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Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом

Интервью с депутатом Думы Сургута Алексеем Кучиным

Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом
Фото: Дума Сургута

Дума Сургута седьмого созыва стала уникальной – три смены председателей, важные решения и ключевые инициативы. Как это повлияло на работу депутатов, какие вопросы чаще всего волновали жителей и какие проекты будут в приоритете в 2025 году? О генеральном плане, строительстве школ, и будущем городской Думы – в новом выпуске «ДУМАть и решать» с депутатом Алексеем Кучиным.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 1105, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
24 января в 20:20
Уважаемый Алексей!Как строительство школы в "Марьиной горе" и будут ли там условия для инклюзивного образования,а также группы продленного дня для начального звена?Надеюсь,Вы понимаете важность групп продленного дня в школе для такого отдаленного микрорайона?Это вопрос озвучивала Президенту на прямую линию.И еще вопрос по поводу летнего периода.Детей в городе остается много.Открываются детские пришкольные площадки.Можно ли на этот период (июнь) рассмотреть выдачу проездных школьных проездных,чтобы дети посещали экскурсии,культурные мероприятия.На школу -30 проездных достаточно.Вопрос и предложение озвучила -Татьяна Алексеевна Серебренникова.
6xz34e
25 января в 17:01
Уважаемый Алексей!На днях состоялась дискуссия по поводу повышения тарифов на содержание жилья.Услышав "Плач Ярославны" от эффективных менеджеров УК ЖКХ,все депутаты согласились с повышением тарифа.В связи с этим у меня вопрос.Обоснование (защита проекта ценовой политики) повышения тарифа кто - нибудь из представителей УК представил?Вот так "по полочкам",на примере одного из многоквартирных домов,одного подъезда,где есть количество квартир,квадратных метров,на которые распространяется ОБОСНОВАННЫЙ тариф?Почему тариф одинаковый для ЗИМЫ ,где есть механизированная уборка снега,так и для ЛЕТА ,где уборки снега нет?Значит ли это,что финансы мая,июня,августа,сентября и октября "свободны" и дают некую прибыль?Грамотно прибыль распределить никто из депутатов не предложил? Оставим месяц Июль-это затраты на покос травы,покраски скамеек на десятый слой, использование других работ по акции "таджико-час".К тому же,в УК есть дополнительные финансы-пени,вознаграждение (рац.предложение господина Чуракова),комиссия и ОДН (немного обмана накинем) на каждую квартиру с завышенными цифрами оплаты.И главное-качество услуг.Повышая тариф-должна быть чистая вода,повышая тариф содержания жилья -качественная и своевременная уборка снега.Вам все это "качество" на словах пообещали или ПОКАЗАЛИ ,ПРЕДОСТАВИЛИ И УТВЕРДИЛИ смету затрат и графики уборки снега,ремонта подъездов?Повторяю свой вопрос - Предоставьте ,пожалуйста,обоснование для повышения тарифа по содержанию жилья,который одинаковый для любого времени года.Убедительная просьба,не отвечать как Богдан Гужва - "хлебушек подорожал в магазине".Заранее благодарю.Вопрос от жителя и пользователя услуг УК "ДЕЗ ВЖР"-Татьяны Алексеевны Серебренниковой.
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