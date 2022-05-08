Психолог Диана Филатова – о том, как правильно и эффективно похудеть к летнему отпуску

До сезона летних отпусков остался всего один месяц, а значит многие люди задумываются над тем, как сбросить лишний вес. Они садятся на жесткие диеты, занимаются спортом, но потом срываются на аппетитную пиццу или сладости. Почему так происходит и как правильно подойти к похудению – корреспонденту siapress.ru рассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Многие люди привыкли худеть к знаменательному событию: свадьба, летний отпуск, день рождения. Можно ли перестроить свое сознание, чтобы похудеть раз и навсегда?

– Для начала нужно признать существование проблемы и выбрать маршрут снижения веса с учетом физических и психологических особенностей личности. Естественно, нам легче добиться цели, если она выражена в килограммах, размере одежды или приурочена к определенному событию. Абстрактная задача «постройнеть» тяжело воспринимается мозгом, здесь нет конкретики. Добившись же желаемого краткосрочного результата, выраженного в цифрах, вполне можно перевести его в здоровую модель поведения, сохраняя новый паттерн пищевого поведения на долгие годы, сделав новые пищевые привычки нормой повседневной жизни.

– Существует ли правильный алгоритм похудения? Что стоит сделать в первую очередь?

– Правильный алгоритм тот, в котором присутствует здравый смысл. Это не оголтелое желание сбросить определенное количество килограммов в месяц, а управляемый процесс, где сочетаются медицина (нутрициология, диетология, эндокринология, гастроэнтерология), психология и спорт. В первую очередь нужно понять, для чего вы худеете? И было бы здорово, если бы ответ звучал приблизительно так: «Хочу быть здоровым, красивым, энергичным!»

– Интервальное голодание, похудение на соках, овощах или крупах и многие другие известные диеты подаются в качестве отличного способа быстро и легко сбросить лишний вес. К чему они могут привести с психологической точки зрения?

– Монодиеты предполагают резкую смену привычного типа питания, не говоря уже о том, что организм не добирает нужные нам витамины, минералы и микроэлементы. Это приводит к дополнительному стрессу, а он в свою очередь может негативно повлиять на эмоциональное состояние человека, что значительно повышает вероятность срыва и ухудшения самочувствия. Итогом монодиеты, как ни странно, станет набор нежелательных килограммов. Особенно такой сценарий наблюдается у людей со слабой нервной системой и с отсутствием волевых качеств.

– Порой похудение превращается в бесконечный процесс – диета, срыв и снова по кругу. Как не впадать в крайности? И когда стоит остановиться, чтобы это не перетекло в расстройство пищевого поведения?

– И снова повторюсь про осознанный процесс похудения. В идеале в процессе должен участвовать специалист-куратор, который грамотно расскажет о необходимом рационе питания, исходя их параметров здоровья, а также подберёт оптимальную физическую нагрузку. В случае необходимости он порекомендует психолога, который поможет разобраться с психологическими причинами лишнего веса, вторичными выгодами, негативными установками из детства и последствиями расстройства пищевого поведения.

– Когда, действительно, стоит худеть? Как понять, что это навязанные образы из окружения и медиапространства, а не объективная причина?

– Когда вам некомфортно в том весе, в котором вы находитесь. Важны только ваши ощущения и эмоции. Есть простой тест. Нарисуйте себя и постарайтесь не концентрироваться на том, как вы это делаете. Что у вас получилось? Какие эмоции вызывает рисунок? Ваша фигура похожа на то, что вы нарисовали? Оцените, нравитесь ли вы себе? Этот тест поможет определить отношение к своему внутреннему образу тела, а также принимаете ли вы себя в таком весе.

– Обязательно ли худеть вместе с диетологом или психологом?

– Не обязательно. Если все получается самостоятельно, вес уходит, и при этом вы себя хорошо чувствуете, то к специалистам обращаться не нужно. Однако если возникают трудности, то стоит помочь своему организму и психике.

– Есть ли психологическая причина лишнего веса?

– Есть и не одна. Если в детстве было закреплено определенное пищевое поведение, когда большинство жизненно важных потребностей замещалось едой, которая не только успокаивала возбужденные центры головного мозга, но и приносила удовольствие, то такой механизм закрепляется и срабатывает рефлекторно в большинстве стрессовых ситуациях и во взрослой жизни. Например, ребенок плачет, испугавшись громких звуков, а мать не распознает истинных потребностей и первым делом дает ему поесть. Малыш успокаивается, и таким образом происходит замещение потребности. Будучи взрослым человек вместо того, чтобы поменять работу, которая его не устраивает, он может прибегать к успокоению через еду.

– С психологической точки зрения, что лучше: диета или привычный рацион и увеличение нагрузки в виде активного отдыха (велосипедные прогулки, ходьба, игры на свежем воздухе)?

–Идеальный вариант, когда присутствуют изменения как в рационе питания, так и в увеличении физической нагрузки. Не стоит сразу кардинально что-то менять. Если вы не готовы, начните с малого. Можно уменьшить потребление сахара или продуктов из пшеничной муки. Спорт тоже может быть неизнурительным. «Step by step» – маленькими шагами можно добиться значительных результатов.

– А может быть стоит смириться и полюбить себя в любом весе? Все-таки идеи бодипозитива сейчас активно распространяются.

– Принять себя – это здорово, но не у всех получается. Тем более, если с детства человек говорят, что любить его не за что. Любовь к себе – это длительный процесс, в ходе которого человек учится понимать себя, находить положительные стороны. Такое возможно при наличии стремления и возможностей исправлять недостатки.

6 советов для худеющих к лету от нашего психолога:

1. Не ставьте перед собой цель похудеть к лету. Оптимальная установка – это здоровый образ жизни.

2. Постарайтесь удовлетворить истинные потребности. Например, быть любимым, заниматься тем, что интересно в профессиональном плане, уделять достаточное внимание себе и своим близким.

3. Не ругайте себя при срывах, а наоборот поддерживайте и приободряйте.

4. Найдите здоровое увлечение – спорт, вокал или танцы. Они будут вдохновлять и придавать сил.

5. Смотрите мотивационные ролики и фильмы, где люди преодолевают невероятные трудности и побеждают свою слабость.

6. Главное – не зацикливайтесь на похудении. Жизнь гораздо шире, чем цифра на весах и размер одежды. Сделайте ее интересной, полноценной, тогда и похудение пройдет гораздо легче.