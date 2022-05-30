Урбанист Аркадий Гершман – про отношение РЖД к старым вокзалам, и что с этой бедой делать

Сургутский железнодорожный вокзал, построенный в конце советской эпохи в модернистском стиле, в скором времени может быть снесен полностью. Хотя раньше речь шла о частичном демонтаже и реконструкции. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов обратился к российскому урбанисту, автору блога «Город для людей» Аркадию Гершману с вопросами – как часто «Российские железные дороги» (РЖД) так поступают со старыми вокзалами, почему это происходит, и что с этим делать.

– Как часто в практике ваших наблюдений РЖД просто сносит старые вокзалы, чтобы заменить их на новые?

– Для РЖД, к сожалению, это частая практика – вместо реставрации или реконструкции они просто берут и сносят вокзалы, особенно если речь идет об историческом наследии.

– Почему? Как они сами это аргументируют?

– Для них это непрофильная деятельность. Они занимаются перевозками, содержат инфраструктуру, поэтому к вокзалам у них отношение как к путям или путепроводам. И ценности в исторических зданиях вокзалов они не видят – за редким исключением, когда те или иные здания признаются памятниками архитектуры. Тогда да – закон обязывает. Но в случае с советским наследием, к сожалению, мы часто видим пренебрежение к архитектуре, непонимание того факта, что, если здание выполнено в модернистском стиле – оно тоже имеет ценность. Так что чаще всего вокзалам не везет, и их сносят – и дореволюционные, и советские. Повторюсь – из-за непонимания, что это часть истории города, а не просто железнодорожная инфраструктура.

– Может, у РЖД получалось сделать вместо старого вокзала нечто качественное?

– Нет. Хороших примеров новых вокзалов в России просто не существует. Можно вспомнить Восточный вокзал в Москве – полное недоразумение с непонятной навигацией. По всей видимости, его проектировкой занимались те же люди, которые разрабатывают планы укладки рельсов – и им заодно отдали вопросы архитектуры и планировки, потому что лицензия есть. Получилось очень плохо. Если кому-то кажется, что РЖД сделает на месте снесенного вокзала что-то лучше, чем было – нет. Таких примеров в России пока не наблюдалось.

– Бывают ли ситуации, когда корпорация не сносит, а реконструирует свои старые вокзалы?

– Есть недавний случай в Твери, когда РЖД собирались снести вокзал, построенный в конце советского периода, и построить вместо него какое-то недоразумение. Но из-за общественного возмущения, к счастью, это решение получилось откатить. В итоге на уровне региона определились, что здание сохранят, но просто приведут в порядом.

Другой пример, когда под давлением общественности или совместно с местными властями у РЖД получалось сделать что-то стоящие. Тут можно вспомнить реконструированные вокзалы в Иваново и Шуе. Насколько я понимаю, Ивановская область активно занимается этими вопросами и региональный бюджет субсидирует часть затрат на реконструкцию, что позволяет привлекать хотя бы профессиональных архитекторов и реставраторов, знающих, как надо делать правильно.

Также в процессе реконструкция Курского вокзала в Москве – это тоже советская постройка в модернистском стиле. Там происходит большое переосмысление внутреннего пространства, но здание сохраняется, его просто реконструируют под новые цели и задачи.

В целом примеры хорошей практики есть, но нужно учитывать, что именно РЖД – собственник здания и земли под ним. Так что повлиять на решение этой корпорации сложно, но не нереально. Важно, чтобы сами жители как-то пытались отстоять наследие своего города от сноса. Хотя бы потому, что в текущей экономической ситуации нельзя исключать, что снести – снесут, а вот построят ли новое здание – это большой вопрос.