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Оксана Фальченко: «Несмотря на санкции, внешнеэкономические партнерские отношения России продолжаются»

Доцент кафедры мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ рассказала, какие страны продолжают сотрудничать с Россией

Оксана Фальченко: «Несмотря на санкции, внешнеэкономические партнерские отношения России продолжаются»
Фото: УрГЭУ

Европейский союз усиливает экономические санкции против России (на сегодняшний день их введено 8 257), закрывая в нашей стране свои компании, ограничивая участие в международных конкурсах, а также препятствуя использованию платежных систем. При этом в Российскую Федерацию продолжаются поставки заграничного товара, да и мы не прекратили экспорт продукции в некоторые страны. Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности Уральского государственного экономического университета Оксана Фальченко ответила на вопросы, какие страны продолжают сотрудничество с Россией и что это им дает.

— Какие страны продолжают сотрудничать с Россией?

— На сегодняшний день количество стран, которые поддержали санкции против России, — 48 (входящие в Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Южная Корея, Япония и другие). Остальные страны мира либо придерживаются позиции нейтралитета, либо высказались, что будут поддерживать Российскую Федерацию — всего их около 140. Следовательно, партнерские отношения с данными странами продолжаются. Безусловно, есть ограничения и сложности в торговле из-за трансформации сложившихся логистических связей, но это вопрос решаемый.

— Что мы им поставляем?

— По данным официальной статистики России за 2021 год, основным торговым партнером Российской Федерации был Евросоюз: около 36% внешнеторгового оборота совершался с Германией (7%), Нидерландами (6%), Италией (4%), Великобританией (3 %) и другими странами, которые ввели санкции по отношению к РФ во внешней торговле. Вторым по значимости торговым партнером России является Китай (около 18% внешнеторгового оборота), а третьим — Содружество Независимых Государств (12% внешнеторгового оборота). С этими государствами России продолжает сотрудничество.

Например, по данным официальной статистики КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов. Россия экспортирует в Китай следующие товары. На первом месте, конечно, сырье, в том числе, частично переработанное: топливо и продукты переработки нефти, целлюлозные материалы, органические химические соединения (пластмассы, каучук, резина, удобрения) и так далее. На втором месте — оборудование: например, ядерные реакторы, котлы, механические устройства. На третьем месте — продовольственные товары.

— Какую выгоду они получают от экономических связей с Россией?

— Ни для кого ни секрет, что основой экспорта России являются товары топливно-энергетического комплекса и металлургии, на которых в текущий момент держится обрабатывающая промышленность в любой стране. Также одной из ключевых позиций является продовольственные товары. Россия занимает ведущее место по экспорту зерновых. К примеру, как экспортер пшеницы РФ уступает только Китаю и Индии.

Как подчеркнула Оксана Фальченко, внешнеэкономические отношения России не останавливаются, несмотря на введение санкций Европейского союза. Такая политика западных государств ведет к более тесному сотрудничеству и налаживанию связей с другими странами мира.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 146, комментариев: 0

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