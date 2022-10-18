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​Михаил Кадников: «В агломерации Сургут может стать научно-промышленным центром, а Пыть-Ях – логистическим»

Какие проекты могут стать возможными после появление Сургутской агломерации

​Михаил Кадников: «В агломерации Сургут может стать научно-промышленным центром, а Пыть-Ях – логистическим»
Фото предоставлено спикером

Редакция СИА-ПРЕСС продолжает анализировать одно из важных событий в Югре – создании Сургутской агломерации, в которую объединились Сургут с районом, Нефтеюганск с районом, а также Пыть-Ях. Вопросы об экономических перспективах этого решения мы задали финансисту, управляющему партнеру группы компаний «Альфа Эн» Михаилу Кадникову.

– Какие возможности могут открыться перед муниципалитетами, собравшимися в агломерацию?

– Думаю, они смогут создать и осуществить серьезные проекты, в первую очередь, в логистической и транспортной инфраструктуре. Вообще каждый муниципалитет самодостаточен, а вот транспортные проекты было бы как раз интересно развивать в формате межмуниципального сотрудничества. Впрочем, что мешало делать это раньше?

– Когда говорят об агломерациях, обычно подразумевается быстрое перемещение между городами. А это обычно достигается при помощи скоростного или не очень железнодорожного транспорта. В нашем случае такое возможно?

– Насколько я помню, есть электричка между Сургутом и Нижневартовском и Сургутом и Пыть-Яхом. До Нефтеюганска железная дорога не доходит, а аэропорта там нет. Может, оттуда имело бы смысл проложить некий легкий трамвай. А вообще у нас есть автобусное сообщение между городами, которое можно было бы развивать. Если из Сургута в Нефтеюганск можно приехать, хоть и не без проблем, то до Пыть-Яха добраться на автобусе уже сложнее.

– А что еще агломерация может сделать с точки зрения логистических проектов?

– Вообще Сургут довольно долго позиционировался в качестве логистического центра Югры. Но сейчас он смещается в сторону науки и технологий, ввиду развития НТЦ. Да и в принципе в последние пять лет у нас было мало логистических проектов, ни одного подобного объекта класса А в городе нет, хотя транспортная составляющая у города хорошая.

Но раз уж произошло объединение в агломерацию, я бы, скорее, видел логистический центр в Пыть-Яхе. Если все-таки будет построен второй мост через Обь, и резко сократится расстояние между Сургутом и Пыть-Яхом, то именно этот город получит отличный потенциал. Там и железная дорога, и федеральная автотрасса. Нет аэропорта – но тут как раз поможет сокращение расстояния до Сургута, можно и нашим пользоваться, это ему только пойдет на пользу и развитие.

– Что касается других проектов. Например, мусорный полигон, который будет в Нефтеюганском районе, и куда будут свозить отходы, в том числе, из Сургута.

– В Сургуте вообще было два полигона, но у нас отказывались от инвесторов, которые могли бы их развивать. Только ко мне обращались по этому поводу две серьезные компании, но им не удалось попасть на рынок. А в Нефтеюганском районе инвестор появился, и у них дело идет. Хотя лично я не вижу необходимости возить мусор за десятки километров из Сургута в Нефтеюганский район. Лучше бы перерабатывать его на месте, это рабочие места, налоги новое сырье и новые производства.

– Опять же – не все обрадовались бы мусороперерабатывающему заводу в черте города. Наверное, подобное нужно было бы вынести в Сургутский район?

– Если по хорошему – да. Найти землю недалеко от какого-нибудь поселка, чтобы дать людям рабочие места. Совместное развитие территорий никогда никому не мешало.

– Как вам система управления этой агломерацией? По три представителя от каждого муниципалитета.

– Не знаю, кто будет сидеть в этом управляющем совете, но, вероятно, это будут главы с какими-то профильными заместителями. Вряд ли это будут исполнители. Поэтому чисто административно этому органу нужен аппарат, который будет исполнять технические функции – готовить документы и так далее. Возможно, для этого будет создана новая структура. А, где она будет базироваться?

– И из каких источников финансироваться.

– Это как раз понятно – из бюджетов муниципальных образований. Возможно, в будущем у нее появится какой-то свой бюджет.

– Подводя промежуточный итог на основании того, что мы знаем – решение о создании Сургутской агломерации было правильным?

– Возможно, если этот вопрос прорабатывался и осмысливался заранее, то да. Потому что речь о межмуниципальном сотрудничества. Приведу пример: в одной области было два района, между которыми шла дорога. С одной стороны с ней все было в порядке, и с другой тоже, а прямо на стыке находился участок, который каждый считал чужим, и не обслуживал. И там фактически асфальт заканчивался, и от этого страдали обычные люди. В итоге эти два района договорились, и проблему решили.

Возможно, объединение пяти муниципалитетов в Сургутскую агломерацию так же позволит скрасить, а то и полностью устранить те «стыки», которые существуют на данный момент.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 139, комментариев: 0
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