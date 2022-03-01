Психолог Диана Филатова – о том, как читать новости и сохранить психическое здоровье

Информационный поток во время спецоперации в Украине сильно повлиял на психическое состояние людей. Не многие могут справить с обилием негативных новостей и испытывают огромный спектр эмоций – от тревоги до чувства вины. Однако, в такие моменты важно оставаться с холодным головой и смотреть на ситуацию трезво и объективно. О том, как сохранить свое ментальное здоровье и не довести себя до срыва – корреспонденту siapress.ru рассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Есть ли какие-то основные правила чтения новостей? Как правильно это делать, чтобы не поддаваться панике?

– К любой информации следует подходить, исходя из того, насколько она полезная для вас и какие эмоции вызывает. Не стоит концентрировать своё внимание и тратить энергию на источники с непроверенной информацией с обилием насилия. Из-за сложившейся ситуации сейчас многие переживают и испытывают стресс. На фоне этого возникают негативные эмоции – от отчаяния до ненависти и злости. Главная задача каждого человека – следить за своим эмоциональным состоянием. Если вы понимаете, что информационный поток мешает вам нормально жить, работать и взаимодействовать с близкими, то необходимо его дозировать или исключить вовсе. Это поможет снизить внутреннюю тревогу. В любом случае важную информацию вы не пропустите.

– Как справиться с таким чувствами, как вина, тревога, бессилие? Например, что делать, если обвиняешь себя за то, что ты можешь жить привычной жизнью, в то время как другие люди – нет?

– Состояние тревоги, на мой взгляд, самое актуальное сейчас. При работе с ней помогают дыхательные техники, методы визуализации, заземления. Далее приведу некоторые эффективные способы саморегуляции. Дыхание под счёт: сделайте вдох носом, считая медленно до четырёх. Затем задержите дыхание, досчитав до семи. Потом медленно со свистом выдохните, считая до восьми. Сделайте от 4 до 8 повторов, пока не почувствуете успокоение.

Также снизит тревогу упражнение «Объятия бабочки». Для выполнения этой техники необходимо скрестить руки на груди так, чтобы правая кисть легла на левое плечо, а левая — на правое. Размышляя над неприятной ситуацией, начните медленные поочерёдные постукивания кистями по плечам сверху. Вскоре вы заметите, что острота переживания ситуации снизилась.

Следующий способ – техника визуализации «Место силы». Когда вам тревожно, представьте, что находитесь в своём любимом месте. Максимально четко вспомните все детали, то, как хорошо вам там было. Побудьте в этом состоянии, наполнитесь этой энергией. Больше двигайтесь, ходите проводите время на свежем воздухе.

Что касается таких чувств, как вина и бессилие. Задайте себе вопрос: «Что я могу сделать в этой ситуации?». Если ничего, то постарайтесь занять себя делом. Доказано, что помощь тем, кому ещё тяжелее, помогает сконцентрироваться и пережить непростые времена.

– Правильно ли будет абстрагироваться от новостного потока, чтобы защитить себя от этих эмоций и чувств?

– Это правильно. Голову нужно сохранять холодной. А если не получается, то лучше ограничить влияние средств массовой информации на себя и свою психику.

– Что делать тем, кому нужно постоянно следить за ситуацией, и поэтому они не могут оградиться от новостей, в том числе отписаться от информационных пабликов и телеграмм-каналов?

– Важно не забывать о критическом мышлении, не доверять всему, что говорят непроверенные источники. Смотреть и слушать альтернативные точки зрения. Не торопиться с выводами и не принимать поспешных решений.

– Как быстро и действенно успокоить себя после чтения негативной новости?

– Все зависит от тех эмоций, которые вызывают эти новости. Придумайте ободряющие фразы и повторяйте про себя: «Все будет хорошо», «Это скоро пройдёт», «Все наладится». Внутри каждого из нас есть внутренний ребёнок. Ваша задача его успокоить – погладьте себя по плечам, скажите самому себе слова поддержки. Успокойте его и себя.