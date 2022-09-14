Замдиректора КУ «Сургутский центр занятости населения» – о бесплатном образовании по востребованным профессиям и безработице

Этой осенью в России прогнозируют рост уровня безработицы из-за сезонных и поведенческих факторов. Чтобы удерживать стабильное экономическое состояние, жителям страны предлагают бесплатно обучиться по профессиям, востребованным на рынке труда в рамках проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Кто может получить новую специальность или пройти переподготовку и какие основные причины безработицы в Сургуте и Югре – в интервью siapress.ru рассказала заместитель директора КУ «СЦЗН» Инна Бараневская.

– Кто может претендовать на бесплатное обучение профессиям в рамках нацпроекта «Демография»?

Национальный проект «Демография» действует не первый год. В этот раз в программу добавили такие объемные и, скажем, «проблематичные» категории граждан. Во-первых, это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Все мы прекрасно понимаем, что, выходя на рынок труда или на свое рабочее место, они сталкиваются с большими изменениями в сфере. Обучение направлено на то, чтобы женщина приступила к трудовой деятельности уже адаптированная к новым условиям. Для работодателей плюс в том, что он, по сути, получает готового к деятельности сотрудника. Вторая категория – это женщины, осуществляющие уход за несовершеннолетними гражданами от 0 до семи лет. При этом они не состоят в трудовых отношениях. Следующая категория – это граждане предпенсионного возраста как состоящие в трудовых отношениях, так и нет. Пенсионный возраст нам повысили пару лет назад, поэтому их обучение также очень актуально. Еще одна категория граждан – это молодежь до 35 лет. Данная группа разделена на несколько:

выпускники, которые только собираются выйти на рынок труда, но понимают, что каких-то навыков им не хватает;

выпускники, которые уже получили диплом об образовании, однако не могут трудоустроиться в течение четырех и больше месяцев;

граждане, которые не имеют образования.

Еще одна категория – сотрудники под риском увольнения. Они могут повысить свою квалификацию и, возможно, остаться у нынешнего работодателя, либо перейти к другому уже по новой полученной профессии. Также получить бесплатное образование могут граждане, которые отслужили в армии. И большая категория граждан – безработные.

– Каким профессиям можно обучиться? Сколько их в перечне? Есть ли в нем специальности, связанные с IT?

– Перечень профессий очень большой, в пределах 700 программ. На сервисе обширный перечень специальностей. 1С, IT, программирование, графический дизайн достаточно востребованы сейчас, они также есть в списке. Граждане, которые приступают к профессиональному обучению, выбирают более современные специальности, которые позволяют начать свою предпринимательскую деятельность.Очень много учится рабочих пенсионеров. В основном это сотрудники образования, проходящие курсы повышения по ФГОСам, а также они получают дополнительное образование. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, часто выбирают такие программы, как «Ландшафтный дизайн», «Бизнес на Вайлдберис», «Специалист по управлению персоналом», «Специалист в сфере закупок». Также наиболее востребованные профессии: врачи, медицинские работники среднего звена, электрогазосварщики, слесари по ремонту автомобилей и так далее. По ним тоже есть курсы.

– Как подать заявку на получение бесплатного образования? В каких учреждениях можно выучиться сейчас?

–Заявка подается на единой цифровой платформе «Работа России». На сайте есть специальная вкладка, в которой можно ознакомиться с имеющимися программами и подать заявление на содействие в поиске подходящей работы как с признанием безработицы, так и без. В рамках программы обучение предоставляют три федеральных оператора – WorldSkills, РАНХиГС и Томский государственный университет. Образование может быть как очное, так и с применением дистанционных форм. Граждане выбирают программу и заявление попадает в местный центр занятости. В течение трех дней сотрудники обязаны пригласить человека в учреждение, так как необходимо, во-первых, проверить наличие документов, уточнить категорию и пройти профориентацию. Надо понять, действительно ли эта специальность подходит. И после этого всего и принимается решение о согласовании заявки, либо отказе. Затем заявление уходит к тому федеральном оператору, где собирался учиться гражданин.

– Предлагается ли место работы после окончания обучения?

– Обучение организуется с целью обретения новой профессии и дальнейшего трудоустройства. Федеральные операторы заключают с учащимися договоры. Трехсторонний: между слушателем, трудовой организацией, обучающей организацией. Двухсторонний: между обучающей организацией и гражданином, если он планирует открыть собственное дело, либо оформиться в качестве самозанятого. И еще один вариант, трехсторонний договор: между обучающей организации, слушателем и центром занятости. То есть эта профессия востребована на рынке труда, но у гражданина нет работодателя, который готов взять его на работу. В договоре четко прописываются права и обязанности каждой стороны. Вопросами трудоустройства мы начинаем заниматься, как только человек приступил к профессиональному обучению. Отправляются рекомендательные письма, проводятся телефонные переговоры с работодателем, рассылаются резюме. Так, трое обучающихся уже трудоустроились в ходе получения образования.

– Какой документ получают обучающиеся?

– Если обучение проходит по программе подготовки, то в основном учащиеся получают свидетельства и удостоверения. Если повышение квалификации – удостоверения. Зависит от количества часов. Если программа переподготовки, то получают диплом, это от 250 часов.

– Можно ли назвать основные причины безработицы в Сургуте и Югре? С какими сложностями в поиске работы сталкиваются люди, которые обращаются в Центр?

– Причин безработицы много. Например, у людей возникают проблемы из-за сложившейся экономической ситуации, ростом цен. Человек понимает, что раньше ему хватало зарплаты, а теперь недостаточно. Кто-то решил сменить место работы, кого-то сократили. Еще некоторые хотят оформить собственное дело через центр занятости и получить субсидию на развитие предпринимательства. Раньше мы могли выяснить все обстоятельства, почему обращающиеся к нам граждане уволились. Но теперь все заявки приходят в электронной форме, в основном наше общение проходят дистанционно.