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​Кирилл Холопик: «Государство не даст строительной отрасли остановиться. Из триллиона госпомощи треть получили застройщики»

Эксперт в строительстве – о росте цен на материалы, настроениях девелоперов и господдержке

​Кирилл Холопик: «Государство не даст строительной отрасли остановиться. Из триллиона госпомощи треть получили застройщики»
Фото НОЗА

В новой экономической реальности еще одна отрасль, испытывающая большие проблемы – строительство. На девелоперов давит рост цен на материалы, снижение покупательской способности у россиян, а также снижение доступности денег (как для строителей, так и для их клиентов). Как это переживает отрасль и какие в ней настроения – рассказал руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

– Несмотря на то, что жилищное строительство – сфера довольно инерционная, насколько эта отрасль успела отреагировать на текущий кризис? Начался ли сдвиг в больших показателях текущего ввода жилья, продаж, планируемого строительства?

– В апреле и мае наблюдается обвал продаж новостроек после мартовского всплеска. Вместе с тем, это мало влияет на сокращение ввода многоквартирных домов, поскольку завершение стройки объектов на высокой стадии готовности обеспечено проектным финансированием. Однако, вывод новых проектов в строительство, безусловно, замедлился. Банки увидели повышенные риски и сдерживают открытие финансирования новых строек.

– Как высокая инфляция отразилась на жилищном строительстве? Насколько это может привести к росту цен на квартиры, при условии, что потребители богаче не стали?

– По данным Росстата за год (апрель к апрелю), цены на стройматериалы выросли на 31 процент. Это очень значительный рост, и он уже отражен в текущих ценах на новостройки. Если цены на стройматериалы продолжат также расти, то и стоимость новостроек может подняться. Но мой прогноз, что оснований для дальнейшего существенного роста цены стройматериалов нет. Значит и на стоимость новостроек не будет давления с этой стороны.

– Как отрасль переживает рост ключевой ставки и, как следствие, снижение доступности ипотечных продуктов у банков?

– Рост ключевой ставки всегда снижает доступность ипотеки и покупательскую активность на рынке новостроек. Но эти явления носят краткосрочный характер. Несмотря на высокую текущую инфляцию (она сейчас в районе 17-18 процентов), прогноз по ней позитивный. По многим признакам (например, курс доллара) инфляция будет затухать, поэтому ключевая ставка уже уменьшена с 20 до 14 процентов и, скорее всего, в скором времени снизится до 12 процентов, если не ниже. Это уже влечет уменьшение ставки ипотеки и повышение доступности для населения покупки новостроек.

– Насколько для строителей существенны санкции с точки зрения приобретения / изготовления материалов, а также покупки и содержания техники для работы?

– Было много панических высказываний на эту тему. Однако на практике ни одна стройка многоквартирного дома не остановилась. Бизнес нашел решения.

– Есть ли прогноз относительно того, будут ли массового останавливаться стройки по всей стране с сокращением работников? Ожидает ли отрасль помощи от государства?

– Остановок строек не будет. Государство этот вопрос держит на строгом контроле. Помощь уже оказывается огромная. Кроме нескольких пакетов антикризисных решений по снятию барьеров в работе бизнеса, выделены огромные средства финансовой поддержки. Из 1 трлн руб. на поддержку экономики более 30 процентов направлены в жилищное строительство. Хотя вклад отрасли в ВВП страны скромнее.

– Что по этому поводу думают сами строители – где выход из кризиса? Есть мнение, что один из вариантов – движение в сторону ИЖС, это реально?

– Кризисы 2008 и 2014 годов научили застройщиков работать в условиях турбулентности. На этот случай практически у всех застройщиков есть «подушки безопасности». Кроме того, работает государственная поддержка спроса. Никаких шараханий у застройщиков не будет, в ИЖС строители многоквартирных домов не пойдут, это другой бизнес. Там другие технологии строительства, проектирования и даже продаж. Застройщики просто переждут кризис, уменьшат расходы на эксперименты, приостановят вывод проектов с повышенным риском. А через год-два, когда продажи полностью восстановятся, бизнес возобновит активное развитие.


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23 мая в 07:27, просмотров: 583, комментариев: 0

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