, содержатся названия реальных географических объектов, центральные персонажи - князья и богатыри - часто имеют реальные прототипы. В рамках проекта в течение года мы совместно со специалистами Музея Природы и Человека вели историко-краеведческое расследование по поиску древних поселений из легенд южных хантов.

– Почему проект посвящен именно южным хантам? Известны ли вам легенды из северной части ХМАО?

– Так сложилось, что южные ханты практически утратили свою традиционную культуру, не сохранился их диалект, хотя материальные свидетельства их культуры, собранные на нашей территории в XIX — начале XX вв. хранятся в ведущих музеях не только нашей страны, но и Европы. В процессе работы над проектом выяснилось, что значительная часть фольклорных текстов, записанных на этой территории преимущественно финскими учеными еще в XIX веке, в России никогда не издавалась и не переведена на русский язык. Что касается более северных территорий, конечно, и там есть свои легенды. Их изучение представляет определенный интерес и для нашего проекта, в контексте распространения одинаковых мотивов, сюжетов, взаимодействия героев с территориями низовьев Конды и Иртыша. Так, в южнохантыйском фольклоре очень часто упоминаются обские и обдорские богатыри, правда, контакты с ними редко были дружественными.

– Какие ценные экземпляры находят чаще всего в ХМАО?

– Для исследователей и обывателей понятия ценности разные. Для нас это, прежде всего, предметы, позволяющие пролить свет на прошлое территории. Например, по форме и орнаменту керамических изделий, можно определить археологическую культуру и возраст памятника. Встречаются здесь и украшения, в основном привозные, по ним можно определить, с какими территориями у Югры были торговые связи.

– Чем богат югорский край в историческом плане?

– В Югре на государственном учете стоит более 7000 объектов культурного наследия, большая часть из них (почти 98%) — памятники археологии. И каждый год их перечень пополняется. Самому древнему из известных памятников более 16 тысяч лет. Это времена мамонтов. Есть на территории округа и ровесники египетских пирамид, и рубежа эр, и укрепленные средневековые поселения. В отсутствие письменных источников для того времени — они единственные способны пролить свет на древнюю историю нашего края. В нашем проекте в качестве вспомогательного источника используется фольклор аборигенного населения, он помогает дополнить картину прошлого.

– Откуда пошла легенда о зарытых сокровищах князя?

– Небольшое предание было записано Серафимом Паткановым в 1880-е гг. Недавно выяснилось, что об этих сокровищах до сих пор помнят старожилы. Но вот район поиска достаточно обширный, по одной из версий, место это уже сломала река.

– Что известно о князе югорских земель?

– У югорских земель не было общего правителя. По сути, была феодальная раздробленность, территория была разделена между князьями, которые могли быть союзниками или врагами. Об одном таком князе, а точнее княжеском роде, правившем в междуречье Иртыша и Конды (сегодня это граница Кондинского, Ханты-Мансийского и Уватского районов), нам удалось собрать ряд сведений.

– Что вам известно о предках правящего 400 лет назад князя?

– Ряд легенд, свидетельствующий о переселении хантов с Иртыша на Конду, о последующем переселении в эти земли жителей Эмдера, о крещении и переселении князя на Иртыш.

Согласно преданию, потомками князя являются жители прекративших существование юрт, носящие фамилию Лумкоткины/Лонготкины. Их потомки сегодня живут в Уватском районе.

– Где проходят поиски зарытого клада?

– К поискам мы готовимся этим летом. Но основная наша задача — выявления и постановка археологических памятников на государственный учет. То есть археологических раскопок мы не проводим, только локальные земляные работы с целью датировки — установления временного периода, к которому относится выявленный объект. Легенда о кладе для нас — это подтверждение перспективности территории для археологического изучения.

– Куда попадут экспонаты после их нахождения?

– Все предметы, согласно законодательству, в обязательном порядке должны передаваться в государственный музейный фонд. Мы сдаем находки в Музей Природы и Человека. В основном, это фрагменты керамики или каких-либо изделий.

– Сколько людей задействовано в поисках?

– В обязательном порядке в экспедициях участвуют археологи и топографы-геодезисты. В зависимости от задач, мы привлекаем историков и этнографов. В прошлом году с нами в экспедиции был художник из Екатеринбурга Дмитрий Замуруев и югорский кинорежиссер Ринат Халилуллин. Результатом стали серия тематических зарисовок и документальный фильм «В поисках Золотой бабы».

– Как проходят поиски в зимнее время года?

– В зимний период мы занимается архивными поисками, выявлением перспективных мест и проработкой маршрутов. К сожалению, выявить выраженные в рельефе, а уж тем более скрытые в земле, признаки археологических памятников весьма затруднительно. Хотя именно в зимний период многие интересные для изучения территории более доступны.

– С какими сложностями вы сталкиваетесь в процессе?

– Основная — труднодоступность территорий, зависимость от уровня воды, который очень сложно прогнозировать. Вертолет, теплоход, вездеход, моторная лодка, пешком… Суммарно по проекту «Легенды южных хантов» маршрут всеми видами транспорта составил более 1500 км. Отправляясь в экспедицию, мы вырабатываем версии, а потом проверяем их на месте. Несмотря на тщательную подготовку, результат не всегда соответствует ожиданиям. Но самая печальная история, когда обнаруживаешь, что на памятнике уже побывали «черные копатели».

– Кто спонсирует ваши исследования?

– Проект «Легенды южных хантов» реализован при поддержке Фонда президентских грантов. На полевой сезон 2023-2024 гг. мы также подали заявку, ждем результатов.

– Не могли бы вы поделиться о том, как дорого обходятся поиски драгоценностей?

– Наша цель — это выявление и постановка археологических памятников на государственный учет. Соответственно, основные затраты — на транспорт и топографо-геодезическую съемку. Просто икать драгоценности — гораздо дешевле, но это противозаконно, вплоть до уголовной ответственности.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 232, комментариев: 0
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