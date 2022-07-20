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«Дебют ишемической болезни у любителей горячительных напитков может наступить раньше»

Заместитель главного врача окружного Кардиодиспансера рассказала, как алкоголь разрушит ваше сердце

«Дебют ишемической болезни у любителей горячительных напитков может наступить раньше»
Фото автора

Благодаря масштабной антиалкогольной кампании в России удалось снизить смертность трудоспособных мужчин в два раза. Однако тема по-прежнему актуальная. Медицинское сообщество призывает людей ограничить употребление горячительных напитков. По словам кардиологов, не только артериальная гипертония является ведущим фактором риска развития инсультов и инфарктов. Кандидат медицинских наук, заместитель главного врача окружного Кардиодиспансера Мария Франц рассказала о влиянии алкоголя на работу сердечно-сосудистой системы.

– Мария Валерьевна, не секрет, что алкоголь вреден для организма. А что касается сердца, есть ли для него опасность?

– Алкоголь в небольших количествах не может оказать негативного влияния на организм. В мире есть даже общепринятые нормы, рекомендации, его употребления. А вот хронический алкоголизм – это проблема по степени важности – номер один. Дело в том, что длительное злоупотребление может привести к необратимым последствиям.

– Как именно алкоголь влияет на сердце?

– В первую очередь, он опасен токсическими свойствами – разрушает клетки миокарда. При системном злоупотреблении, безусловно, будет страдать весь организм. Подобно цепной реакции, медленно угаснут все функции и резервы человека. Один из примеров: приникая в печень, алкоголь приводит к нарушению липидного обмена, ускоряя процесс атеросклероза – дебют ишемической болезни у любителей горячительных напитков может наступить раньше.

– Как выглядит сердце человека, который часто выпивает?

– Оно большое! Длительное злоупотребление спиртными напитками приводит к расширению камер сердца и появлению признаков сердечной недостаточности – алкогольной кардиомиопатии. Первый серьезный симптом заболевания – это нарушение ритма. Часто алкоголизм становится триггером к развитию фибрилляции предсердий. Если человек не остановился, продолжает пить, то вскоре появятся одышка и отеки.

– Каковы действия врачей?

– Как правило, пациенты, длительно употребляющие алкоголь, если поступают к нам в стационар, то в состоянии интоксикации – то есть когда организм серьезно отравлен. На этом фоне часто сердечно-сосудистая система пациентов дает тревожные сигналы. Помогаем, спасаем, а потом передаем в руки наркологов.

– Часто работаете в такой команде?

– К счастью, нет. Но даже те случаи, которые в практике происходят, они очень показательные. Медицинская этика не позволяет раскрыть детали, но, поверьте, пациенты нуждаются в серьезной реабилитации. Как кардиологи мы стараемся донести до наших больных, что при полном отказе от пагубной привычки наступает стойкая ремиссия и в большинстве случаев сердце можно спасти – симптомы исчезнут.

– Лечение длительное?

– Лечение длительное, системное, может занять несколько лет. Достигнуть восстановления сердца крайне непросто. Поэтому задача пациентов, которые настроились на терапию – выполнять все рекомендации врача. Прогноз при алкогольной кардиомиопатии зависит от стадии болезни и способности человека к изменению образа жизни.

– А пиво? Казалось бы, легкий напиток, но, говорят, тоже не очень полезен для сердца?

– В мире медицинской науки описан так называемый синдром «баварского» сердца. Токсическое действие пива не уступает крепкому алкоголю. А все благодаря кобальту, который используют как стабилизатор пены. Камеры сердца расширяются, мышца становится «рыхлой», постепенно снижая свою работоспособность.

– Ваш главный совет всем, кто прочитает интервью

– Во всем нужна мера. Сердце, как и любой другой орган, нуждается в заботе и внимании. Умеренная еда, физические нагрузки и регулярные прогулки на свежем воздухе пойдут ему только на пользу!


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Сегодня в 11:49, просмотров: 133, комментариев: 0
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