Как в Сургуте борются со стихийными мусорными развалами

Необходимость поддерживать чистоту в городе – один из важных критериев качества жизни и управления территорией. Странно видеть мусор и стихийные свалки на улицах или у дорог внутри города в 20-х годах XXI века. Как идет борьба с этим явлением, почему оно вообще до сих пор существует, и как обращаться с отходами так, чтобы не вредить среде – на эти вопросы в ходе прямого эфира в социальных сетях отвечал начальник отдела по охране окружающей среды, природопользованию и благоустройству городских территорий департамента городского хозяйства администрации Сургута Анатолий Гапеев. Приводим самые интересные тезисы этого публичного интервью.

– Где сейчас проходит работа по ликвидации стихийных свалок?

– Для начала стоит сказать, что в принципе стихийные свалки не появляются сами по себе. Это – результат деятельности наших жителей, которые небрежно относятся к экологии, не знают или не соблюдают законы и нормы, регулирующие утилизацию того или иного типа отходов, например, строительного мусора или отработавших свое шин. В то время, как город обеспечен мусорокамерами, площадками для сбора мусора, а также есть предприятия, собирающие разные типы отходов.

На данный момент в Сургуте идет уборка одной территории с большой несанкционированной свалкой. Ее мы обнаружили благодаря обращениям со стороны жителей – она находится в ПСО «Сосновая». Объем там – примерно 360 кубометров, это довольно прилично. Ликвидацией занимаются две бригады. Мусор этот собирался давно, судя по тому, что некоторые покрышки уже вросли в землю, поэтому на уборку территории будет потрачено некоторое время – думаю, до 15 августа мы ее очистим и завершим ликвидацию несанкционированной свалки.

Чаще всего стихийные несанкционированные свалки образуются в частном жилом секторе, а также возле гаражных и дачных кооперативов. Бывает, что в каком-то месте стоит контейнер, но сбор мусора оттуда уже не осуществляется. А люди думают, что раз контейнер стоит – значит, можно свозить туда отходы. Так недавно случилось в поселке Солнечном. Аналогично – недавно убрали стихийную свалку в поселке Взлетном. Там после установки новых контейнерных блоков не демонтировали старую площадку, а люди по привычке продолжили носить туда весь свой мусор. Такие случаи мы стараемся пресекать как можно скорее.

– Какие планы по ликвидации свалок на этот год? Их больше, чем раньше, или меньше?

– Работать над ликвидацией стихийных свалок мы планируем и осенью, до конца октября. До этого момента уберем еще около 4 300 кубометров мусора – там, где он уже обнаружен. Проблема в том, что подобные свалки появляются, как грибы после дождя. Мы их фиксируем по обращениям и звонкам, которые к нам поступают от неравнодушных людей.

Когда есть сигнал, его отрабатывает контрольное управление администрации Сургута. Его первая задача – выяснить, на каком участке находится свалка и кто его хозяин. Потому как мы не можем за средства муниципального бюджета убирать мусор на частной земле. В этом случае контрольное управление напрямую отрабатывает с нерадивыми хозяевами участка по всем правилам. А мы занимаемся уборкой в том случае, если свалка на муниципальной территории.

В этом году еще займемся вывозом мусора с улицы Электротехнической, из 44-го микрорайона, ПСК «Геологоразведчиков», ПСК «Зеленое», северного промышленного района, Нефтеюганского шоссе, Югорского тракта, гаражного кооператива «Волна». Обо всех этих свалках нам сообщили сургутяне.

Много это или мало? В 2021 году мы убрали и вывезли 7 тысяч кубометров мусора с 29 территорий. В этом у нас выходит около 8 тысяч кубометров. Но, повторюсь, основная проблема – постоянное возникновение новых свалок. Особенно, там, где невозможно ограничить доступ людей. Бывает, что свалку обнаружили, вычистили и закрыли туда проезд, но и тогда люди находят новые места, лишь бы избежать правильной утилизации своих отходов.

– Распространенная проблема – вывоз строительных отходов. Кто и как должен их утилизировать?

– Для начала – есть категория «твердых коммунальных отходов». В него входят, например, пищевые отходы, пластик, мебель, оконные рамы, двери, плинтусы. ТКО вывозит региональный оператор по обращению с отходами «Югра-Экология», а затраты на это оплачивают все жители согласно тарифу. А есть строительные отходы от капитального ремонта – все, что связано с ремонтом квартир: щебенка, цемент, минеральная вата, кирпич, плитка – это граждане должны вывозить отдельно

с привлечением специальных предприятий, у которых есть соответствующие лицензии. В Сургуте это, например, ООО «ПТК» и ООО «КТА».

Стоит добавить, что к ТКО также не относятся жидкие отходы, ветки, листва, ботва растений – это для понимания дачников, что нельзя выбрасывать в основные мусорные контейнеры. Также помимо строительного мусора, туда нельзя выносить ртутьсодержащие лампы, автомобильные шины, батарейки, рубероид, масло, бензин, снег и лед. Для решения вопроса вывоза этих типов отходов нужно обращаться в специализированные фирмы, список которых есть на сайте администрации. Используйте этот ресурс, чтобы понимать, куда сдавать на те или иные отходы.

Так что если вы видите, что на вашей контейнерной площадке скопился, например, строительный мусор, то не надо ждать, что его вывезет региональный оператор – это не его зона ответственности, а тех людей, которые мусор туда положили. К слову, просьба к сургутянам: раньше у нас были железные контейнеры, а сейчас пластиковые, и они от строительного мусора могут серьезно повреждаться, а замена стоит денег. Так что прошу не складывать туда отходы после ремонта.

Вообще мы недавно столкнулись с проблемой вывоза именно строительного мусора в новых домах – в частности, это случилось в районе железнодорожного вокзала. Когда заселяется новостройка, и все занимаются ремонтами, количество отходов становится очень большим. Был случай, когда управляющая компания с собственниками собрались и выделили площадку, куда складировали отходы от ремонтов, и затем их вывозили специализированные компании. Прошу всех пользоваться этим опытом и не доводить до жалоб ваших соседей.

– Бывает, что региональный оператор подолгу не вывозит мусор из контейнеров. Что в этом случае делать, куда обращаться?

– Согласно регламентам, утвержденным на региональном уровне, в теплое время года, когда среднесуточная температура превышает 5 градусов, вывоз должен осуществляться не реже одного раза в сутки. При температуре ниже 5 градусов сроки увеличиваются – вывозить ТКО должны не реже раза в трое суток. Также допускается некоторое отклонение от нормы, но не более чем на 72 часа суммарно в течение месяца. Так что если у вас во дворе нарушается периодичность вывоза ТКО – обращайтесь в Центр управления регионом или в контрольное управление администрации Сургута, которое находится на улице Восход, 4, телефон 52-80-59.

– Мы живем на улице Мелик-Карамова, 76. У нас открылся магазин «Красное и Белое», а также киоск с фруктами и овощами. У нас есть претензии к проведению ими уборки своих отходов, что делать?

– Можете обратиться в Роспотребнадзор или то же контрольное управление по фактам складирования мусора или засорения площади. Вы также можете провести собрание собственников жилья и установить, на каком основании эти магазины располагаются у вас в доме и дворе, есть ли все согласования с жителями и управляющей компанией? По Жилищному кодексу вы являетесь собственниками, и если кто-то пристраивается или подключается к вашим сетям – это должно происходить с вашего согласия.

– Как у нас выстроена переработка мусора? Принимает ли кто-то стеклотару, пластик и прочее?

– У нас есть несколько лицензированных компаний, которые собирают вторичные отходы. Как я говорил выше, их список можно найти на сайте администрации Сургута. У нас в городе стоят 345 контейнеров для сбора пластика и бумаги. Также недавно появились оранжевые контейнеры отдельно для пластика, их закупили в количестве 500 штук. Единственное – пользуясь случаем, хочу напомнить, что, если вы сдаете пластиковую тару, то ее предварительно нужно помыть, так как она напрямую пойдет на переработку.

При поддержке администрации Сургута