Владелец кинотеатра из Ханты-Мансийска – о кризисе в отрасли, господдержке и сложном импортозамещении

На фоне встающих из-за санкций заводов и производств мало кто думает о проблемах отрасли кинопроката. Но они – чуть ли не самые масштабные в процентном выражении, сокращение оборотов достигает таких величин, что к лету отрасль может практически остановиться. Как выживают кинотеатры, какую помощь получают и на что рассчитывают – об этом обозреватель СИА-ПРЕСС расспросил владельца и руководителя кинотеатра KINOSTAR (г. Ханты-Мансийск), регионального представителя Ассоциации владельцев кинотеатров Ивана Романова.

– Насколько я понимаю, кинотеатры сейчас показывают российские и советские фильмы прошлых лет. Как это отразилось на заполняемости залов?

– Скажем так, мы показываем не только прошлогодние репертуары, есть и премьеры 2022 года, в том числе, иностранные. Например, итальянский триллер «Дьяволик», есть фильм из США «9 жизней», выходят российские фильмы, аниме, впереди майские праздники с несколькими премьерами о Победе. Из России ушли только четыре-пять студий, их объем составлял примерно 70 процентов проката, но остальные 30 процентов еще есть. Отток и по зрителям, и по выручке мы фиксируем для разных кинотеатров примерно на уровне от 60 до 80 процентов.

– Этого хватит, чтобы удержаться на плаву?

– Нет, чтобы выжить, этого не хватит. Мы в любом случае ждем меры помощи от федерального правительства и окружных властей. Во время коронавируса мы получали неплохую помощь и субсидии, но сейчас такого пока нет, проблемы кинопроката все-таки не первоочередные.

– Сейчас на разных уровнях принимаются пакеты помощи бизнесу.

– До нас они пока не доходят, так как наш ОКВЭД не попал в списки пострадавших от санкций отраслей, поэтому мы пролетаем по многим позициям. Если нас не включат, то в целом по стране будет большой процент закрытия залов.

– Как сейчас выживаете? О чем вообще говорят в вашем сообществе коллег по кинопрокату?

– Многие переходят на сокращенный режим работы – если раньше кинотеатры работали с утра до ночи, то теперь некоторые открываются в обед и закрываются в 21. Все стараются по минимуму ущемлять работников, потому что у всех семьи, и вообще главное – сохранить коллектив, но многие вынуждены переводить людей на неполный день или отправлять на простой.

Если посмотреть бизнес-новости из нашей сферы, то до конца года вся отрасль получит около 11 млрд рублей убытков – даже с учетом сокращения залов, персонала и коммунальных расходов. По некоторым данным, к началу апреля уже закрылся каждый четвертый зал, падение оборотов – 40 процентов, в апреле оно может достигнуть 80 процентов, а в мае – 92 процентов. То есть проблемы масштабные, и они будут прогрессировать.

Спасти может субсидирование, подобное тому, что было в пандемию – на зарплаты и покрытие аренды, так как кинотеатры часто располагаются на больших площадях в торгово-развлекательных центрах. Если государство хотя бы частично покроет эти расходы – бизнесы смогут выжить, они будут без всякой прибыли, но хотя бы в ноле.

– А закрытые залы как-то можно использовать?

– Тут кинотеатрам приходится проявлять креатив, но это уже было во время пандемии. Многие сдают свои залы под закрытые просмотры кино какими-то компаниями людей, и даже под свидания. Мы, например, планируем летом практиковать подключение игровых консолей к большим экранам, и так далее.

– Как дела с импортозамещением в вашей отрасли?

– Проблема в том, что его нельзя организовать быстро. Даже если сейчас есть хорошие проекты и их оперативно профинансируют, то съемочный процесс и вся последующая работа над фильмом все равно займет много времени. Раньше сентября-октября мы их не увидим.

– А что касается техники? У вас же тоже, наверное, много импортного оборудования и комплектующих.

– Это так. И пока у поставщиков есть запасы на складах, но некоторые изменения в этом плане нас ждут. Например, компания DolbyDigital, чьи звуковые системы стоят во многих залах, ушла из России. Если у действующей системы случится серьезная поломка – то придется полностью менять весь звуковой процессор. Конечно, есть и корейские системы, и китайские, и некоторая конкуренция на рынке, но насколько быстро можно будет найти замену, и насколько качественной она будет – пока непонятно. Это ведь еще завязано на логистические цепочки, которые разорваны.

С проекторами примерно то же самое – у многих стоят проекторы бельгийской компании Barco. Она пока не ушла из России, но мы понимаем, что это может случиться, поэтому уже сейчас ищем аналоги. Есть китайские варианты, там довольно неплохие проекторы, их уже тестируют в России.

Если говорить о расходниках – например, сейчас мы используем бельгийские и японские лампы, и тоже рассматриваем китайские аналоги. Они немного дешевле, но выработка часов у них ниже, придется чаще менять. Зритель же разницы не заметит.

– Были разговоры о том, что заменой большому голливудскому кино могут стать китайские, индийские и прочие фильмы. Это реально?

– Сейчас идут переговоры с правообладателями корейских фильмов, китайские картины у нас уже давно представлены, выходит аниме. Что касается индийского кино – возможно, какие-то пробы будут на экранах, но тут все не так однозначно. Прошло 30 лет с тех пор, как у нас показывали индийское кино, и неизвестно, как сегодня к нему отнесется зритель, все-таки продукт довольно специфичный.

Когда во всей стране идет импортозамещение, кино тоже этого не избежит, но у нас это будет связано с экспериментами. Если в самолете понятно, какую иностранную деталь нужно заменить, то у нас нет четкой методологии, типа «Покажите вот такой фильм, и это будет лучше, чем раньше». Надеюсь, что это позитивно скажется на нашем кино, и мы видим, как большие студии, типа Свердловской или Горьковской, готовят новые продукты. Надеюсь, что будут появляться проекты не только для ТВ, но и для большого экрана.