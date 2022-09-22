Журналист siapress.ru встретилась с легендарным ансамблем «Березка» спустя 60 лет!

… В 60-х годах, будучи школьницей, со своими родителями я ездила в Москву. Третьяковская галерея, Оружейная палата, Мавзолей и прочие исторические места — культурная программа была запланирована заранее. А еще, по настоянию моей мамы, должны обязательно сходить на «Березку»! С детства она занималась бальными и народными танцами. Вот тогда-то на сцене концертного зала «Россия» я впервые увидела это диво дивное: «плывущие» по сцене девицы-красавицы! Помню, как подружка Танюшка, что тоже приехала с родителями в столицу, с видом знатока выдала, что, мол, крутится сцена, а девушки стоят на месте. На том мы с ней и порешили. Но все же после представления я спросила у мамы, о загадочной поступи артисток. На что она ответила: «Длительная тренировка нужна. Ты попробуй: походи с книгой на голове…»

Больше всего меня впечатлил старинный вальс «Березка» на музыку Евгения Дрейзина и слова Александра Безыменского. Солировала в этом танце очаровательная блондинка Мира Кольцова. Стройные, как на подбор, девчата в бальных белых платьях с шарфами, словно сказочные феи изумительно двигались по сцене. А мы с Таней, затаив дыхание искренне переживали: вдруг не поймает кто-то из них вверх подброшенный газовый шарфик?! Дети!

В заключение этого чарующего действа вместе с участниками вышла на поклон к зрителям Надежда Сергеевна Надеждина – основатель и художественный руководитель «Березки». Припоминаю, что на ней был надет темный костюм строгого кроя. Сейчас это представляется чудом: я видела саму Надеждину! Коллектив, признанный национальным достоянием России, своим творчеством рассказывает всему миру о русской красоте более 70 лет!

Вот с такими воспоминаниями давно минувших лет я шла 16 сентября 2022 года в Сургутскую филармонию на концерт знаменитой «Берёзки». Но прежде предстояла встреча с нынешними, молодыми артистами…

«Давненько не наблюдала такой красоты!» - вырвалось у меня при входе за кулисы филармонии. Всё пространство огромной комнаты занимали костюмы - настоящее произведение искусства из бархата, шифона, кружева и батика, расшитого тесьмой и бисером. Когда представили для интервью ослепительную участницу ансамбля в наряде «изумрудной королевы», я с трудом начала разговор…

Яна Гребенникова работает в коллективе 18 лет. В «Березку» пришла после окончания хореографического училища при хоре имени Пятницкого и школы-студии.

- При поступлении как проходит конкурс? Что в приоритете – внешность, рост не ниже 170-175 сантиметров или все-таки профессиональные качества?

- И то, и другое. Музыкальные качества очень нужны, и рост примерно такой, и внешность. Собирается художественный совет, смотрят по критериям. Как чувствуешь музыку, как поёшь. У нас это имеет большое значение, потому что некоторые номера с вокалом. Должны петь, чувствовать музыку и интонировать.

- Танцуете только русский репертуар. Это понятно. Но ведь многие народные коллективы выступают в таком жанре? На ваш взгляд, почему именно «Березка» так любима народом?

- Каждый ансамбль, он совершенно разный. Ансамбль Моисеева - это про народный танец, хор имени Пятницкого – это про русскую народную песню. А мы все-таки, наверное, про русскую душу, Россию, мы так себя позиционируем. Так себя чувствуем.

И еще. Мы стараемся нести память в честь наших мастеров больших и великих - Надежде Сергеевне Надеждиной и Мире Михайловне Кольцовой. Это очень важно: хранить русскую культуру, сохранять нашу историю, истоки.

- Ход девичьего хоровода «Березки» — некая тайна, которая передается от старшего поколения к молодым артистам. Почему держится в таком строжайшем секрете?

- Секрет, конечно, не раскрываем, но вот только что я могу сказать: не только техника, не только физический большой долгий труд. Очень важно чувствовать душой и сердцем. Когда ты душой сможешь поплыть, тогда и твой ход поплывет. Мы же вдохновляемся искусством и тем, что нас окружает.

- Ну, что ж, ответ принимается. Гастролируете в этом году много? Сколько примерно концертов в одном туре?

- В одном туре только 11 концертов, мы возвращаемся на один день в Москву, продолжаем дальше тур по российским городам. Это большая радость, что мы можем ездить по нашей России, видеть разные города, гордимся, что можем доставлять удовольствие нашей публике.

- Насколько я знаю, первоначально были только женские партии, и исполняли лирические танцы, в основном хороводы.

- Да. Сначала в ансамбле не было мужчин. Сейчас у нас прекрасная мужская труппа, около 25 человек. Они дополняют наши танцы плясками, лирическими парными танцами. Это важно, потому что мы же рассказываем о любви. Это может любовь к Родине, к человеку. Конечно, мне проще рассказать про любовь, глядя на него.

Участники ансамбля москвичи или есть приезжие? До какого возраста может работать артист в вашем коллективе?

- Коллектив «Березки» молодой, много новых артистов, из них больше приезжих из разных уголков нашей страны. Профессиональный стаж всего двадцать лет, если, например, пришел в восемнадцать, то в тридцать восемь заканчивается...

Мой второй собеседник Дмитрий в «цветнике» четыре года. Приехал из Рязани. Рассказал, что работает с большим удовольствием, и каждодневные многочасовые репетиции только в радость. Участвует не только в мужских танцах «Холостяки», «Комарик», «Балагуры», «Песнь труду», но и в парных лирических…

К сожалению, разговор наш прервал первый звонок. Через считанные минуты танцорам нужно выходить к зрителям, а моим респондентам еще переодеться. До новой встречи, друзья!

… Льется мелодия русской песни «Во поле березонька стояла» и вот они в девичьем хороводе «Березка» - шестнадцать исполнительниц в длинных красных сарафанах «плывут» по сцене. Все статные, с гордой осанкой, с каким-то особым ореолом внутреннего озарения.

Полтора часа (без антракта!) восторженные зрители одаривали аплодисментами артистов. Среди них и совсем ещё крошки, которые, уверена, так же как и я на всю жизнь запомнят первое знакомство с «Берёзкой». Красоту и высочайший профессионализм порой трудно на бумаге описать... Это нужно видеть и ощущать! Браво!