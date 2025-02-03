Интервью с начальником отделения розыска лиц, пропавших без вести и установления личности трупов сургутского УМВД

Сегодня, 3 февраля, – День пропавших без вести людей. Это день памяти и напоминание о тех, чья судьба остается неизвестной. Ранее стало известно, что каждый год в России теряются около 180 тысяч человек. Из них 160 тысяч удается найти, но десятки тысяч остаются в розыске.

По данным МВД, в 2021 году в федеральных списках значились 40,3 тысячи пропавших без вести. Однако за последние 10 лет количество разыскиваемых снизилось более чем в два раза. А в Сургуте только за 2023 год было подано более тысячи заявлений о пропаже людей, а в 2024 их стало еще больше.

Что делать, если исчез близкий человек? Какие технологии помогают в поиске? И есть ли шанс найти кого-то спустя годы? Об этом и многом другом рассказал в эфире siapress.ru заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска, начальник отделения розыска лиц, пропавших без вести и установления личности трупов Андрей Устинов.