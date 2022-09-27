Как администрация города помогает бизнесу

Нынешний кризис носит ползучий характер, но бизнес, пожалуй, одним из первых почувствовал на себе его ледяное дыхание. Поэтому поддержка предприятий, особенно – малых и средних – активно стоит в повестке дня властей всех уровней. Этому вопросу был посвящен прямой эфир в официальном сообществе администрации Сургута ВКонтакте. На вопросы широкой аудитории отвечала и.о. начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Екатерина Борисова.

– Сперва расскажу некоторые факты про бизнес в Сургуте и меры его поддержки. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и бизнеса в целом занимают важное место в экономике нашего города. Они не просто создают рабочие места, но также предоставляют услуги нашим жителям, в целом повышают качество жизни в Сургуте.

У нас зарегистрированы порядка 18 тысяч субъектов МСП, и ежегодно их число увеличивается. Несмотря на то, что некоторые предприятия закрываются, неизменно люди создают новые бизнесы, и их общее количество растет. Отмечу, что примерно 30 процентов субъектов предпринимательства Югры зарегистрированы в Сургуте. Если говорить о малом и среднем бизнесе нашего города как работодателе, то в субъектах МСП трудоустроены 70 тысяч сургутян, то есть 40 процентов всего трудоспособного населения.

Сургут и Югра ежегодно становятся площадками – иногда пилотными – для реализации новых форм поддержки предпринимательства. Они бывают имущественные, образовательные, консультационные, финансовые – последние, пожалуй, самые востребованные, поэтому сегодня подробнее поговорим именно о них.

В Сургуте действует муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства, в ней на поддержку МСП предусмотрено 20 млн рублей. Они выплачиваются в форме компенсаций произведенных затрат, а также в некоторых случаях – авансирования этих затрат. Эта поддержка предназначена некоторым категориям бизнеса, которые являются социально значимыми. В основном это производство, социальное предпринимательство, инновационные компании, а также бизнес, который только начал социально значимую деятельность и ведет ее менее года. Отдельные направления и условия предоставления поддержки прописаны на инвестпортале Сургута. Специалисты отдела развития предпринимательства каждый день проводят онлайн-консультации, также им можно звонить и задавать вопросы по телефонам: 522-122, 522-005 и 522-228.

– На поддержку бизнеса в Сургуте выделяется совсем мало средств, учитывая количество предпринимателей в городе. Не планируется ли увеличить объемы?

– Как я сказала раньше, бюджет на финансовую поддержку бизнеса у нас – 20 млн рублей, от года к году сумма варьируется, но остается близко к этому показателю. Дело в том, что администрация субсидирует прямыми денежными выплатами те категории бизнеса, которые важны для развития города и при этом связаны с большими накладными вопросами. Производственные компании, социальный бизнес, инновационные проекты – все это требует финансирования, и при этом подобные предприятия важны для улучшения качества жизни сургутян и нашей экономики в целом.

Помимо прямого финансирования предприниматели получают возможности для участия закупочной деятельности, процент выделяемых для МСП закупок значительный. В рамках нынешних антикризисных мер мы ввели дополнительные меры поддержки – перенос платежей и 50-процентная скидка за аренду муниципального имущества, мораторий на проверки и так далее. Все они позволяют создать комфортные условия для ведения бизнеса и реализации инициатив предпринимателей. Сумма на это выделена небольшая, но достаточная, чтобы дать прямую поддержку социально значимым предприятиям.

Также в этом году мы направили обращение в адрес департамента экономической политики и бюджетную комиссию, чтобы нам дополнительно выделили 12 млн рублей на поддержку бизнеса. Если решение будет принято, то эти деньги пойдут на помощь МСП.

– В этом году я открыл языковой центр. Могу ли получить от города какую-то поддержку?

– Исходя из вопроса, я могу предположить, что языковой центр – это дополнительное образование для детей. Если это так, то он сможет получить статус социального предпринимательства и претендовать на поддержку из бюджета города. Как раз 26 сентября мы открыли прием заявлений от социальных предпринимателей на субсидии. Максимальная сумма на одну заявку составит 700 тысяч рублей. Компенсировать можем затраты на аренду, коммунальные платежи, закупку оборудования, обучение и ряд других пунктов. Телефоны я привела выше, звоните, специалисты все объяснят. Но важно сначала получить статус социального предпринимателя, это откроет бизнесу возможности для получения и финансовой поддержки на уровне муниципалитета и округа, и других – консультационных, образовательных и так далее. По возможностям оформления этого статуса готовы проконсультировать наши специалисты отдела по развитию предпринимательства и фонд развития предпринимательства Югры «Мой Бизнес».

– Предусмотрена ли дополнительная помощь для тех, кто пострадал от нарушений логистики и поставок?

– Частично мы эту ситуацию затронули, когда я говорила не только о прямых формах поддержки, но и общей инфраструктуре помощи бизнесу в нынешних условиях. Наряду с мораторием на проверки, он предусматривает снижение арендной платы, отказ от начисления пеней и штрафов за просрочки платежей. Для арендаторов земли тоже есть снижение платы. Для местных производителей – информационные и образовательные программы, торгово-закупочные сессии с работающими в Сургуте сетями, участие в городских и региональных ярмарках, где можно реализовать свою продукцию.

Вы можете зайти на инвестпортал Сургута и почитать отдел «Антикризисные меры», там мы собрали не только городские, но региональные и федеральные меры поддержки предпринимательства.

– Постоянно возникают сложности с получением информации о поддержке – где ее можно отслеживать?

– Как раз на инвестпортале, а также на официальном сайте администрации города в разделе «Предпринимателю». Для оперативных новостей есть телеграм-канал «Инвестируй в Сургут», и там же есть чат-бот, при помощи которого предприниматели могут узнать информацию о поддержке. И, как я уже сказала, всегда можно звонить в отдел развития предпринимательства, специалисты ответят на любые точечные вопросы.

– Предусмотрена ли какая-то поддержка для самозанятых?

– Да, самозанятые – это новая форма для реализации людьми своих талантов, они платят налог на профессиональный доход. И администрация Сургута одна из немногих присоединилась к федеральной тенденции и предлагает самозанятым финансовую поддержку. В октябре мы анонсируем прием заявок, по которым можно будет получить субсидию на сумму до 100 тысяч рублей. Компенсировать будем расходы, которые самозанятый осуществил для покупки оборудования и нескольких других видов платежей. За всеми подробностями и нюансами подготовки заявки можно обращаться в отдел развития предпринимательства.

При поддержке администрации Сургута