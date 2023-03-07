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​Александр Безделов: «Александру Моору предстоит не менее сложная кампания, чем пять лет назад»

Тюменский политолог – о нюансах предстоящих губернаторских выборов в «матрешке»

​Александр Безделов: «Александру Моору предстоит не менее сложная кампания, чем пять лет назад»
Фото со страницы спикера в социальных сетях

Югорчанам в этом году предстоит выбирать губернатора. Правда, не совсем своего. В 2023 году завершается первый срок главы Тюменской области Александра Моора, и с высочайшей долей вероятности ему предстоит пройти кампанию по перевыборам, причем работать придется не только на родной юг области, но и на Югру с Ямалом. Какова политическая обстановка перед началом кампании, насколько сложной она будет, и что может на нее повлиять – мы спросили у тюменского политолога Александра Безделова.

– Кампания 2023 года для Александра Моора окажется более или менее сложной, чем пять лет назад?

– Во-первых, он пока официально не заявил об участии в выборах, но все же, скорее всего, он это сделает, так как других вариантов пока не предполагается – нет оснований думать, что его кандидатуру не согласуют в Кремле, а других очевидных кандидатов пока нет.

Что касается сравнения двух кампаний – думаю, они будут проходить примерно в одинаковом напряжении. В 2018 году были первые публичные и самостоятельные выборы, в которых Александр Моор участвовал в качестве исполняющего обязанности губернатора, и тогда это было нелегко. Но и эта кампания вряд ли будет легче ввиду изменений социально-экономических реалий, более тревожного внешнеполитического фона, снижения, хоть и несущественного, уровня благосостояния граждан, несмотря на то, три региона Тюменской области остаются относительно богатыми и благополучными.

Есть еще нюанс с заменой внутриполитического блока в правительстве Александра Моора. Прошел год, как Павел Белявский (замгубернатора по внутренней политике – прим. авт.) работает без Сергея Сарычева (с 2003 до 2022 год – заместитель и вице-губернатор Тюменской области – прим. авт.), и он успел набрать вес и опыт, но для него это будет первая самостоятельная кампания. Это тоже факто, хоть и не такой важный, как социально-экономические реалии, в которых мы живем.

– То и дело возникают разговоры о «трениях» между то ли губернаторами «матрешки», то ли между их внутриполитическими блоками. Это может стать фактором, влияющим на выборы?

– Нет. Это только разговоры, причем искусственно раздуваемые. Да, между регионами может не быть особой любви, хотя отношения между Тюменью и Ямалом более теплые ввиду того, что Александр Моор и Дмитрий Артюхов относятся к одному поколению, а также пришли к руководству своих регионов одновременно.

Взаимопонимание между тремя регионами хорошо показало себя чуть меньше года назад, когда безо всяких противостояний и скандалов был избран тюменско-ямальский кандидат на пост председателя Тюменской областной думы Фиат Сайфитдинов (вместо скоропостижно скончавшегося Сергея Корепановаприм. авт.).

Еще одна важная вещь. Если Александр Моор и пойдет на выборы, что случится с высокой долей вероятности, его выдвинет президент. Понятно, что ни один куратор внутренней политики в России не будет бороться против кандидата от президента, все будут работать на результат. Вопрос только в рвении и энтузиазме – возможно, в Югре их окажется не так много, но о каком-то саботаже речи быть не может. Тем более что выборы будут курировать полпредство и внутриполитический блок Кремля. Так что разговоры о каких-то неприязнях или конфликтах, которые могут повлиять на кампанию Александра Моора, сильно преувеличены.

– Кстати, о контроле сверху – уже известны «плановые» показатели по явке и искомому проценту?

– Сейчас нет, их озвучат несколько позже. Тем более, с учетом нынешнего сложного социально-экономического положения и общей тревожности. Думаю, эти показатели могут появиться где-то к началу лета, и не факт, что они не будут корректироваться по ходу развития событий.

– Есть ощущение, что в нынешней ситуации россияне стали обращать еще меньше внимания на выборы. Нет опасений, что апатия тех же югорчан, которых позовут выбирать губернатора не для себя, как-то сорвут явку?

– По Югре такая опасность была всегда, еще со времен Сергея Собянина (он был губернатором Тюменской области в 2001-2005 годах – прим. авт.), так что это ни для кого не новость. Но и в ХМАО научились работать с избирателями, внутриполитический блок там набрался опыта и профессионализма, так что вопрос с явкой – не самая большая опасность, большим риском является протестное голосование.

А апатия у избирателей действительно есть, но связана она с тем, что люди устают от выборов с фактически одним кандидатом, и на это накладывается общая сложная ситуация с СВО, и все это дает результат. Но, повторюсь, Тюменская область – это три благополучных региона, в которых работают опытные политические администраторы, так что существенного провала явки я не жду.

– С каким месседжем Александр Моор может прийти в Югру в этот раз?

– Насколько я понимаю, сейчас штабы еще собираются, и месседж только формируется. Но, думаю, упор будет на традиционные темы: социальная политика, программа переселения в Тюменскую область, медицинский туризм, реновация транспортной инфраструктуры, повышение качества дороги от Тюмени на север, перспектива расширения ее до четырех полос, и так далее. Все это будет вырабатываться.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 126, комментариев: 0
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