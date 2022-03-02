Чтобы разобраться, в том, чем страшна блокировка SWIFT, когда закроют эту систему, почему прекращение обслуживания карт VISA и MasterCard маловероятно, мы обратились к доценту кафедры финансов, денежного обращения и кредита, кандидату экономических наук УрГЭУ Наталье Мокеевой.

— Что такое SWIFT?

— Это международная система передачи финансовых информационных сообщений, которая обеспечивает возможность расчета между банками разных стран. Она действует с 70-х годов прошлого века. Штаб-квартира расположена в Бельгии.

— Чем грозит блокировка SWIFT?

— То, что наши банки, возможно, отключат от системы, мелькает в новостях с года 2014, когда началось развитие политических противоречий. Уже тогда Центральный банк задумался об этой проблеме и создал собственную Систему передачи финансовых сообщений. Конечно, наша Система — молодая, география ее работы не столь широка. Но это дает гарантию, что полного прекращения оборота денежных потоков за рубеж не будет. Сейчас Банк России будет расширять действие аналоговой системы на страны, с которыми государство намерено развивать партнерские отношения.

— Как блокировка SWIFT влияет на обычного человека?

— Сейчас, когда международные переводы ограничены, это почти что никак не отразится на россиянах. К тому же возможность совершать расчеты с международными организациями сохранится, этот процесс будет протекать через несколько звеньев более длительное время.

— Почему блокировка SWIFT с 2014 года находится только в стадии угрозы? Почему уже не заблокируют эту систему в России?

— Контрагенты здраво оценивают ситуацию: это создает огромные риски и для них. Конечно, мы, если узнаем, что нас заключат в рамки, введем собственные ограничения для работы зарубежных партнеров. Поэтому любая организация перед тем, как ограничить масштабного поставщика или потребителя, рассматривает дальнейшие возможные сценарии развития их отношений: все «плюсы» и «минусы».

— Возможно ли, что их заблокируют?

— На данный момент говорить об этом рано. Делать какие-то прогнозы трудно. Лично я не думаю, что произойдет полноценная блокировка использования этих инструментов в России. Потому что это тоже относится к международным отношениям. Доля системы обслуживания и выпуска карт VISA и MasterCard на российском финансовом рынке — достаточно высокая. Но введенные национальная система «Мир» и Система быстрых платежей существенно снизили объемы операций с использованием VISA и MasterCard

— Когда начались угрозы блокировки платежных систем?

— Опять же первые заявления пошли в 2014 году. Тогда в России оперативно образовалась своя альтернативная платежная система «Мир». Все бюджетные выплаты поэтапно перешли на использование этой системы. Поэтому держателям карт российской платежной системы бояться нечего. Банки разрабатывают предложения расширения использования расчетов с использованием карты «Мир».

— А что делать обладателям карт VISA и MasterCard?

— Ждать! Конечно, 1 марта вышла новость о том, что глава MasterCard Майкл Мибах заявил, что «несколько российских финансовых учреждений» заблокировано. Но речь пока идет только о банках, подпадающих под санкции США. В любом случае, банки, которые работают с этими платежными системами, должны мобильно оповестить своих клиентов о глобальных изменениях. В виду высокой инфляции и девальвации рубля идет широкая паника. Инфляционные риски никуда не денутся, они будут продолжаться, несмотря на действия Центробанка. Например, он 28 февраля принял решение о повышении ключевой ставки, что является одним из способов успокоить граждан, которые хранят свои сбережения в банках. В любом случае это состояние неопределенности широких масс населения — традиционное в эпоху экономического неустойчивого положения. Но бежать снимать все наличные средства не надо. В следствие массового изъятия денежных средств происходит потеря рублевой ликвидности банковской системы: банки должны постоянно искать ресурсы, чтобы отвечать по обязательствам вкладчиков и держателей счетов. Были уже выдвинуты предложения по докапитализации банков, введены финансовые меры по расчету обязательных нормативов, резервов. Поэтому не паникуем, делаем разумные траты и принимаем взвешенные экономические решения.