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​Михаил Кадников: «Бюджет Сургута неизбежно будет сокращаться. Сургутнефтегаз поможет, но не перекроет падения»

Какое падение ждет бюджет Сургута в нынешнем кризисе

​Михаил Кадников: «Бюджет Сургута неизбежно будет сокращаться. Сургутнефтегаз поможет, но не перекроет падения»
Фото предоставлено автором

Экономические проблемы, вызванные текущим кризисом и санкциями, придут ко всем, заниматься решением совершенно новых проблем придется всем уровням власти в России. К чему готовиться сургутянам, насколько может сократиться бюджет города и что с этим делать – обозреватель siapress.ru поговорил с финансистом, управляющим партнером группы компаний «Альфа Эн» Михаилом Кадниковым.

– Что в новой экономической реальности ждать сургутскому бюджету?

– В моем понимании ситуация такая – следует ориентироваться на главный источник всех поступлений – Сургутнефтегаз. У него будет серьезное уменьшение доходов в связи с тем, что 78 процентов нефти компания продает зарубеж, в том числе, Европу. Там реализация российского сырья ужимается, и Сургутнефтегазу придется либо искать новых покупателей, либо снижать добычу. Так что я предполагаю и уменьшение доходов у компании, и, возможно, сокращение добычи и персонала. Но более предметно об этом можно будет говорить в октябре.

– Но у нас есть свежий пример – во время пандемии, когда все падали и сокращались, Сургутнефтегаз показал невероятные прибыли из-за того, что рубль просел и валютная «кубышка» значительно выросла. Поэтому компания заплатила огромный налог на прибыль и Югра в этих деньгах купалась.

– Такое возможно, особенно, с учетом того, что нефть стоит не $70, а $100 за баррель, и к концу года вполне может стоить под $120. Частично это перекроет падение, но, помимо добычи нефти есть и другие факторы.

Например, из-за довольно жесткой политики сургутской налоговой службы многие малые и средние предприятия сменили место регистрации на другие города. Следовательно, они там платят налоги. И этот тренд, как мне кажется, продолжится. Это та проблема, которую должна решать местная власть, но пока система поддержки малого и среднего бизнеса работает не так, как надо. Если со сферой услуг в этом плане у нас еще более-менее, то с небольшими производствами все очень плохо.

Более того, даже существующий малый бизнес будет закрываться, потому что все дорожает, а денег у людей становится меньше. Конечно, многое перекроет Сургутнефтегаз, но вообще я ожидаю падения доходов городского бюджета в пределах 16-20 процентов. Причем и городского, и федерального. А вот насчет регионального – не уверен, что будет существенное сокращение, так как все-таки в Югре сосредоточена добыча нефти, что сделает ее лидером по доходам. Это же касается Ямала, где не прекращается добыча газа, а его цена выросла за последний год в десятки раз.

– Какие расходы тогда администрация города сможет сократить, чтобы сбалансировать бюджета?

– Это должна быть цельная политика. Все-таки город – это не маленькое предприятие, на котором «рубят косты», тут все серьезно. Мне кажется, администрации в этих условиях нужно будет во многом перестроить систему. Например, у нас в последние годы активно развивалась «коммерческая социалка» – дополнительное образование для детей и тому подобное. При этом много муниципальных предприятий занимаются тем же самом – и это хорошо, так как они имеют нормативы и задают определенную планку для социального бизнеса. Тем не менее, это все равно дублирование за бюджетный счет – насколько оно оправданно?

С другой стороны, у Сургута очень большой бюджет. Когда я уезжал из города, чтобы работать в Иркутской области, в Сургуте бюджет был 12 млрд рублей, а во всей Иркутской области – 17 млрд рублей. При пересчете на душу населения Сургут точно входит в лидеры по бюджетной обеспеченности, поэтому некоторое сокращение не сломает жизнь в городе. Но относиться к деньгам нужно будет куда серьезнее.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 250, комментариев: 0

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