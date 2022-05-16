Директор Сургутского хлебозавода – о том, как муниципальное предприятие справляется с ограничениями импорта

Муниципальные предприятия Сургута также столкнулись с новой экономической реальностью. Так, Сургутский хлебозавод считается одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в округе. Однако и ему приходится находить способы оставаться в строю. О том, сколько на предприятии импортного сырья и оборудования и надолго ли хватит запасов – рассказал директор Сургутского хлебозавода Сергей Пустозеров.

– Многие производства переходят к другим видам упаковки, сокращают бумажное сырье. А как обстоят дела у вас?

– Упаковку пока менять не собираемся. Да, она подорожала где-то до 30 процентов. И сегодня Роспотребнадзором разрешено не упаковывать отдельные виды продукции. Однако, мы к этому не стремимся и пытаемся сделать все, чтобы наша продукция была упакована.

– Много ли импортного сырья используется при производстве продукции?

– Сырье никогда не было полностью импортным. В основном оно изготавливалось непосредственно в России. Та же мука, дрожжи и многое другое. И есть доля продукции из других стран. В этом случае должно быть импортозамещение. А то, что не будет поставляться и изготавливаться, уберем из ассортимента. Здесь мы говорим не о конкретно хлебе, а об особой продукции. Также у нас есть определенные запасы, мы будем их использовать при необходимости. На какое-то время их хватит, а потом в дальнейшем перед производством два варианта – наши начнут изготавливать сырье или оно будет поставляться через другие каналы.

– А на сколько хватит запасов сырья?

– Есть запасы, которые мы успели взять и на три месяца, и на восемь и даже на полгода. То, что было, мы успели взять, положили в склад и сейчас работаем. И я надеюсь, что за это время решится вопрос с логистикой и все стабилизируется.

– Импорт касается в том числе и оборудования, и его запчастей. Допустим, техника может сломаться. Есть ли у вас предполагаемые выходы из такой ситуации?

– В этом случае у нас есть опасения – на комбинате много импортной техники, не менее 60 процентов. Могут быть проблемы, но я считаю, что это дело времени, наладятся поставки через другие каналы.

– Любого горожанина волнует не только качество продукции, но и цена. Есть ли здесь какие-то изменения и планируются ли?

– Горожане прекрасно понимают и знают, что все дорожает. В себестоимость булки хлеба вкладываются налоги, транспорт, бензин, инженерная система обеспечения и многое другое. Долго можно перечислять. Все это может повлиять на подорожание продукции.

– Какую поддержку получает хлебозавод со стороны государства и города?

– Как поддерживает малый и средний бизнес государство, что делается у нас в городе – это важный вопрос. Есть много программ, которые пытаются остановить рост цен не только на хлеб, но и на другие продукты питания. Лично мы, Сургутский хлебозавод, сейчас не имеем такую поддержку.

Напоминаем, ранее в интервью siapress.ru заместитель главы Сургута Артём Кириленко рассказал, как городская пищевая отрасль переживает кризис.