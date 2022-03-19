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«Кто же, если не мы – родители, научит детей беречь семейное достояние?»

Победитель «Семья года-2021» Иосиф Бухта – о конкурсе, трудовой династии и семье

«Кто же, если не мы – родители, научит детей беречь семейное достояние?»
Фото из архива собеседника

Пару дней назад в Сургуте объявили победителей конкурса «Семья года-2021». Почетное звание получили супруги Иосиф и Анастасия Бухта и их трое сыновей – Арсений, Богдан и Сергей. Они выступали в номинации «Трудовая династия», где представили архивные материалы своих предков. Глава семейства Иосиф Бухта рассказал корреспондентам siapress.ru о том, как проходила подготовка к конкурсу, а также поделился, как сохранить благоприятную среду дома.

— Почему ваша семья решила поучаствовать в конкурсе «Семья года-2021»?

— Нам хотелось показать то, что в семье, в который всегда царит понимание, поддержка, честность в делах, вырастают настоящие люди. Мы очень дружны между собой, радуемся каждой маленькой победе, а все важные вопросы решаем на семейном совете. Для наших детей родители – это друзья!

— Вы выступали в номинации «Трудовая династия». Расскажите, почему вы выбрали именно ее?

Трудовая жизнь нашей семьи началась еще со времен освоения целинных земель. Так, мой дедушка отмечен за труд тремя орденами Красного Знамени. С того периода труд на любом производстве в нашем роду был всегда на высоком профессиональном уровне. Поэтому на совете мы решили, почему бы не рассказать о том, каких успехов достигала и сейчас успешно продолжает наша семья.

— Как проходила подготовка к конкурсу? Как все члены семьи были задействованы в работе?

В нашем доме есть большая библиотека, которую мы собираем уже много лет. В ней собрана информация о городе, его росте, успехах и достижениях «Сургутнефтегаза». Также в архивах есть документальный фильм о создании в стране совхозов, где показана работа моего отца. Нам совсем не составило труда собрать материал для конкурса. Вечерами наша семья читала литературу, просматривала старые газеты, делала вырезки. Всю собранную информацию мы группировали, а также на ее основе сочиняли тексты и стихи. Детям особенно понравилось этим заниматься, ведь они узнавали много нового и интересного.

Мы хотели поделиться с сургутянами этими материалами, чтобы показать, что такие вещи нужно хранить и ценить. И, конечно, прививать это детям. Кто же, если не мы – родители, научит их беречь семейное достояние?

— Планируете ли выходить на окружной конкурс?

— Изначально мы не планировали выходить на округ, но после победы в городском конкурсе решили весь собранный материал отправить и туда. Наша трудовая династия — это простые труженики страны, о которых надо рассказывать молодому поколению.

— Поделитесь секретом, как сохранить благоприятную атмосферу в семье в эти непростые времена?

— Секретов никаких нет. Надо просто очень любить друг друга, решать проблемы сообща и радоваться любому успеху каждого члена семьи.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 148, комментариев: 0

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