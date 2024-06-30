Что происходит в сфере грантов губернатора Югры

В Югре продолжается системная поддержка социально важных и полезных проектов как общественных организаций, так и обычных граждан. Так, недавно в регионе открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который поможет найти финансирование для креативных идей югорчан. Какие еще новшества планируются в этой сфере – мы обсудили с генеральным директором Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрием Сафиоллиным.