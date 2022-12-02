Замдиректора «Городских теплосетей» – о переходе на прямые договоры с жителями

В течение долгих лет одной из проблем в коммунальной сфере города Сургута было то, что управляющие компании собирали деньги за различные услуги и ресурсы с потребителей, но далеко не всегда и не сразу и не в полном объеме отправляли эти платежи дальше по цепочке. В частности, из-за этого страдало СГМУП «Городские тепловые сети». И вот не так давно пошел кардинальный разворот – «ГТС» начал заключать прямые договоры на поставку тепла в конкретные дома. Как это происходит, что меняет и зачем требуется – рассказал заместитель директора СГМУП «ГТС» Виталий Горобец.

– Вообще нам предстоит заключить подобные договоры со всеми домами в городе, и это должно было произойти давно. Потому что потребители должны платить за полученный ресурс или услугу тому, кто этот ресурс поставляет или услугу оказывает. Сейчас «Городские тепловые сети» обслуживают по прямым договорам около двух третей жилого фонда Сургута, это 977 домов. После Нового года у нас продолжится работа по заключению таких договоров. Чтобы перейти на прямую работу с нами, жителям нужно принять такое решение в ходе собрания собственников.

– Как поменялась ваша работа и эффективность сбора денег после того, как включилась система с прямыми договорами?

– Вообще это все началось из-за того, что управляющие компании в среднем доводили до нас примерно 70-75 процентов тех денег, которые жители платили за тепло. Это в среднем. То есть УК просто пользовались нашими деньгами. В то время как у «Городских тепловых сетей» тоже есть обязательства – перед поставщиками газа, электричества, воды, тепла – все это мы оплачиваем авансом, поэтому регулярно на эти цели не хватало денег, мы были вынуждены брать кредиты, платить проценты и так далее.

При переходе на прямые договоры мы получаем через агента в лице «Югорского расчетно-информационного центра» порядка 99 процентов тех средств, которые должны получать. Теперь у нас ежедневно идут потоки денег, которые мы используем в работе. И жители знают, что они оплачивают услуги по теплоснабжению и горячей воде, и деньги эти поступают напрямую поставщику, который направит их на обеспечение своей работы и комфортной жизни горожан.

При этом мы понимаем, что у людей, которые привыкли к определенной работе системы, любое новшество может быть воспринято в штыки, и ощущаться как неудобство, поэтому делаем все, чтобы процесс перехода был гладким и спокойным для потребителей.

– Какие есть преимущества перехода на прямые договоры для сургутян?

– Для сургутян важно понимать, что при прямых договорах их деньги поступают напрямую в «Городские тепловые сети». И они точно пойдут по целевому назначению – на те ресурсы, которые мы покупаем, на те ремонты, которые проводим. Это повышает качество и надежной системы теплоснабжения в городе.

– Как происходит оплата и передача показаний счетчиков в случае прямого договора с «ГТС»?

– Если речь идет о доме, который только переходит на прямой договор, то мы за месяц активно информируем и предупреждаем про новый механизм работы – на нашем портале, через СМИ, через единый платежный документ (ЕПД). Хочу обратить особое внимание – даже если определенный дом переходит на прямой договор с «ГТС», управляющая компания все равно остается «единым окном» для контакта жителей по всем вопросам, связанным с качеством услуг, а также передачей показаний. Помните, что вы сами выбираете УК, и она несет перед вами определенные обязательства.

Так что если вы решите передать счетчики тепла через управляющую организацию – та будет обязана предоставить эти данные нам. Если же ее представитель отказывается это делать – прошу зафиксировать его фамилию, название УК, и подать нам жалобу. Мы этот вопрос решим через Жилнадзор.

Как я говорил ранее, у нас есть агент – «ЮРИЦ». Через него вы можете передавать показания по теплу и горячей воде. Удобно то, что этот же агент ведет договоры по вывозу твердых бытовых отходов – значит, скорее всего, в его базах на вас уже заведен лицевой счет, просто вдобавок к данным по ТБО туда будут попадать показания по нашим ресурсам.

Так что люди вольны выбирать. Можно подавать через личный кабинет «ЮРИЦ», можно через мобильное приложение «Коммуналка онлайн», можно звонить по многоканальному телефону 8-800-250-60-06, можно передавать через управляющую компанию.

– А если передать вовремя не получилось?

– Кто не успел передать показания, даже если это случилось в переходный месяц – не беда. Наш агент получит информацию о всех показаниях, переданных за последние полгода, и на основании трех предшествующих месяцев выведет средний показатель, который направит нам. А затем, когда вы уже будете передавать точные данные, для вас сделают перерасчет. Все это предусмотрено и сложившейся практикой, и законодательством.

– Почему вы не сделали сбор платежей напрямую, а работаете через агента?

– В этом случае нам пришлось бы нанимать новых работников, создавать колл-центр по приему платежей и показаний, выпускать свой ЕПД – все это сложно и затратно. У нашего агента уже есть и инфраструктура, и опыт выпуска единого платежного документа, и сбора денег, и есть действующие колл-центры.

– Есть ли дома, которые переходят на прямые договоры только по теплу или только по горячей воде?

– Уже нет. Поначалу мы запустили систему так, что можно было перейти сначала на прямой договор по отоплению, а затем по горячей воде, но это неправильно, мы это скорректировали.

– Если жильцы попросят управляющую компанию сделать температуру в их доме ниже – они смогут меньше платить за тепло?

– Конечно. Управляющая компания отвечает за наладку и регулирование систем теплоснабжения, и она поддерживает температуру в помещениях на определенном уровне. По закону, в нашем регионе она не должна опускаться ниже 20 градусов в обычных жилых помещениях и 21-22 градусов – в угловых квартирах. Но вы знаете практику – в среднем у нас в жилье температура около 25-26 градусов, и это довольно дорогое удовольствие. Конечно, это комфортно, позволяет ходить по дому в шортах и футболке, при 20 градусах это уже не получится, придется одеваться теплее. Но, разумеется, если снизить подачу тепловой энергии, то люди будут платить меньше.

При поддержке администрации Сургута