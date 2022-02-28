Пубертатный возраст: как родителям не воспитывать трудных подростков?

Дети от 9 до 14 лет. Примерно в этом возрасте наши ангелы начинают бунтовать. И это нормальный — естественный — этап развития человека, только многие взрослые забывают, что когда-то тоже проходили его, и поэтому между родителями и детьми появляется непонимание. О пубертатном возрасте и инструкциях к нему для взрослых поговорим с ведущим психологом центра «Семья» Джамилей Достоваловой.

– Что такое возраст подростка с точки зрения психологии? Что мы чувствуем в этот момент?

– Изменяются физиологические особенности ребенка — он переходит от детства к взрослости. Все системы: кожная, пищеварительная, выделительная, дыхательная, кровеносная — начинают работать по-другому. Параллельно с этим меняется эмоциональное состояние ребенка. Он эмоционально становится менее устойчив. Если, например, ранее в относительно спокойном возрасте — начальной школе — желание ребенка стать взрослым, проявление самостоятельности умиляло взрослых, то в подростковом периоде он становится менее сговорчивым. Бывает, что ребенок проявляет агрессию, и в контексте взросления ее нужно и можно воспринимать не только с негативной точки зрения — факт нарушения дисциплины, но и как качество личности.

Есть разные проявления подростковой враждебности: социально одобряемая — это активность, напористость, жизнестойкость, упорство. Но враждебность может быть и с негативным характером: нападение, насилие, злость, гнев, раздражение, упрямство. Это все может быть симптомами эмоциональной неустойчивости, и не забывайте — гормональная система тоже перестраивается.

В этот момент ребенок начинает осознанно отстаивать свои границы личности — они удлиняются и расширяются, и, если родители на этапе прохождения подросткового возраста упускают время, чтобы сказать: «СТОП!» негативным проявлениям, ребенок закрепляет именно негативную форму реагирования на разные ситуации. У него формируется соответствующий паттерн (шаблон) — устойчивая форма реагирования. Это, конечно, не красит подростка, но надо понимать, что ребенок в этом возрасте только учится жить и все еще является ретранслятором установок, родительских в том числе. Родитель не должен забывать, что он по-прежнему выполняет роль «рамок дозволенного» и должен быть рядом, а не давить авторитетом. Хотя авторитетом пользоваться можно и нужно.

– Почему в этот момент ребенок избегает общения с мамой и папой? По крайней мере, так кажется со стороны многим взрослым.

– Многочисленные исследования ученых показали, что в этот период ребенку интересен больше всего человек его возраста. Поэтому все его общение преимущественно строится на общении со сверстниками, вся его деятельность сосредоточена на коммуникациях с такими же, как он.

Такое взаимодействие развивает, помогает и учит навыкам, которые пригодятся во взрослой жизни. На фоне высокого авторитета ровесников задача родителя не потеряться и не говорить: «Он сам разберется». Подросток, конечно, найдет решение, но я уже говорила о границах дозволенного, которые сильно расширяются, поэтому надо следить, чтобы решения ребенка не привели к формированию негативного шаблона. Родителю приходится укреплять в этот момент свои позиции, чтобы его уважали не просто из-за того, что он взрослее, а за что-то: знания, действия, решения и т. д. К этому взрослые зачастую оказываются не готовы.

– Когда наступает подростковый возраст? Это 12–14 лет?

– Примерно с 9 до 12 лет человек проживает этап отрочества, мы называем его младший подростковый период. При этом границы каждого этапа взросления для конкретной личности — условны, поэтому подростками принято считать детей от 11 до 16 лет, но не исключено, что переходный период может начаться и в 9 лет, а завершиться в 19 лет. Практика показывает, что перелом может наступить где-то посередине этих рамок — в 12–14 лет.

Так называемый кризис характеризуется именно бунтом, переломом, который может длиться весь этап пубертатного периода. Иногда родители радуются, что подобных изменений у их ребенка нет, и думают, что их, например, 18-летнему чаду эти кризисы уже не страшны, потому что, по их мнению: «Он уже взрослый, справился». Ошибаются. Задача родителя создать такие условия, чтобы ребенок прошел все этапы вовремя и отбунтовал в тот момент, пока живет с родителями.

– Самая популярная тема скандала — телефон. Это какая-то новая форма зависимости у детей? Или это сопутствующие проблемы и сигнал для взрослых?

– Телефон или любой гаджет — это инструмент, через который очень удобно получать много информации. Почему-то никому не приходит в голову мысль, что если женщина полюбит духовку, то она закормит всех едой до предела. А не приходит это в голову потому, что взрослый человек умеет пользоваться инструментами. В случае с телефоном должно быть так же. Ведь мы не даем малышу в руки нож, а постепенно родитель рассказывает о том, для чего этот предмет, знакомит с техникой безопасности, потом учит им пользоваться, дает вначале нож для пластилина, фруктов, масла и только потом тот, которым можно отрезать хлеб.

Кто нам мешает поступать с телефоном так же? Взрослый не дает играть с острыми предметами даже 3-летнему ребенку, понимает, что он не сможет им орудовать, потому что еще не сформирована координация движения. Почему тогда мы вдруг решили, что если в три года смотреть мультфильмы по телефону удобнее, то это безопасно? Это не так, пока ребенок не готов и не знает, для чего телефон и как им пользоваться. Нужны банальные инструкции — техника безопасности. Учат пользоваться телефоном именно в семье и фильтровать информацию учат там же.

– Что же делать тогда, потому что момент, скорее всего, упущен — телефон уже в руках у подростка и давно?

– Стоит вспомнить, что и в подростковом возрасте родители должны играть со своими детьми. Города, слова, «Монополия», футбол, бадминтон и так далее. На это, по всей видимости, времени не находится, а вот на то, чтобы поворчать и упрекнуть — да. Опять же нужно вначале задать вопросы к себе: «Почему мой ребенок не отходит от телефона? Почему с телефоном интереснее, чем со мной?»

Почему я говорю, что телефон — это инструмент? Потому что когда ребенок знает, как им пользоваться по делу — был пример, ему объяснили, как владеть программным обеспечением, он знает, что телефон — это не только соцсети, но и книги, интересные познавательные сайты, таких проблем не возникает. Научите пользоваться и помните, что всему свое время: нож не стоит давать в руки малышу.

То, как подросток будет использовать телефон, зависит от вас. Помните, раньше такие же опасения были по поводу телевизоров. Однако исследования показывали, что просмотр телепередач или кино способствовал объединению семьи, возвращению домой, а не только моральному «разложению» из-за картинок о красивой жизни. «Инструмент» помогал увидеть событие или место, в котором, может быть, ты никогда не мог бы побывать, это было развлечением во время застолья — включить «Голубой огонек» и одновременно танцевать, смотреть и слушать. Однако шли большие споры, говорили, что если долго смотреть телевизор, можно сойти с ума, и родители делали похожие замечания в его адрес, как и в отношении сотового: «Не смотри в телевизор (телефон)!». У подростка в голове возникал логичный вопрос к взрослому: «А куда смотреть? И почему?» Важно предложить равноценную альтернативу, а не просто упрекать в том, чему его научили взрослые.

– Почему в этом возрасте детям интереснее пропадать в играх, соцсетях? Как родителям их отвлечь? И надо ли?

– Нужно помнить, что ведущий тип деятельности в подростковом возрасте — это общение со сверстниками. А где можно пообщаться сейчас? В чатах, беседах, конференциях. Это место, где они могут посмотреть, как найти себя, как презентовать себя. Ребенок ищет своих собратьев, тяга к группированию у него заложена природой. В Instagram, «Тик Токе» они смотрят друг на друга, при этом подростки не знают ничего друг о друге, не умеют фильтровать, на что обращать внимание, а на что нет.

Здесь опять же спросим взрослых, если ребенок ориентируется только на интернет: «А где у нас родители?» Что мешает им переступить через собственную гордость и, если не получается найти компромисс, обратиться к психологу, который подскажет, как прийти к решению вопроса? Однако время показывает, что все больше и больше людей обращаются к консультантам.

– Трудные подростки? Это кто такие и бывают ли они вообще?

— На самом деле с подростками все нормально, я уже говорила — это их этап в жизни, а трудно взрослым с ними. Конечно, бывают дети, с которыми по-особенному трудно и непонятно. Меня бы больше настораживало, если бы ребенок на этапе бунта был слишком послушный и покладистый. Подростку положено быть ежиком — колючим, неуступчивым, отстаивающим свои права. И если вы с этим не справляетесь, проблема конструктивным диалогом не решается, обращайтесь к специалисту. Может, я буду это часто повторять, но это факт.

– Период полового созревания. Что делать родителям, когда они узнают, что у их ребенка уже была близость — по любви?

– Надо вначале выдохнуть — в буквальном смысле. И на всякий случай отойти подальше от подростка, вдруг вы действительно не сможете совладать с эмоциями и пойдет отрицательная эмоциональная реакция. Если пошел гнев — попрыгать, похлопать, может быть, даже покричать или порвать бумагу. Но все это без ребенка.

Если вы начнете что-то в состоянии шока спрашивать или упрекать — это все не сработает, как бы того вам хотелось. Подросток в этот момент будет сильно волноваться тоже: «Нужно ли говорить, а что на это скажут родители?» Ребенку в такой момент просто необходимо, чтобы кто-то был рядом. Он вкусил запретный плод и сам еще не уверен в том, насколько плод был сладким или кислым. Ему нужен тот, кто сможет контролировать ситуацию. Поэтому надо вдали от ребенка проругаться, если это нужно вашему эмоциональному состоянию, а уже потом начинать выяснять детали.

Да, можно спросить: все ли было безопасно — по обоюдному согласию, все ли здоровы, еще раз напомнить о правилах безопасности, поговорить о любви, о первом опыте. Подросток может сделать вывод, что значение секса очень преувеличено в любви, и родителю нужно быть осторожным в этой беседе. Такая информация носит очень конфиденциальный характер, не стоит сразу рассказывать всем о случившемся и просить окружение повлиять на подростка. Ведь дети иногда соглашаются на близость, потому что не знают, как еще можно доказать свою любовь к партнеру (второй половинке). Поэтому задача родителя опять провести правильные границы и ответить на незаданный вопрос: «А секс и любовь — это одно и то же?» Здесь не должно быть истерики, запомните: такое поведение — это вообще не про взрослого человека. Самые важные ценности дети берут у тех, кому доверяют.

– Есть какой-то основной постулат, как надо воспитывать таких детей?

– Природа не зря выбрала для момента бунта именно возраст до 16 лет. Все это для того, чтобы кризис проходил в безопасных стенах — с родителями. Дело в том, что взрослые должны быть надежными сопроводителями и, если понадобится, конструктивными подавителями бунта. Предполагается, что в этот момент они пожалеют ребенка, научат, как мыслить и действовать разумно, ограничат, остановят, подскажут. Взрослые помогут подростку увидеть душевную — чужую боль, не только свою.

От рождения до года у родителя с ребенком происходит непосредственный этап эмоционального общения — без буферной зоны, без препятствия. Уже в младенчестве он учит его эмпатийности (сопереживанию). На этом же этапе роста взрослый заостряет внимание на себе. Не случайно малыш сидит в коляске и внимательно смотрит на маму или папу. Он запоминает, как вы реагируете на раздражители. Если ко взрослому подбегает маленькая миленькая собачка и он ее гладит, то ребенок запоминает, что таких животных надо любить и относиться к ним нежно. Но если взрослый ее ударит, он запомнит другой (увиденный) шаблон поведения с животными. А заодно и запомнит родительский эмоциональный отклик на собственное совершенное действие.

Откуда ребенок узнает, что, когда папа приходит домой, надо радоваться? Только от мамы, которая ему показала и рассказала об этом. И когда ребенок становится подростком, родителю очень важно понимать, что многое из того, что делает его подросший малыш, он делает, как ему кажется, с молчаливого одобрения родителя. Вот и вся арифметика!