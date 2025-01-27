Интервью с депутатом Думы Сургута Алексеем Кучиным

Дума Сургута седьмого созыва стала уникальной – три смены председателей, важные решения и ключевые инициативы. Как это повлияло на работу депутатов, какие вопросы чаще всего волновали жителей и какие проекты будут в приоритете в 2025 году? О генеральном плане, строительстве школ, и будущем городской Думы – в новом выпуске «ДУМАть и решать» с депутатом Алексеем Кучиным.