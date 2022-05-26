Представитель УрГЭУ рассказал, когда подешевеет бензин в России

Биржевые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 падают. Средняя стоимость тонны топлива с октановым числом 92 в мае составила 38,9 тыс. рублей — такие цены были только весной 2016 года. Но автовладельцы изменений ценников на заправках не наблюдают. Почему, и когда россияне будут платить за бензин меньше — об этом мы спросили доцента кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета Константина Юрченко.

– Константин Павлович, эксперты напрямую связывают падение биржевых цен на бензин с введением очередных санкций Запада из-за объявления специальной военной операции на Украине. По Вашему мнению, это действительно так?

– Я не вижу прямой связи. Сейчас запреты европейский стран не особо влияют на ситуацию на топливном рынке. Эмбарго, я уверен, будет, но ожидать его стоит во второй половине года. Снижение цен на бензин марки АИ-92 объясняется, скорее, тем, что из-за низких экологических показателей этот вид топлива не очень популярен на Западе, поэтому и в «экспортной корзине» его немного. Спрос на АИ-92, действительно, постепенно снижается, отсюда и снижение цены.

– При этом стоимость бензина на российских автозаправках не снижается. Почему?

– Российская экономика устроена таким образом, что систематически серьезного снижения цен не предполагается. По крайней мере розничных. Оптовая цена на бензин, если и уменьшается из-за каких-либо ограничений, то розничные цены остаются на прежнем уровне. И связано это с высоким уровнем монополизации нефтяного рынка. С оптовыми ценами могут происходить разные истории, но розничная цена для конечного потребителя может только колебаться в пределах 1,5%. Такого, чтобы цена за литр бензина с 50 рублей упала, скажем, до 35 рублей, не будет. И так происходит не только в России, рыночная экономика так устроена. В экономике это называется «эффектом храповика», смысл которого в том, что изменения цен в сторону повышения происходят легче, чем в сторону уменьшения. Храповик — это механизм, который не дает колесу вращаться в обратную сторону.

– А что должно произойти, чтобы цены на автозаправках серьезно снизились?

– Я думаю, есть только один вариант, при котором это возможно: демонополизация рынка. В 90-х годах прошлого века таким путем пошла Южная Корея. Монополисты нескольких сфер товарооборота открыли доступ к рынкам сбыта и производства всем предпринимателям страны — и это привело к настоящему прорыву в экономике.