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Сбережения в долларах лучше сохранить – это сможет частично покрывать негативные тенденции

Эксперт УрГЭУ объяснил, что делать с дешевеющим долларом

Сбережения в долларах лучше сохранить – это сможет частично покрывать негативные тенденции
Фото: УрГЭУ

Рубль растет на фоне падения мировой резервной валюты — доллара США. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредитов УрГЭУ Наталья Мокеева объяснила, почему это происходит, и пора ли избавляться от долларов?

– Как Вы оцениваете динамику курса доллара за последние пять лет?

– За последние пять лет курс доллара США по отношению к рублю менялся стремительно. Минимальный официальный курс американской валюты был зафиксирован 27 февраля 2018 года — тогда доллар стоил 55,9208 рубля. Этому способствовало преобразование бюджетного правила Российской Федерации, которое направлено на снижение зависимости внутренней экономики от внешней. В 2020 году, когда была объявлена пандемия COVID-19, валютные курсы стали резко меняться: вводимые карантинные меры нанесли удар по всей мировой экономике. 11 марта этого года был достигнут максимум курса доллара — он составил 120,3785 рубля. Резкое падение рубля было обусловлено санкциями из-за спецоперации, объявленной президентом России.

– Какова динамика курса доллара последние пару недель? С чем это связано?

– 1 апреля официальный курс USD/RUB был равен 83,4097, до 9 апреля он стабильно дешевел, но сейчас опять дорожает — 15 апреля составил 81,2880. Главное влияние по-прежнему оказывает политическая обстановка.

Курс рубля постепенно рос из-за смягчения денежно-кредитной политики (например, ключевая ставка понижена с 20% до 17%), отсутствия большого спроса на валюту, а также из-за частичного смягчения и снятия ряда валютных ограничений. Но новые санкции влияют на рубль негативно. Не нужно забывать, что влияние на курс оказывают и события мирового рынка: например, стоимость энергоносителей, заседания и решения крупнейших центральных банков мира Эти факторы существенно могут влиять на валюты, которые находятся в свободном обмене. Как следствие, валюты стран с сырьевой экономикой находятся под огромным влиянием этих обстоятельств.

– Как влияет падение курса доллара на стоимость драгоценных металлов?

– Стоимость драгоценных металлов зависит от массы факторов, один из главных — политика Федеральной резервной системы (ФРС) США. Последнее увеличение ставки ФРС тут же нашло отражение в удешевлении драгоценных металлов.

Также стоимость драгметаллов на российском рынке зависит от фиксированной цены, по которой Банк России покупает золото у коммерческих банков. Она существенно ниже рыночной. Из-за санкций многие банки не могут продавать драгоценные металлы по большей цене за границу. Эти факторы уменьшают стоимость золота, серебра, палладия и платины в коммерческих банках.

– Что делать тем, кто хранит сбережения в долларах?

– Сбережения в долларах лучше сохранить. Тем более, что Банк России стал смягчать валютные ограничения (с 11 апреля комиссия на покупку валюты через брокеров отменена, а с 18 апреля банки могут возобновить продажу наличной валюты, если она поступила в кассы банка с 9 апреля). Наша экономическая ситуация остается достаточно напряженной, наличие сбережений сможет частично покрывать негативные тенденции, которых избежать полностью, к сожалению, не удастся. Поэтому советую оценивать свои финансовые возможности, стараться сделать больше вложений в разные финансовые институты, через разные финансовые инструменты, в разные валюты и на разные сроки.


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