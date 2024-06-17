Зачем группа ученых и музейных работников проехали 4000 км вдоль Иртыша

Завершена большая экспедиция «Иртыш индустриальный». Она стартовала из Ханты-Мансийска на двух машинах, ее участники проехали более 4000 километров вдоль Иртыша по России, Казахстану и Китаю, и в течение 28 дней вернулись обратно с огромным собранным материалом и контактами. В чем смысл и цель экспедиции, какие интересные и курьезные случаи произошли с ее участниками, и во что выльется эта большая работа — мы обсудили с заведующая экспозиционно-выставочном отделом Музея геологии, нефти и газа, а также руководителем штаба экспедиции Ларисой Дында.