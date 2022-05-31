16+
Логотип Сиапресс
USD  63,0975   EUR  64,7170  

Новости

Больше новостей
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

​Кристина Руденченко: «Туси на Руси» — это базовые знания в доступной для молодёжи форме этно-квеста»

Интервью с югорской певицей Кристиной Руденченко об этно-квесте

​Кристина Руденченко: «Туси на Руси» — это базовые знания в доступной для молодёжи форме этно-квеста»
Фото: Сургутская филармония

С 1 по 10 июня в Югре проходит этно-квест «Туси на Руси» для городской молодёжи. В составе команды Филармонического общества Югры авторы проекта Кристина Руденченко и Сергей Измайлов выиграли грант губернатора округа для реализации этого проекта. Цель его: познакомить участников с подлинными знаниями традиционной русской культуры в связке с другими этническими группами, населяющими регион.

Кристина — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных фестивалей и конкурсов. Девушка постоянно участвует в молодёжных форумах и съездах, фольклорно-этнографических экспедициях. Кристина уверена, что в Югре подобного рода мероприятия для молодёжи могут быть очень полезны и получат от участников ценную отдачу. Автор поделилась идеей создания концепции проекта в интервью корреспонденту «НГ».

- Кристина, как родилась идея проекта?

- Идея проекта сопровождает меня всю жизнь, и, так или иначе, я воплощаю её в разных форматах. По возвращении в Сургут я поняла, что городская молодежь сильно оторвана от этнических традиций. Поэтому решила, что наш регион как нельзя лучше подходит для воплощения моей задумки по причине своего многонационального состава. Показать, что у нас больше сходств, чем различий. Что любая традиционная народная культура зиждется на одинаковых началах, постулатах, несмотря на то, что мы все говорим на разных языках - основа всегда одна и та же. Для того чтобы познакомить ребят с этой основой, я оформила идею в проект «Туси на Руси».

- Оригинальное название привлекает внимание. Откуда оно?

- С 2014-го года я — постоянный участник таких форумов как «Селигер», «Таврида» и многих других, в том числе в роли волонтёра, организатора. На всех этих форумах я проводила аутентичные вечера для молодёжи, где знакомила их с традиционной русской культурой. Такие вечера называются «вечёрки» (что-то вроде нашей современной вечеринки). На одном из таких вечеров мы общались с участниками на тему того, как провести звучный и громогласный ребрендинг. Ребята рассуждали и пришли к выводу, что вечёрки – это «тусовки». Молодёжь собирается «потусить»: потанцевать, попеть, поиграть. Название «Туси на Руси» само собой родилось. В то время я была ярым консерватором, и эта идея с брендингом не прижилась. Я на какое-то время отложила эту историю. Но ребята, которые были на форумах, запомнили наши традиционные вечеринки. В 2016 году вышла рекламная песня у исполнителя Feduk. Именно там впервые появился припев «Туси на Руси». В это же время я услышала песню группы ILWT о том, как круто и весело «тусить» на Руси. Когда моя идея в прошлом году превратилась в грантовый проект, я окончательно утвердила это название.

- Как вы думаете, почему именно этот проект оценили на высоком уровне? Был ли у вас наработанный материал?

- Мне сложно ответить, но надеюсь на то, что люди, которые знакомились с материалами проекта, точно также верят в дружбу народов, как я. Молодежи предстоит в скором времени занять руководящие посты, и от того, что и как мы в них заложим, будет зависеть развитие государства в целом.

Я, как этномузыколог, обладаю необходимым количеством лекционного и интерактивного материала. Все эти знания хочу передать ребятам в удобном сжатом формате. Не википедийные знания, которые они могут почерпнуть в интернете, а фундаментальные, имеющие под собой научную подоплёку.

Я много лет бегала от грантов: человека творческого всегда пугает история с бумагами. Не так сложно написать грант, как потом отчитаться по нему. Но вокруг меня появилась команда профессионалов во главе с директором Сургутской филармонии Яковом Черняком, который тоже поверил в мою идею. При поддержке Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» мы получили возможность попробовать свои силы.

- Для какого возраста проект, кто ваш слушатель?

- Можно сказать, что в этом году проект пилотный. Фокус-группа студентов вузов и СУЗов из 10 человек - это студенты, которые никак не связаны с фольклором народов, населяющих наш регион, но хотели бы расширить свой кругозор. Формат предусмотрен лекционный и интерактивный. Мы приглашаем жителей городов, в которые приезжаем, присоединиться в качестве слушателей.

- Это будет одна команда? Где планируете размещать участников?

- Участники объедут 5 городов: Сургут, Лангепас, Мегион, Нижневартовск и Радужный. Программа квеста разделена на два блока: образовательные лекции и творческие интерактивы. В каждом городе мы будем находиться по два дня. Проживание — это основная статья расходов: логистика у нас довольно сложная. Сегодня +20, завтра - метель. Поэтому размещать участников будем в гостиницах, а не на лоне природы.

- Как о вас узнает молодёжь?

- Молодёжь узнаёт о нас по первоначальным письмам в организации. В апреле я сама лично ходила в университеты и колледжи, проводила презентации проекта и небольшие интерактивы для знакомства с программой проекта. Помогают в департаменте культуры правительства ХМАО-Югры, местные СМИ. Видеодневник этно-квеста будем вести в группе «Филармоническое общество Югры» во «Вконтакте» и на сайте Сургутской филармонии.

- Планировали ли привлекать медийных людей к продвижению проекта?

- Я считаю, что эта идея сильно устарела, потому что зачастую внимание смещается на приглашенную звезду. Ты бесконечно должен выполнять какие-то условия... Внимание к участникам, думаю, должно дать больше плодов. Потом они будут рассказывать в своей среде, где они приобрели опыт. Таким образом, в следующем году, надеюсь, и география расшириться, и количество желающих вырастет.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:35, просмотров: 131, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На югорчанина с «Пауком» завели уголовное дело 1316
  2. ​Автомобиль со знаком Z остался без стекла в Сургуте 1279
  3. Старики и дети 830
  4. Пенсии россиян подрастут с 1 июня 755
  5. Завод в Сургуте за летний сезон может выпустить асфальта на 200 километров трасс 706
  6. ​Югра вошла в топ федерального рейтинга по благосостоянию семей 607
  7. Utair объявил о новых направлениях из Красноярска 577
  8. Заядлые курильщики в Югре чаще всего встречаются среди курьеров 546
  9. В Нижневартовске вот-вот начнется летняя оздоровительная кампания 527
  10. ​«Мы вышли за пределы привычного функционала» 448
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4209
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3193
  3. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 3184
  4. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 3068
  5. Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 2836
  6. ​Стирание истории 2644
  7. Лужайки кончились 2351
  8. В Сургуте построят новый ж/д вокзал на месте старого 2334
  9. «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют 1972
  10. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 1940
  1. Имя им — легион 9464
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8382
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5693
  4. ​Остановить вечный двигатель 5485
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 4943
  6. ​Из адидаса в абибас 4757
  7. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4504
  8. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4209
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3943
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3620

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика