Чем сейчас занимаются и могут заняться представители юных поколений в Сургуте

Летние отпуска подошли к концу, начинается новый сезон, в том числе, в молодежной политике. Там на подходе несколько больших мероприятий – про это, а также общие тренды развития входящих в активную жизненную фазу поколений в ходе прямого эфира рассказал и.о. начальника отдела молодежной политики Сургута Константин Воронов.

– Для начала хочу рассказать, что в целом в инфраструктуру молодежной политики входит наш отдел, а также подведомственные ему учреждения – центр специальной подготовки «Сибирский легион», муниципальное бюджетное учреждение «Вариант» и муниципальное автономное учреждение «Наше Время». За год мы проводим около 1,5 тысяч мероприятий.

Из ближайшего и интересного. 18 сентября стартует проведение городской молодежной спартакиады для работающей молодежи. Соревнования пройдут в очном формате, активности на них мы тщательно отбираем, исходя из предпочтений молодежи. В этом году будут: велосипедная эстафета, полоса препятствий, пейнтбол, настольный теннис, хоккей в валенках, также впервые включили в программу бег с собаками и по многочисленным просьбам вернули в минифутбол. О том, какие именно будут соревнования и как на них зарегистрироваться – читайте в социальных сетях отдела молодежной политики и наших учреждений, а также на официальном сайте администрации города.

Немного позже, 24 сентября, на «Барсовой горе» пройдет экстремальный студенческий забег «Зов тайги». Это тоже ежегодное мероприятие в формате приключенческой экстремальной гонки в лесу. Участники будут заниматься поиском контрольных точек с элементами спортивного ориентирования и выполнением разных заданий. Формат забега командный, участвовать могут студенты от 16 до 25 лет. Присоединяйтесь.

Также с 30 сентября по 2 октября пройдет 13-й по счету слет работающей молодежи «На крыло!». Его участники уже активно ждут и готовятся. Впервые это мероприятие прошло в 2009 году (который, к слову, был Годом молодежи), а в последние два года мы его проводили в режиме онлайн. На этот раз формат будет очным с концепцией и названием «В лучших традициях». Участвуют в фестивале сборные молодежных объединений на предприятиях города. Программа включает различные интеллектуальные турниры, капитанский конкурс, деловую игру, видеодосье, а также наиболее любимый участниками этап – полевая кухня.

Еще в конце сентября впервые в Сургуте пройдет проект «Цифровая лига», ее инициировала Федерация киберспорта Югры. Это будет турнир по Dota 2 и FIFA 22, анонс и сбор заявок объявим в ближайшее время, можно будет участвовать всем желающим старше 14 лет.

– В чем основной мотив для проведения молодежных проектов и мероприятий? Какие задачи они выполняют?

– Задача в том, чтобы организовать для молодых людей разных категорий интересный и полезный досуг. У нас аудитория поделена на три условные группы: школьники (14-18 лет), студенты (18-22 года) и работающая молодежь (22-35 лет). Для них нужно проводить не просто подходящий досуг в современных форматах, но такие мероприятия и проекты, которые бы позволили молодым людям расти интеллектуально и творчески, получая нужны знания и новые знакомства для самореализации.

– Одна из важных задач государства – ориентирование молодежи на любовь к родине. В чем вы видите патриотическое воспитание?

– Патриотическое воспитание – это процесс, которые дает молодежи исторические знания о лучших традициях нашего народа, его борьбе, подвиге, талантах, а также его правах и свободах. Флагман патриотического воспитания в Сургуте – центр специальной подготовки «Сибирский легион». Он, к слову, курирует работу организации «Юнармия» в Сургуте, где сейчас сформировано 43 отряда из более чем 1200 ребят.

На базе «Сибирского легиона» работают различные секции, например: мотоциклетный спорт, спортивный туризм, парашютный спорт, стрельба из лука, несколько видов единоборств, страйкбол и другое. Воспитанники этих секций не раз становились призерами не только всероссийских, но и международных соревнований. Так что звоните в «Сибирский легион», записывайтесь на секции, будем рады видеть всех.

– Будут ли в этом году мероприятия для первокурсников?

– У нас есть ежегодное мероприятие для студентов, которые только поступили в вузы – городской фестиваль «Дебют первокурсника». В его рамках участники готовят конкурсные номера – в театральном формате, танце, музыке, моде, оригинальном жанре. Так что у всех желающих первокурсников есть возможность заявить о себе, познакомиться, а также пообщаться с экспертами и повысить свой уровень и качество подготовки к выступлениям. Также они могут включиться в экстремальный марафон «Зов тайги» – он тоже для всех студентов, включая первые курсы, нужно только собрать команду.

– Какие основные тренды сейчас есть в плане развития молодежи?

– Это важный и актуальный вопрос. Трендов есть несколько. Один из важных – волонтерство. Оно может выражаться не только в качестве душевного порыва – помогать другим людям, – но и превратиться в профессиональную ориентацию, социализацию, способ получения новых знаний, навыков, знакомств. Многие учебные заведения помогают заметным волонтерам поступить к себе, опираясь на их опыт добровольчества. По всей России проходят крупные мероприятия, посвященные этому виду деятельности, так что да – волонтерство это определенно важный тренд.

У нас поддержкой этого направления занимается МБУ «Вариант», на базе которого работают 12 клубов и молодежных центров по месту жительства. Там открыты 62 бесплатных кружка для молодых ребят, которые могут свободно ходить сами или приводить родителей, и заниматься интересными вещами. А есть в составе «Варианта» важная структура – Молодежный ресурсный центр, который как раз помогает влиться в движение добровольцев.

В этом центре можно получить консультацию и оформить специальную волонтерскую книжку, он также работает как с добровольцами персонально, так и с 59 некоммерческими организациями Сургута, занимающимися этим типом деятельности. Только в этом году при помощи молодежного ресурсного центра были выданы 300 волонтерских книжек. А 10 сентября пройдет очередное «Посвящение в добровольцы».

Кроме того, 17 сентября пройдет экологический квест «Чистые игры». Это будет своеобразный молодежный субботник с применением соревновательных механик, цифровых технологий, которые позволят подсчитать результат. Информацию так же опубликуем в соцсетях.

Еще один важный тренд, особенно, у креативной молодежи – форумная активность. В 2022 году наши ребята участвовали в 11 федеральных и семи окружных мероприятиях подобного формата. Среди них, например, форум «Утро», форум молодых деятелей культуры «Таврида», отдельный кластер «Таврида-Арт», образовательный форум «Территория смыслов».

Можно еще выделить такой тренд, как участие молодежи в грантовых конкурсах. Различные организации и объединения, а также просто физлица получают массу возможностей получить грантовую поддержку на свои проекты. В некоторой степени это может стать социальным лифтом, возможностью сделать мир лучше, реализовать свой проект, получить практический опыт оформления и защиты своей идеи. Вообще, как мы учим юных сургутян, любое наше действие – от сборов в школу и подготовке к занятиям – представляет собой проектную деятельность. Поэтому чем больше мы практикуемся в создании проектов – тем больше будет получаться.

Сейчас направить эту энергию можно на грантовый конкурс Росмолодежи. Порядка 20 проектов для него готовят жители Сургута, там максимум на заявку можно выиграть 1 млн рублей. Информацию об этом можно найти на портале «Молодежь России», всем рекомендую эту платформу не только из-за информации по грантам, но также по участию в различных региональных и федеральных форумах.

Если у вас есть вопросы о подготовке проектов – вам всегда помогут специалисты молодежного ресурсного центра МБУ «Вариант». Он находится на улице Гагарина, 4, телефон 28-10-40.

При поддержке администрации Сургута