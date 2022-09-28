Бывший сургутский бизнесмен – об опыте жизни в Таиланде

Известный в Сургуте бизнесмен Тарас Криштанович не так давно сначала покинул наш город, перебравшись в Москву, а сейчас уже 10 месяцев живет в Пхукете. Наша редакция связалась с ним, чтобы узнать, каково это – стать не туристом, а более-менее постоянным жителем Таиланда.

– Как уезжали из России и почему в Таиланд?

– Последние два года я жил в Москве, там у меня родился ребенок, и прошлой осенью мы, прогуливаясь по городу, поняли, что не хотим ближайшие полгода проводить в холоде. Я успел достаточно померзнуть, пожив почти 40 лет в Сургуте. И вот решили поехать на зимовку в Таиланд. Возвращаться планировали в марте, и, когда все эти события уже начались, подумали, что есть смысл остаться пожить здесь.

Вообще я никогда не рассматривал Таиланд как место постоянного жительства по ряду причин – все же развивающаяся страна, Пхукет по сравнению с центром Москвы – не самый равноценный обмен по сервису, возможностям, архитектуре и другим параметрам. Но, пожив здесь полгода, мы поняли, что есть другие интересные и важные вещи, и в нынешней ситуации их роль только возросла. Так что решение остаться здесь я считаю правильным.

– Как дела обстоят с такими параметрами, как образование и медицина?

– Ребенку сейчас два года, он ходит в детский сад, где учит русский и английский. В принципе детсады есть на любой бюджет – есть муниципальные, есть подороже, есть BritishSchool, в котором стоимость месяца – эквивалент 150-200 тысяч рублей. То есть на любой вкус и кошелек. Со школами и университетами – то же самое. Есть хорошие, но они стоят денег. Но надо признать – если говорить об условно бесплатном образовании, то оно в среднем уровнем ниже, чем в бесплатное образование в России.

Медицина не очень дорогая, опять же, с клиниками разного уровня, но если иметь страховку – то она покрывает основную часть потребностей.

Вообще Таиланд – место для иностранцев среднего и высокого дохода. Имея некоторый достаток, можно найти все – и детсады, и школы / вузы, и рестораны на свой вкус и кошелек.

– Есть ли проблемы с легализацией пребывания? Визы, вид на жительство?

– ВНЖ здесь получить почти невозможно, Таиланд неохотно идет навстречу иностранцам в этом вопросе. Единственный простой вариант – брак с кем-то из местных. А получить различные визы – без проблем. Безвизовое пребывание сейчас составляет 30 дней, есть вариант сделать студенческую визу, но это только она так называется, по факту – это могут быть языковые курсы, сроком на год. Есть бизнес-виза, если открываешь компанию. Есть даже «пенсионные» визы – для людей в возрасте 50+ с определенным количеством денег на счету. Разумеется, предусмотрены специальные визы для «цифровых кочевников» – специалистов IT, приезжающих в страну. В общем, проблем с легальным нахождением здесь нет.

– Многие из тех россиян, кто приехал в другие страны после февраля, встали перед проблемой открытия банковских счетов и получения пластиковых карт, так как наши в один прекрасный день перестали работать. Как у вас с этим получилось?

– Был определенный момент паники, но в принципе все просто. Если есть регистрация на три месяца и более, а она автоматом дается при аренде жилья, то можно пойти в банк и открыть счет с картой. Я так и сделал.

– Не было такого, что «вы русские, мы вам ничего не дадим»?

– Нет. Тут есть банк, лояльный ко всем иностранцам, он открывает счета даже по краткосрочным визам. Остальные банки требуют долгосрочные – те же студенческие или бизнес-визы. А так все в порядке, деньги через SWIFT переводятся, другие способы транзакций с Россией тоже есть.

– Как обстоят дела с русскоязычным комьюнити?

– Оно есть, и очень разное. Много людей переехали в последние 10-15 лет, они сформировали своеобразный «Брайтон-бич» – живут по правилам и понятиям еще той России, которую покинули достаточно давно. А в последние полгода приехали много новых ребят, и они совершенно другие. Молодежь, айтишники, представители творческих профессий, удаленщики. Был на днях на стендапе, там зал на 200 человек, в основном были в возрасте 20-35 лет, и 90 процентов из них приехали в последние месяцы. И это классное комьюнити, где нет разделения на русских, белорусов и украинцев, и никто тебе в спину гадости не кричит.

Вообще Таиланд – такая страна, где люди друг друга уважают и ценят. Здесь забываешь про агрессию в принципе, не принято повышать голос, ругаться, злиться. Все плавное, спокойное. И местное комьюнити тоже позитивное, приехало много классных людей, которые двигаются, открывают стартапы и бизнесы, это здорово.

Кстати, если кто из наших земляков думает о переезде в Таиланд – я готов делиться всей информацией, которая у меня есть. Писать мне можно в [запрещенную в России и признанную экстремистской социальную сеть, которая не про картинки].

– В заключение: что больше всего нравится в Таиланде, и что больше всего бесит?

– Нравится спокойная жизнь. Тут позитив и абсолютная безопасность. Можно оставить открытую заведенную машину, и ничего с ней не случится, можно забыть где-то вещь, и тебе ее обязательно вернут. Это ощущение безопасности расслабляет. Ребенок идет гулять, его за десять метров человек десять обнимут, что-то подарят, очень позитивно относятся к детям. Очень здорово ощущать безопасность во всех смыслах.

При этом что нравится – то и отчасти бесит. Люди на расслабоне. Они могут что-то пообещать, забыть и не сделать. На первых порах это просто катастрофа – ты выстраиваешь планы, и они не работают из-за того, что люди просто не выполняют свои обязательства. А когда ты выражаешь недовольство – искренне удивляются, мол, «ну, не сделал я или не пришел – в чем проблема-то?» Они совершенно искренне не понимают, откуда у тебя взялось разочарование или злость.

Я тут открывал компанию. Вообще-то это довольно просто и занимает две недели. Но у меня это заняло два месяца. Просто потому, что местные, с которыми отрабатывал этот вопрос, постоянно что-то забывали. «От меня еще что-то потребуется?» – «Нет, все в порядке». Потом прихожу: «Ой, вы знаете, тут надо было еще вот это сделать» – «Ладно, сделаем. Точно все?» – «Точно!». Затем: «Ой, тут еще вот это надо» – «Ну ведь я же спрашивал!» Это жутко бесило. Пожалуй, основной негативный момент.

Но самое смешное и, наверное, ужасное – через некоторое время ты сам таким становишься. Медленным, расслабленным, уже и сам говоришь: «Да, да, хорошо», и можешь забыть. Вливаешься в местный ритм.