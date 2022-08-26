Главврач поликлиники №1 – о новой ковид-волне и мерах, которые позволят ее пережить

Коронавирус возвращается. В течение нескольких недель жалкие десятки выявленных случаев в сутки на уровне всего округа превратились в сотни – и это еще не все вернулись из отпусков, дети не пошли в школы, а студенты – в университеты. Новой волне быть, вопрос в том, как мы ее переживем – этому был посвящен брифинг главврача сургутской поликлиники №1 Максима Слепова.

– Подъем заболеваемости коронавирусом мы отмечаем как в Сургуте, так и в целом в Югре. В течение последних недель идет не всплеск, но ползучий рост выявленных случаев. Две недели назад мы наблюдали 300 заболевших человек, через неделю их стало уже 600, а сейчас (на момент записи – 22 августа – прим. ред.) уже более тысячи. В госпитале на лечении находятся 46 человек, четверо из них в реанимации, но хотя бы там нет детей и беременных женщин.

По структуре заболеваемости – из тысячи человек 117 это дети. Показатель нормальный, средняя доля детей среди болеющих коронавирусом – 10-11 процентов. Сургутян в возрасте 60+ из тысячи, находящейся под наблюдением – около 160 человек. Тоже нормальный показатель – в пределах средней цифры в 20 процентов.

Мы видим, что сейчас болезнь проходит достаточно легко по сравнению с предыдущими штаммами. Например, из тысячи человек ковид-ассоциированная пневмония на сегодня наблюдается всего у одиннадцати. Основные симптомы схожи с ОРВИ – заложенность носа, кашель, болезненные ощущения в лимфатических узлах челюсти и шеи, температура в среднем не превышает 38,5 градуса и держится около трех дней, после чего идет на спад. При правильном подходе и своевременном подходе к лечению все протекает достаточно легко.

Так что если у вас появились признаки ОРВИ – ни в коем случае не переносите их на ногах, лучше сразу вызовите врача. У нас достаточно бригад для обеспечения вызовов на дом. Сейчас в сутки у нас порядка 600 вызовов, и это достаточно спокойный режим, мы с ним легко справляемся. Специалистов и техники хватает. Некоторые всплески вызовов происходят в понедельник – обычно люди возвращаются с дач, чувствуя некоторое недомогание, и уже дома вызывают врача. Ко вторнику-среде все выравнивается.

– Хватает ли лекарств и расходников для лечения коронавируса?

– Лекарственными препаратами мы обеспечены полностью, для болеющих они выделяются бесплатно. И противовирусные, и диагностические препараты имеются в достатке.

– Ожидается ли полноценная новая волна коронавируса?

– Накануне в России выявили почти 40 тысяч новых случаев. Как говорят эпидемиологи, волна будет, и она растянется примерно на два месяца. Это логично – люди возвращаются из отпусков, много контактируют в транспорте, дети возвращаются в школы и детские сады. Так что август и сентябрь, по всей видимости, будет жарким временем у медиков и сейчас, и в ближайшие годы. Надеюсь, мы пройдем в относительно спокойном режиме эту волну.

– Будет ли новый локдаун?

– Пока информации об этом у нас нет. Поэтому основной акцент сейчас нужно делать на профилактику и самоконтроль. Это значит, что лучше соблюдать масочный режим в местах скопления людей, придерживаться санитарной социальной дистанции, стараться не посещать массовые мероприятия в ближайшие пару месяцев, обрабатывать руки и поверхности. И, самое главное – при первых признаках недомогания ни в коем случае не выходить из дома и вызвать врача для осмотра и диагностики.

Это все – неспецифическая профилактика. Ношение масок у нас сейчас носит рекомендательный характер для всех граждан, хотя в медицинских учреждения масочный режим как был введен больше двух лет назад, так и сохраняется. То есть все врачи, принимающие пациентов, обязательно носят маски, и вам я того же рекомендую. Как минимум, в августе-сентябре, когда ожидается пик заболеваемости. Постарайтесь так же провести разъяснительную работу с детьми, как себя вести и что делать, чтобы снизить риск заразиться. Понимаю, что это сложно, но, судя по всему, локдаунов у нас не будет, и нужно учиться жить и бороться с инфекцией самостоятельно.

– Может, тогда лучше сразу перевести школьников на дистант?

– Но ведь им все равно придется вернуться за парты. Рано или поздно. Они и сейчас продолжают активно встречаться, общаться, играть во дворах и так далее. Мое личное мнение – нужно все же стараться преодолевать коронавирус другими методами, в том числе – вакцинацией подростков.

– А как дела с вакцинацией?

– Вакцинация относится к специфическим мерам профилактики эпидемий. Мы много об этом говорили, и эффект есть – что в Югре, что в Сургуте мы привили достаточно людей, чтобы создать популяционную «подушку безопасности». Теперь наша задача – контролировать ревакцнацию для тех, кому пора это сделать. То есть людям, у которых с момента вакцинации или перенесенной болезни прошло полгода.

В этом нам помогают страховые компании, которые информируют наших сограждан о необходимости ревакцинироваться, и «Госуслуги» тоже присылают уведомления. Благо, сейчас после вакцинации информация попадает на портал в течение нескольких часов, все учитывается очень хорошо.

Основная вакцина, с которой мы работаем – «ГАМ-Ковид-Вак», коммерческое название у которого – «Спутник V». Она подтвердила свою эффективность. В ближайшее время также ждем поставок назальной вакцины, точных сроков пока нет, но как только она прибудет – сразу об этом расскажем. Также в эпидемиологическом центре имени Гамалеи, где был разработан «Спутник», сейчас тестируется усовершенствованная вакцина, которая содержит антигены к новым штаммам коронавируса. Вскоре обновленная версия будет поставлена на производство, и это также поможет нам в противостоянии новым разновидностям ковида.

– Станет ли прививка от коронавируса обязательной?

– Есть национальный календарь прививок, и необходимость включения в него вакцины от коронавируса находится в ведении профессиональных эпидемиологов. Тут мое мнение значения не имеет. Думаю, если по результатам исследований будет доказана эффективность сезонного подхода к вакцинации от ковида, подобное решение может быть принято. Ведь наша основная задача – взять коронавирус под контроль, перевести его в разряд сезонных заболеваний.

Кстати, скоро мы получаем прививки от гриппа и начнем вакцинацию. Ставить одновременно от гриппа и ковида – можно. Так что если у вас подошли сроки – можете просить терапевта привить вас сразу двумя препаратами. Рекомендую сделать это в преддверии 1 сентября.

– А вы сколько раз привились от коронавируса?

– Я привился уже четыре раза. В 2020 году был одним из первых, кто поставил вакцину. И всем сургутянам рекомендую так же раз в полгода прививаться. Дело в том, что иммунных клеток, ориентированных на коронавирус, со временем становится меньше – если они не используются, организм снижает их количество. Чтобы вернуть их на должный уровень, нужна так называемая «бустерная» доза вакцины. Мы не знаем, какой уровень антител нужен, чтобы бороться с новыми штаммами коронавируса, поэтому рекомендую просто поддерживать иммунитет в высокой степени готовности.

– В соцсетях пишут, что назальная вакцина хуже, чем обыкновенная.

– В таких вещах нужно ориентироваться не на социальные сети, а на специалистов. Вакцина в любом случае проходит определенные этапе тестирования, и я рекомендую слушать ученых, которые занимаются этими вопросами.

– Сейчас столько сил брошено на коронавирус, не страдает ли от этого производство других вакцин?

– Нет. Все, что прописано в национальном календаре прививок, у нас имеется в достатке, что для взрослых, что для детей. По всему перечню. Даже импортные вакцины мы успели закупить.

– В аптеках есть экспресс-тесты на выявление коронавируса. Как вы оцениваете их эффективность?

– Для проведения тестирования в медицинских учреждениях мы проводим соответствующую подготовку персонала с точки зрения забора материала. Это очень важно. Вы можете купить хороший тест, но не соблюсти правила по взятию мазка, и тогда эффективность потеряется. Так что экспресс-тесты имеют место быть, но есть ряд условий, которые нужно выполнить, чтобы они сработали корректно.

При поддержке администрации Сургута